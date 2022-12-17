Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Секреты бухт
На комфортабельном внедорожнике мы отправимся на Уссурийский залив, где побываем в двух бухтах — Стеклянной и Лазурной (Шамора). И если Лазурная является окончанием древней долины реки, то Стеклянная — дело рук человека, и вы поймете, почему она так называется. Мы внимательно осмотрим обе бухты, разберемся, что такое литораль, для каких животных она стала домом и почему обитателей одной бухты не найдешь в другой. Вы сможете увезти частичку залива с собой, собрав коллекцию раковин и морских артефактов.
Уссурийская тайга
После просторов залива мы помчимся туда, где можно встретить обитателей настоящей Уссурийской тайги — в Сафари-парк. Вы увидите практически всех представителей местной фауны: амурского тигра, дальневосточного леопарда (расскажу, как эти кошки уживаются на одной территории), енотовидную собаку, гималайского медведя, красного волка и других животных. Вы узнаете, какие виды занесены в Красную книгу, как считают численность особей и можно ли встретить голодного тигра в городе.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Я заберу вас из любого места Владивостока на внедорожнике Suzuki Grand Vitara и привезу обратно после экскурсии
Экскурсия подойдет для родителей с детьми от 3-х лет, но я готов возить и более маленьких путешественников, детское кресло организую:)
Часть маршрута проходит по побережью: рекомендую даже в теплое время года брать с собой куртку и шапку
Экскурсия круглогодичная
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включен чай и легкий перекус
Дополнительно оплачивается билет в Сафари-парк: 1000 руб. взрослый, 600 руб. детский (4-13 лет). Дети до 3-х лет включительно бесплатно. По парку вы гуляете самостоятельно, без моего сопровождения.
По желанию можем организовать профессиональную фотосъемку (от 3000 руб.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваш гид во Владивостоке
Здравствуйте друзья! Меня зовут Артём, я тружусь гидом, по образованию эколог, по своей научной специальности гидробиолог. Четыре года проработал в Приморском океанариуме в качестве гида и в биологической службе. Также за плечами работа водолазом на марикультурных фермах Приморья и в национальном парке «Земля леопарда»
Город Владивосток — это моя родина, я коренной житель. Больше всего я люблю именно «дикие» экскурсии на природу,со мной они возможны в самых разных вариантах. От экспедиции к границам Китая и Северной Кореи до углубления в дебри Уссурийской тайги, на самый север края, где проживает малочисленный народ Удэгейцев.