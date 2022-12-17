Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом

Познакомиться с микрожильцами бухт, собрать коллекцию морских артефактов и увидеть тигров

Вперед, изучать фауну Дальнего Востока! Я как эколог не только покажу вам любимые края, но и объясню простыми словами, какие процессы происходят в природе, как влияет человек на здешние места.

Почему обитатели одной бухты не встречаются в другой? Сколько амурских тигров живет в Уссурийской тайге сейчас? На эти и другие вопросы ответим в самых красивых уголках Приморья.
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
Путешествие к Уссурийскому заливу и обитателям тайги с экологом
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Описание

Что вас ожидает

Секреты бухт

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся на Уссурийский залив, где побываем в двух бухтах — Стеклянной и Лазурной (Шамора). И если Лазурная является окончанием древней долины реки, то Стеклянная — дело рук человека, и вы поймете, почему она так называется. Мы внимательно осмотрим обе бухты, разберемся, что такое литораль, для каких животных она стала домом и почему обитателей одной бухты не найдешь в другой. Вы сможете увезти частичку залива с собой, собрав коллекцию раковин и морских артефактов.

Уссурийская тайга

После просторов залива мы помчимся туда, где можно встретить обитателей настоящей Уссурийской тайги — в Сафари-парк. Вы увидите практически всех представителей местной фауны: амурского тигра, дальневосточного леопарда (расскажу, как эти кошки уживаются на одной территории), енотовидную собаку, гималайского медведя, красного волка и других животных. Вы узнаете, какие виды занесены в Красную книгу, как считают численность особей и можно ли встретить голодного тигра в городе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из любого места Владивостока на внедорожнике Suzuki Grand Vitara и привезу обратно после экскурсии
  • Экскурсия подойдет для родителей с детьми от 3-х лет, но я готов возить и более маленьких путешественников, детское кресло организую:)
  • Часть маршрута проходит по побережью: рекомендую даже в теплое время года брать с собой куртку и шапку
  • Экскурсия круглогодичная

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен чай и легкий перекус
  • Дополнительно оплачивается билет в Сафари-парк: 1000 руб. взрослый, 600 руб. детский (4-13 лет). Дети до 3-х лет включительно бесплатно. По парку вы гуляете самостоятельно, без моего сопровождения.
  • По желанию можем организовать профессиональную фотосъемку (от 3000 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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