Вперед, изучать фауну Дальнего Востока! Я как эколог не только покажу вам любимые края, но и объясню простыми словами, какие процессы происходят в природе, как влияет человек на здешние места. Почему обитатели одной бухты не встречаются в другой? Сколько амурских тигров живет в Уссурийской тайге сейчас? На эти и другие вопросы ответим в самых красивых уголках Приморья.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты бухт

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся на Уссурийский залив, где побываем в двух бухтах — Стеклянной и Лазурной (Шамора). И если Лазурная является окончанием древней долины реки, то Стеклянная — дело рук человека, и вы поймете, почему она так называется. Мы внимательно осмотрим обе бухты, разберемся, что такое литораль, для каких животных она стала домом и почему обитателей одной бухты не найдешь в другой. Вы сможете увезти частичку залива с собой, собрав коллекцию раковин и морских артефактов.

Уссурийская тайга

После просторов залива мы помчимся туда, где можно встретить обитателей настоящей Уссурийской тайги — в Сафари-парк. Вы увидите практически всех представителей местной фауны: амурского тигра, дальневосточного леопарда (расскажу, как эти кошки уживаются на одной территории), енотовидную собаку, гималайского медведя, красного волка и других животных. Вы узнаете, какие виды занесены в Красную книгу, как считают численность особей и можно ли встретить голодного тигра в городе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я заберу вас из любого места Владивостока на внедорожнике Suzuki Grand Vitara и привезу обратно после экскурсии

Экскурсия подойдет для родителей с детьми от 3-х лет, но я готов возить и более маленьких путешественников, детское кресло организую:)

Часть маршрута проходит по побережью: рекомендую даже в теплое время года брать с собой куртку и шапку

Экскурсия круглогодичная

Что входит в стоимость, а что — нет