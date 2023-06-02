Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 110 туристов

Мой путь — директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, экскурсовод при музее им. Арсеньева, влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров и представитель команды опытных гидов г. Владивосток и Приморского края. Любовь к родному краю помогла нам вдохновиться и организовать разные экскурсии. Постоянно повышаем квалификацию, стараемся максимально выкладываться и разнообразить ваш отдых. Показываем родной край с его необычной стороны и рассказываем только самое интересное. Проводим около 100 экскурсий, а также составляем маршрут согласно вашим пожеланиям.

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