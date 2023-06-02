Насладиться закатом и шумом моря под чарующие звуки саксофона в мини-группе
Владивосток влюбляет в волны, закаты, мосты и панорамы.
За ними мы и отправимся в морское путешествие! На 3-часовой прогулке в группе до 10 человек вы увидите эффектные пейзажи и неописуемое буйство красок в вечернем небе. Почувствуете, как ветер легко уносит ненужные мысли, отдыхая от забот с бокалом шампанского в руке.
За ними мы и отправимся в морское путешествие! На 3-часовой прогулке в группе до 10 человек вы увидите эффектные пейзажи и неописуемое буйство красок в вечернем небе. Почувствуете, как ветер легко уносит ненужные мысли, отдыхая от забот с бокалом шампанского в руке.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
16
июн
июн
24
июн
июн
30
июн
июн
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июл
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музыка Амурского залива
🕖 Отправляемся в путь в 19.00.
📍На двухпалубном катере вместимостью до 10 человек мы пройдём по проливу Босфор рядом с мостом на остров Русский к маяку «Токаревская кошка».
🌅 Оттуда вам откроется потрясающий вид на закат – а мы поможет сделать яркие фото на носу катера.
🌉 Далее покатаемся вдоль береговой линии, наблюдая, как с наступлением темноты включается подсветка мостов.
🎷 В течение всех 3 часов в море видовую экскурсию будет сопровождать волшебное соло на саксофоне.
🥂 А дополнит впечатления бокал шампанского!
Организационные детали
- Сбор на причале в 18:30. Необходимо будет переобуться в сменную обувь (сандалии без каблука или летние кроссовки). При необходимости выдадим шлёпанцы или бахилы.
- На борту есть бесплатные напитки: чай, кофе, вода. С собой можно взять свой алкоголь или закуски.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в яхт-клубе «Адмирал»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 110 туристов
Мой путь — директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, экскурсовод при музее им. Арсеньева, влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров и представитель команды опытных гидов г. Владивосток и Приморского края. Любовь к родному краю помогла нам вдохновиться и организовать разные экскурсии. Постоянно повышаем квалификацию, стараемся максимально выкладываться и разнообразить ваш отдых. Показываем родной край с его необычной стороны и рассказываем только самое интересное. Проводим около 100 экскурсий, а также составляем маршрут согласно вашим пожеланиям.
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