Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским

Насладиться закатом и шумом моря под чарующие звуки саксофона в мини-группе

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Владивосток влюбляет в волны, закаты, мосты и панорамы.

За ними мы и отправимся в морское путешествие! На 3-часовой прогулке в группе до 10 человек вы увидите эффектные пейзажи и неописуемое буйство красок в вечернем небе. Почувствуете, как ветер легко уносит ненужные мысли, отдыхая от забот с бокалом шампанского в руке.
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Вечерняя прогулка на катере с музыкальным сопровождением и шампанским
Ближайшие даты:
2
июн
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июн
24
июн
30
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музыка Амурского залива

🕖 Отправляемся в путь в 19.00.
📍На двухпалубном катере вместимостью до 10 человек мы пройдём по проливу Босфор рядом с мостом на остров Русский к маяку «Токаревская кошка».
🌅 Оттуда вам откроется потрясающий вид на закат – а мы поможет сделать яркие фото на носу катера.
🌉 Далее покатаемся вдоль береговой линии, наблюдая, как с наступлением темноты включается подсветка мостов.
🎷 В течение всех 3 часов в море видовую экскурсию будет сопровождать волшебное соло на саксофоне.
🥂 А дополнит впечатления бокал шампанского!

Организационные детали

  • Сбор на причале в 18:30. Необходимо будет переобуться в сменную обувь (сандалии без каблука или летние кроссовки). При необходимости выдадим шлёпанцы или бахилы.
  • На борту есть бесплатные напитки: чай, кофе, вода. С собой можно взять свой алкоголь или закуски.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Адмирал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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