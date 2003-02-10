Елена проводит ещё 3 экскурсии

Путешествие сквозь столетия Владивосток — многонациональный и многоконфессиональный город 🏙️. Рожденный 160 лет назад, он непрерывно заселялся разными народами. Вы узнаете, как на протяжении истории 📖 формировались его культурный и архитектурный облики, и отыщете характерные символы Востока и Запада. А также раскроете, как на Владивосток и его жителей повлияло расположение в центре Азиатско-Тихоокеанского региона.
Восток vs Запад Вы погуляете по традиционному Японскому сухом саду, сравните мифических львов во Владивостоке и в Санкт-Петербурге и оцените недавно установленную трехметровую каменную статую Будды Амогхасиддхи. А влияние культуры Запада приоткроется вам в старейшем церковном здании города — лютеранской кирхе Святого Павла — и в католическом костеле Святой Марии.
Организационные детали
Билет на фуникулер 🚠 не включен в стоимость — 20 рублей с человека
Маршрут предполагает длительные пешеходные переходы с подъемами и спусками
Начало и место завершения
🚩 на ул. Светланская, 83
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Действительный член Русского географического общества. Председатель секции «Экскурсоведения и краеведения» при Обществе изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих. Вместе с командой единомышленников будем рады открыть для вас секреты Дальнего Востока!