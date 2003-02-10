Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие сквозь столетия

Владивосток — многонациональный и многоконфессиональный город 🏙️. Рожденный 160 лет назад, он непрерывно заселялся разными народами. Вы узнаете, как на протяжении истории 📖 формировались его культурный и архитектурный облики, и отыщете характерные символы Востока и Запада. А также раскроете, как на Владивосток и его жителей повлияло расположение в центре Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восток vs Запад

Вы погуляете по традиционному Японскому сухом саду, сравните мифических львов во Владивостоке и в Санкт-Петербурге и оцените недавно установленную трехметровую каменную статую Будды Амогхасиддхи. А влияние культуры Запада приоткроется вам в старейшем церковном здании города — лютеранской кирхе Святого Павла — и в католическом костеле Святой Марии.

Организационные детали