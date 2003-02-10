Елена проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Владивосток — город на стыке культур

Погулять по необычному маршруту, прокатиться на фуникулере и отыскать символы Востока и Запада

Елена
Елена – представитель из Владивостока
Владивосток предстанет перед вами во всем культурном и архитектурном многообразии.

Вы исследуете Японский сад, посетите лютеранскую церковь ⛪ и католический костел и оцените современную статую Будды Амогхасиддхи.

А я расскажу, представители каких народов и религий живут в городе и какие интересные истории 📖 с ними связаны.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Владивосток — город на стыке культур
Владивосток — город на стыке культур

Что вас ожидает

Путешествие сквозь столетия
Владивосток — многонациональный и многоконфессиональный город 🏙️. Рожденный 160 лет назад, он непрерывно заселялся разными народами. Вы узнаете, как на протяжении истории 📖 формировались его культурный и архитектурный облики, и отыщете характерные символы Востока и Запада. А также раскроете, как на Владивосток и его жителей повлияло расположение в центре Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восток vs Запад
Вы погуляете по традиционному Японскому сухом саду, сравните мифических львов во Владивостоке и в Санкт-Петербурге и оцените недавно установленную трехметровую каменную статую Будды Амогхасиддхи. А влияние культуры Запада приоткроется вам в старейшем церковном здании города — лютеранской кирхе Святого Павла — и в католическом костеле Святой Марии.

Организационные детали

  • Билет на фуникулер 🚠 не включен в стоимость — 20 рублей с человека
  • Маршрут предполагает длительные пешеходные переходы с подъемами и спусками
Начало и место завершения
🚩 на ул. Светланская, 83
Владивосток — город на стыке культур
Владивосток — город на стыке культур
Владивосток — город на стыке культур
Владивосток — город на стыке культур
Владивосток — город на стыке культур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Действительный член Русского географического общества. Председатель секции «Экскурсоведения и краеведения» при Обществе изучения Амурского края. Экскурсоведение моё хобби, ставшее профессией. Интересны история освоения Дальнего Востока России и поэзия, отраженная в стихах местных авторов. И конечно же, искренний посыл любви к месту, в котором ты родился и вырос, для всех путешествующих. Вместе с командой единомышленников будем рады открыть для вас секреты Дальнего Востока!
Напишите мне

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Город у Тихого океана
6 500
3 часа
Город у Тихого океана
81 отзыв
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Морские деликатесы острова Русский
7 800
6 часов
Морские деликатесы острова Русский
18 отзывов
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Муравьиная
6 500
3 часа
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Муравьиная
2 отзыва
Посетить самые живописные бухты в окрестностях Владивостока и насладиться приморскими пейзажами

Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Владивосток как на ладони
5 850
3 часа
Владивосток как на ладони
41 отзыв
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
скидка15%
От
3000
2 550
2 часа
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
36 отзывов
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Путешествие к мысу Тобизина
6 500
3.5 часа
Путешествие к мысу Тобизина
23 отзыва
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3 000
1.5 часа
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
21 отзыв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
6 500
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
18 отзывов
Посетить главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский
Один день на острове Русский
7 800
4.5 часов
Один день на острове Русский
14 отзывов
Рассмотреть изнутри крупнейший российский форт и вдохновиться природой Дальнего Востока