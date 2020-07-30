Что вас ожидает

Вечер в морском городе

Главная цель экскурсии — проводить солнце за морской горизонт Владивостока… Таким сказочным закатом вы насладитесь с сопок, откуда город видно как на ладони. На смотровой площадке Орлиное гнездо рассмотрите памятник Кириллу и Мефодию, полюбуетесь бухтой и вантовым Золотым мостом — по нему мы также обязательно проедем. А после захода солнца вас ждут ночные огни Владивостока, освещающие старые здания и корабли.

Памятные места «тихоокеанских ворот России»

Двухчасовая экскурсия на автобусе позволит охватить главные достопримечательности. Начнем на центральной площади с памятником «Борцам за власть Советов» и знаком «Город воинской славы». Проедем по холмистым улицам, мимо морского и железнодорожного вокзалов. Гуляя по корабельной набережной, вы увидите мемориал Подводная лодка С-56, корабль «Красный вымпел», Морской порт, штаб Тихоокеанского флота и Триумфальную арку. Попутно вы услышите множество лирических и романтических сюжетов Владивостока.