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Владивосток на закате солнца

Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии

Анна
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Анна – представитель гидов
Владивосток с трех сторон окружен морем — водами бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов.

Поэтому и солнце ☀️ у нас садится в море! На этой экскурсии 🧭 вы полюбуетесь закатом с высокой видовой точки и вечерним Владивостоком, увидите памятники Корабельной набережной, проедете по Золотому мосту и узнаете о прошлом нашего лиричного города.

900 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца

Что вас ожидает

Вечер в морском городе
Главная цель экскурсии — проводить солнце за морской горизонт Владивостока… Таким сказочным закатом вы насладитесь с сопок, откуда город видно как на ладони. На смотровой площадке Орлиное гнездо рассмотрите памятник Кириллу и Мефодию, полюбуетесь бухтой и вантовым Золотым мостом — по нему мы также обязательно проедем. А после захода солнца вас ждут ночные огни Владивостока, освещающие старые здания и корабли.

Памятные места «тихоокеанских ворот России»
Двухчасовая экскурсия на автобусе позволит охватить главные достопримечательности. Начнем на центральной площади с памятником «Борцам за власть Советов» и знаком «Город воинской славы». Проедем по холмистым улицам, мимо морского и железнодорожного вокзалов. Гуляя по корабельной набережной, вы увидите мемориал Подводная лодка С-56, корабль «Красный вымпел», Морской порт, штаб Тихоокеанского флота и Триумфальную арку. Попутно вы услышите множество лирических и романтических сюжетов Владивостока.

Организационные детали

  • Экскурсия автобусная с выходом у основных достопримечательностях города
  • Маршрут подойдет для путешественников с детьми от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца
Владивосток на закате солнца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Мы команда гидов с 12-летним опытом работы, победители ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». Специализируемся на турах по Приморскому краю. Давно и успешно работаем со сборными и организованными группами школьников и студентов, жителей и гостей города. Стараемся постоянно обновлять список маршрутов, искать для наших путешественников новые, интересные места!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 июля 2020
Это было круто. Интересно. Город красив и прекрасен. Экскурсовод просто профессионал своего дела. Настоящий историк, интересный рассказчик, приятный человек. Спасибо большое вем.

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