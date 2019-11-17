30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города

Руслан
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Руслан – экскурсионное агентство
При всем изобилии гастро-точек в столице, есть лишь немного мест, которые привередливые стамбульцы признают единственно настоящими.

Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов).

Вы попробуете самый «правильный» рахат-лукум и баклаву; заглянете к Марио из игры 90-х за рыбой на гриле и к французскому моряку — за кофе, сваренным по исконному рецепту.

Отведаете лучший пиде и кебабы в вашей жизни.

А еще будет божественный десерт кюнефе и мороженое, за которым приезжают со всех окрестностей.

И все это — в обеих частях города: европейской и азиатской!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля
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У этой экскурсии30 отзывов
4.63
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»

Что вас ожидает

🥗 Утренняя трапеза по-стамбульски
Путешествие начнется с дегустации турецких сладостей или традиционного завтрака. Я предложу на выбор три популярных варианта вкусного начала дня. На Египетском рынке специй помогу отыскать лучшие виды рахат-лукума. Отведу в кафе, где продается единственная настоящая баклава, по мнению местных, а заодно расскажу об интересном подходе турков к ресторанному делу. Или отправимся сразу на завтрак из полезных закусок. Вы сможете расположиться прямо в константинопольской стене с видом на Мраморное море, где послушаете истории о византийских императорах и османской армии, а если повезет — увидите дельфинов! Либо остановиться на заведении с панорамами Босфора, Галатской башни, Старого города, залива Золотой рог и мечети Сулеймана Великолепного.

Турецкий кофе — самый «правильный» в городе!
Дальше вы переместитесь в нетуристический район, где вас будет ждать необычное кафе французского моряка-писателя. Здесь вы познакомитесь с исконными традициями варки кофе на углях — точно так, как это делали во времена Османской империи! И попробуете аутентичный напиток, наслаждаясь прекрасным панорамами с холма.

🌯 Блюда из рыбы и мяса в секретных уголках Стамбула
В городе двух морей логично ожидать прелестей морской кухни — только вот в Турции, по местным меркам, рыбные блюда стоят очень дорого и обычно продаются только в ресторанах. Я же отведу вас туда, где сами стамбульцы едят вкусно и практически за копейки. Вы попробуете сэндвич из целой половинки свежей рыбы, приготовленный моряками прямо на своих кораблях. Или заглянете в гости к тому самому Марио из игры 90-х, который теперь живет в Стамбуле и продаёт жаренную на гриле рыбу в лаваше. А с мясоедами поедем вдоль Босфора к северной части Стамбула за самым вкусным пиде в их жизни.

🍦 Лучшее мороженое и чай в красивом парке
В красивом молодежном и одновременно древнем районе Кадыкёй вы отведаете восхитительное мороженое, правда, немного постояв в очереди — за ним приезжают «со всех волостей». Неподалеку можно будет попить ароматный чай в парке с видом на Мраморное море — здесь поговорим о турецком поэте Назыма Хикмета и почитаем выбитые на аллеях его высказывания.

🥙 Турецкий ужин — узнать, какие они, настоящие кебабы
За этим блюдом поедем туда, где его действительно хорошо готовят — конечно, в нетуристическое место. На европейском берегу Босфора, у памятника великому флотоводцу и пирату Барбаросса вы посетите кафе, в котором соблюдают традиции города Адана, а там точно знают, как готовить правильные кебабы.

🍮 Последнее усилие, или десерт, без которого гастро-тур не завершен
Буду краток — кюнефе! Тонкая, залитая мёдом горячая соломка из теста, внутри которой плавится горячий сыр, сверху посыпка из фисташковой крошки и кусочек холодного мороженного из козьего молока… ммм, это непередаваемо!

😋 По пути вы также сможете попробовать свежевыжатые соки, вафли, симит, кукурузу, крошку-картошку, каштаны, мидии, рис с курицей, келепача (очень острое блюдо), кокореч, мокрый гамбургер, котлеты из булгура (без мяса) и многое другое — все самое вкусное в проверенных местах Стамбула! А еще я покажу классное место для поклонников кальяна и красивых панорам. И, если захотите, организую дегустацию вин в историческом погребе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях) и все дегустации
  • В среднем, дополнительные затраты на человека составят 50 $
  • Изложенная программа — предварительный и ориентировочный вариант. Я могу составить для вас индивидуальный тур в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Я представляю компанию профессиональных гидов с большим опытом по провождению экскурсий по Стамбулу. Уверен, что после наших экскурсий у вас останутся светлые, незабываемые воспоминания, и вы обязательно захотите вернуться и посетить этот замечательный город ещё раз! Среди гостей, которым мне посчастливилось оказать свои услуги были такие люди, как дирижер московского оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев, дирижер оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков, администрация и группа Кремлёвского Балета, администрация и группа Санкт-Петербургского Балета, а так же мэр города Тбилиси — Георгий Угулава.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Это было наше первое утро в Стамбуле. Голодные и довольные в предвкушении Завтрака мы ждали Дениза. Отличное начало дня с видим на Золотой Рог и Босфор, национальный турецкий завтрак - что может быть лучше... Далее было посещение мечети и другие гастрономические точки. Очень порадовала гибкость Дениза: хотите мечеть - пожалуйста. Вечером довольные и сытые мы еле докатились до отеля (по-другому не скажешь :)). А ещё Дениз любезно порекомендовал, где можно приобрести оливковое масло без всяких добавок, за что отдельное спасибо! Масло действительно великолепное! Всем рекомендую эту экскурсию!
8 ноября 2019
Руслан, я понимаю, что Вы просто агрегатор и сами не водите экскурсии, но нужно же как-то нести ответственность за содержательную часть. Екатерина ну вообще ни разу не гид. Она не живёт и не дышит этим. Сказать, что это рынок, здесь кофе, и все мои знакомые приезжают за ним сюда или за бусинками. Ни тебе традиций кулинарных, ни секретиков, ни сравнения. За мидиями надо тащиться час, потому что чувак сделал розыгрыш БМВ и собрал хайп...
Это как с качеством его блюда связано?
Почему нужно на просьбу выпить кофе тащиться 30 минут в кафе Лавацца, когда мы в Турции, здесь кофе на каждом шагу! Но зато потом мы ещё 40 минут тащимся по Истикляль до такси...
В общем это провал, надувательство и обдираловка. Я конечно отдала деньги Кате, т.к. после бездарно проведенного дня совершенно не хотелось окончательно портить настроение, но сейчас бы с радостью получила их обратно, от Вас Руслан. И очень рекомендовала вложить хоть немного в данный тур содержательности и пользы. Мне было очень стыдно перед друзьями за такой день((
5 ноября 2019
Замечательная экскурсия с Дмитрием.
Мы были компанией друзей из 21 человека и никто не соглашался на трипстере провести для нас индивидуальную пешую прогулку с переправами по всем частям Стамбула.
А вот Дмитрий не побоялся, и благодаря ему мы увидели очень разный, очень интересный Стамбул и главное попробовали то, что сами бы не нашли или бы прошли мимо.
Спасибо большое! Мы ощутили город на вкус и нам она понравился!
30 октября 2019
Отличный гид Дмитрий, доброжелательный, умный.
30 октября 2019
По настоянию одного из экскурсантов выбрали эту экскурсию и ни капельки не пожалели. Экскурсию проводил Дмитрий. Он заранее связался с нами для подтверждения и на экскурсию приехал вовремя, даже чуть раньше. Несмотря на то, что мы никогда не думали, что осилим всё предложенное меню, благодаря правильно составленному маршруту, смогли порадовать себя как основными блюдами, так и десертами. Дмитрий познакомил нас со многими гастрономическими местами, которые мы бы не нашли самостоятельно. Всё это сопровождалось интересными рассказами и красивыми видами со смотровых площадок. Особая благодарность за поход на рыбный рынок, морские деликатесы никого не оставили равнодушными. А от десертов, с которыми нас познакомил экскурсовод, мы не в силах были отказаться всё последующие дни нашего пребывания. Особенно впечатлил кюнефе. Помимо сведений о национальной кухне Дмитрий рассказал нам о повседневной жизни в Турции. В частности предупредил об одной из уловок мошенников, с которой мы столкнулись буквально на следующий день! Описанный им трюк с обувной щеткой воплотился в жизнь, но мы были предупреждены и не попались. Благодарим Дмитрия за вкусно и интересно проведённый день! Рекомендуем всем эту экскурсию.
Елена
25 октября 2019
Мы чудесно провели время! Много гуляли, прокатились пожалуй на всех видах транспорта и по земле и по воде и в воздухе! Ну и конечно дегустировали вкуснейшие блюда на террасах с прекрасными видами ,в аутентичных кафе и колоритных рынках! Было здорово! Нашему гиду Дмитрию огромное спасибо за старания и внимание к нашим пожеланиям ! Мы получили огромное удовольствие! Рекомендуем всем! 😊👍. P.S. Отдельное спасибо tripster! Не первый раз пользуюсь вашими услугами и ещё ни разу не была разочарована! 🤩!🙏
23 октября 2019
Дмитрий провел нам экскурсию по вкусным местам Стамбула. Искандер и пита на Гранд Базаре были самыми вкусными. На базар за ней мы вернулись потом сами. Длительность экскурсии указана не верно, она была не 8 часов, 13. Если бы наши ноги смогли, мы бы прошли ещё раз этот маршрут. Кроме похода по гастро местам гидрассказывал нам об истории Стамбула, так, что было не только вкусно, но и полезно. Дмитрий дал много дельных советов где и что. (В собор Софии по его совету, мы пришли к открытию 9.00 и были числе первых). Спасибо, за гостеприимство! Привет из Чебоксар.
17 октября 2019
Отличная экскурсия, 8 часов, как на одном дыхании
14 октября 2019
Мы прекрасно провели время. Большое спасибо Дмитрию за его экскурсию.
11 октября 2019
Добрый день. На днях у нас была невероятно интересная и насыщенная экскурсия с гидом по имени Дмитрий. В первую очередь хочу сказать, что Дмитрий очень интересный собеседник. Итак, начнём с того, что за день до экскурсии он с вами связывается и узнаёт о ваших предпочтениях(что вы любите кушать, пить и т. д.) и исходя из ваших желаний он составляет индивидуальную программу. Утро мы начали с великолепного кофе в Кафе Pier Lotti с шикарнейшим видом на Золотой Рог. После мы поехали кушать самую вкусную(как оказалось) питу в городе и запивали свежевыжатым гранатовым соком! Затем как настоящие местные жители мы купили на рыбном рынке сведавшую рыбу и креветки, которую нам там же приготовили. Если мы ее в уютном местном Кафе с видом на Босфор. После мы поехали кушать мороженное, затем мы ели нереально вкусные финики в шоколаде и трюфели, следом мы съели десерт «Шоколадный фондан». Но и это было ещё не все!!! Мы пошли отведать ещё одно блюда местной кухни, но к сожалению не запомнили название. Было тоже очень вкусно. Ну а напоследок мы поели самы вкусный Künefe в Стамбуле(и уж поверьте, нам было с чем сравнивать!). А между этими локациями и много гуляли, слушали интересные рассказы о истории Турции, пили много чая и турецкого кофе в красивых местах с волшебными видами. Самое главное, идите на экскурсию с хорошим настроением и настроем и тогда у вас будут незабываемые впечатления. И конечно же ни в коем случае не кушайте до встречи с гидом😊. Дмитрий прекрасно выполняет свою работу и мы счастливы, что именно он был нашим проводником в мир «Настоящих вкусов Стамбула». Обязательно выбирайте эту экскурсию-вы ни капли не пожалеете об этом!
Ещё 20 отзывов

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