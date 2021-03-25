2 отзыва оставили туристы

Чудеса и реликвии Святой Византии

Увидеть коллекцию мозаик, посетить Вселенский Патриархат и церковь Влахерны на автобусной экскурсии

4
2 отзыва
Tarlan
Tarlan – экскурсионное агентство из Стамбула
В этой экскурсии 🧭 вы раскроете христианские страницы стамбульской истории 📖.

В группе до 20 человек рассмотрите мозаичные иллюстрации к Библии, в Великом Патриархате увидите фрагмент Святого Креста, на котором был распят Христос.

А в церкви Влахерна поговорим о чуде Покрова Богородицы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 40€34 за человекаскидка15%

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Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии

Что вас ожидает

Музей 🖼 мозаик Карие — за неприметным фасадом здесь таится византийская сказка. Вы приглядитесь к фрескам 14 века и прочтете на них библейские сюжеты. Рекомендуем приглядеться к изображениям Сошествия во Ад и Страшного суда — они впечатляют каждого посетителя.

Великий, или Вселенский Патриархат, где находится резиденция Константинопольского патриарха. Обсудим, почему закрыт главный вход; в церкви Великомученика Георгия увидим христианские реликвии: крест, вырезанный из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой был привязан Христос, патриарший трон, на котором восседал Иоанн Златоуст. Также вы сможете приложиться к мощам.

Золотой рог: мы проедем вдоль залива и поговорим об основании Константинополя. А еще полюбуемся Болгарской церковью Святого Стефана, которую также зовут Железной — вы раскроете, в чем ее уникальность.

Влахернская церковь ⛪. Какие чудеса с ней связаны, какие сокровища здесь хранились? Как связана ее история с Россией? Чем необычна Влахернская икона? Все этом обсудим при посещении церкви.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Обратите внимание: программа может меняться. Если из-за пандемии некоторые локации будут закрыты для посещения, мы осмотрим их снаружи и поговорим о них, а после посетим другие церкви.
  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном 20-местном автобусе 🚌
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)
  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи, Шишли, Османбей, Таксим и Бешикташ включен в стоимость экскурсии 🧭. Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату.
  • Все входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии 🧭
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии
Чудеса и реликвии Святой Византии

Экскурсия проводится в понедельник, пятницу и воскресенье в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tarlan
Tarlan
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тарлан. Я владелец агентства, предоставляющего услуги профессиональной фото- и видеосъемки. Кроме того, мы проводим увлекательные экскурсии по городу. С радостью покажем главные достопримечательности, тайные места и запечатлеем вас на фоне невероятного Стамбула.
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2 отзыва оставили туристы

25 мар 2021
Маршрут экскурсии хорошо построен, но, к сожалению, гид плохо разговаривал на русском языке. Многое было не понятно и пришлось после экскурсии в интернете искать ответы на многие вопросы.
15 мар 2021
Интересная экскурсия. Хороший гид.

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