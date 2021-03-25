2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Музей 🖼 мозаик Карие — за неприметным фасадом здесь таится византийская сказка. Вы приглядитесь к фрескам 14 века и прочтете на них библейские сюжеты. Рекомендуем приглядеться к изображениям Сошествия во Ад и Страшного суда — они впечатляют каждого посетителя.

Великий, или Вселенский Патриархат, где находится резиденция Константинопольского патриарха. Обсудим, почему закрыт главный вход; в церкви Великомученика Георгия увидим христианские реликвии: крест, вырезанный из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой был привязан Христос, патриарший трон, на котором восседал Иоанн Златоуст. Также вы сможете приложиться к мощам.

Золотой рог: мы проедем вдоль залива и поговорим об основании Константинополя. А еще полюбуемся Болгарской церковью Святого Стефана, которую также зовут Железной — вы раскроете, в чем ее уникальность.

Влахернская церковь ⛪. Какие чудеса с ней связаны, какие сокровища здесь хранились? Как связана ее история с Россией? Чем необычна Влахернская икона? Все этом обсудим при посещении церкви.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Обратите внимание: программа может меняться. Если из-за пандемии некоторые локации будут закрыты для посещения, мы осмотрим их снаружи и поговорим о них, а после посетим другие церкви.

Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном 20-местном автобусе 🚌

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)

Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Что входит в стоимость, а что — нет