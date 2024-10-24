По следам Османской империи

Увидеть легендарные крепости и изящную летнюю резиденцию и узнать о завоеваниях великих султанов
В этом увлекательном путешествии по Босфору вы увидите крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, построенные для контроля над проливом. Узнаете, как каменные стражи помогли османам завоевать Константинополь.

А затем погрузитесь в мир роскоши во дворце Кючюксу, где каждый зал рассказывает историю величия империи.
5
2 отзыва
По следам Османской империи
По следам Османской империи
По следам Османской империи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

Румели Хисары

Встретимся на причале в Эминёню и отправимся в путь по Босфору — к грандиозной крепости, построенной в 15 веке для осады Константинополя. Прогуляемся по территории, исследуем мощные стены и башни. А с вершины насладимся видом на Босфор и азиатскую часть Стамбула.

Дворец Кючюксу

Пересечём Босфор и окажемся на азиатской стороне, где нас ждёт изысканный летний дворец 19 века в стиле барокко. Кючюксу очаровывает богатыми интерьерами и живописным садом на берегу пролива. А после сделаем небольшую остановку и отдохнём в уютном атмосферном кафе.

Анадолу Хисары

Вы погрузитесь в историю небольшой крепости 14 века. Оборонительное сооружение служило важной стратегической точкой в османских завоеваниях. А затем снова сядем на кораблик и отправимся в Ускюдар — по пути обсудим впечатления.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы и входные билеты
  • Дополнительно оплачивается питание (по меню)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
24 окт 2024
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом-Ниной по маршруту, которого больше ни у кого нет на момент написания отзыва.
Не могу не рекомендовать
Алена
24 окт 2024
Экскурсию провела замечательная девушка Нина. Очень позитивная, легкая в общении, а самое главное человек на своем месте! Рассказала не только про локации и места посещения, но и очень много интересных фактов про Стамбул. Однозначно рекомендую данную экскурсию и такого отличного экскурсовода как Нина👍👍👍
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