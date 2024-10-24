Увидеть легендарные крепости и изящную летнюю резиденцию и узнать о завоеваниях великих султанов
В этом увлекательном путешествии по Босфору вы увидите крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, построенные для контроля над проливом. Узнаете, как каменные стражи помогли османам завоевать Константинополь.
А затем погрузитесь в мир роскоши во дворце Кючюксу, где каждый зал рассказывает историю величия империи.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание водной прогулки
Румели Хисары
Встретимся на причале в Эминёню и отправимся в путь по Босфору — к грандиозной крепости, построенной в 15 веке для осады Константинополя. Прогуляемся по территории, исследуем мощные стены и башни. А с вершины насладимся видом на Босфор и азиатскую часть Стамбула.
Дворец Кючюксу
Пересечём Босфор и окажемся на азиатской стороне, где нас ждёт изысканный летний дворец 19 века в стиле барокко. Кючюксу очаровывает богатыми интерьерами и живописным садом на берегу пролива. А после сделаем небольшую остановку и отдохнём в уютном атмосферном кафе.
Анадолу Хисары
Вы погрузитесь в историю небольшой крепости 14 века. Оборонительное сооружение служило важной стратегической точкой в османских завоеваниях. А затем снова сядем на кораблик и отправимся в Ускюдар — по пути обсудим впечатления.
Организационные детали
В стоимость включены транспортные расходы и входные билеты
Дополнительно оплачивается питание (по меню)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 22378 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски. Вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
24 окт 2024
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом-Ниной по маршруту, которого больше ни у кого нет на момент написания отзыва. Не могу не рекомендовать
Алена
24 окт 2024
Экскурсию провела замечательная девушка Нина. Очень позитивная, легкая в общении, а самое главное человек на своем месте! Рассказала не только про локации и места посещения, но и очень много интересных фактов про Стамбул. Однозначно рекомендую данную экскурсию и такого отличного экскурсовода как Нина👍👍👍