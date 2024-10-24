В этом увлекательном путешествии по Босфору вы увидите крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, построенные для контроля над проливом. Узнаете, как каменные стражи помогли османам завоевать Константинополь. А затем погрузитесь в мир роскоши во дворце Кючюксу, где каждый зал рассказывает историю величия империи.

Описание водной прогулки

Румели Хисары

Встретимся на причале в Эминёню и отправимся в путь по Босфору — к грандиозной крепости, построенной в 15 веке для осады Константинополя. Прогуляемся по территории, исследуем мощные стены и башни. А с вершины насладимся видом на Босфор и азиатскую часть Стамбула.

Дворец Кючюксу

Пересечём Босфор и окажемся на азиатской стороне, где нас ждёт изысканный летний дворец 19 века в стиле барокко. Кючюксу очаровывает богатыми интерьерами и живописным садом на берегу пролива. А после сделаем небольшую остановку и отдохнём в уютном атмосферном кафе.

Анадолу Хисары

Вы погрузитесь в историю небольшой крепости 14 века. Оборонительное сооружение служило важной стратегической точкой в османских завоеваниях. А затем снова сядем на кораблик и отправимся в Ускюдар — по пути обсудим впечатления.

Организационные детали