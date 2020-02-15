40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Стамбул на стыке ислама и христианства

Культура двух империй в обзорной экскурсии по Старому городу

Руслан
Задать вопрос
Руслан – экскурсионное агентство
История Стамбула богата на события, а его культура очень разнообразна.

На экскурсии вы погрузитесь в прошлое и поймете, как разные стили и религии соседствуют в этом необычном городе на протяжении столетий, и что с этим багажом делают современные политики и жители Турции.

Я помогу вам проследить исторический путь страны и разобраться в перипетиях ее судьбы!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в холле отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии40 отзывов
4.25
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства

Что вас ожидает

На пересечении двух империй
В Стамбуле все основные достопримечательности, которые мы посетим, связаны с историей Византийской и Османской империй. Во многом противоположные по культуре и верованиям, две империи столкнулись в пространстве города с необычным прошлым. Я помогу понять, чем отличаются и как соседствуют Константинополь и Стамбул, мусульманская и христианская культуры.
Зайдя в жемчужину города, Собор Святой Софии, поговорим о том, как это здание было церковью, было переделано в мечеть, а затем стало музеем. Я расскажу, как на этом месте отразились события турецкой истории. Также побываем в Цистерне Базилике — крупном и хорошо сохранившемся древнем подземном водохранилище Константинополя, заброшенном после пришествия турков.

Стамбул мусульманский
На экскурсии мы побываем в Голубой мечети, считающейся самой главной, изящной и грациозной мечетью в Турции. Кто не посетил её, считай, не был в Стамбуле! Вместе мы рассмотрим величественную исламскую архитектуру, ставшую символом города, и я расскажу, как появилась эта мечеть и как она устроена. Не обойдем стороной и великолепный дворец Топкапы, многократно разрушавшийся из-за пожаров и землетрясений, но долгие годы служивший административным центром Османской империи и домом для султана. Завершим нашу прогулку посещением Гранд-базара, древнего рынка с запоминающейся архитектурой и историей.

Организационные детали

  • Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии:
    — собор святой Софии: 30 лир за человека
    — дворец Топкапы: 30 лир за человека
    — Цистерна Базилика: 20 лир за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства
Стамбул на стыке ислама и христианства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Руслан
Руслан
Я представляю компанию профессиональных гидов с большим опытом по провождению экскурсий по Стамбулу. Уверен, что после наших экскурсий у вас останутся светлые, незабываемые воспоминания, и вы обязательно захотите вернуться и посетить этот замечательный город ещё раз! Среди гостей, которым мне посчастливилось оказать свои услуги были такие люди, как дирижер московского оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев, дирижер оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков, администрация и группа Кремлёвского Балета, администрация и группа Санкт-Петербургского Балета, а так же мэр города Тбилиси — Георгий Угулава.
Напишите мне

40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Отличная экскурсия! Маршрут был продуман до мелочей, очень подробный и содержательный рассказ. Посетили очень интересные места, во многих были чуть не единственными посетителями. Татьяна отличный гид!
15 ноября 2019
Прекрасная экскурсия!наш гид был прекрасным рассказчиком и отвечал на все наши вопросы,подстраивался под наши пожелания. Показал нам не прекрасные исторические места,но и те места кот были интересны нам.спасибо большое
14 октября 2019
Сказать, что впечатление от экскурсии негативное , это ничего не сказать. Вместо Руслана, который заявлен на сайте как гид, была девочка Ирина, которая не знала ровным счетом ничего ни про Стамбул, ни про Турцию в целом. Абсолютно не подготовлена, никакой структуры или четкой программы. Вся экскурсия состояла из набора каких-то обрывочных фраз, не связанных между собой. Старалась быстро провести по тем местам, где были, пропуская важные достоприметальности. Создавалось такое ощущение, что человек хотел побыстрее избавиться от нас. Венцом "программы" стало то, что Ирина в зале священных реликвий во дворце Топкапы на вопрос "что это?" искала информацию по ПОСТОЯННОЙ экспозиции в интернете. В общем, надежды на харизматичного гида и интересный рассказ о прекрасном городе разблились о некомпетентность и невежество. Очень жаль, что знакомство с Трипстер состоялось в таком негативном ключе. Категоричсеки не рекомендую Руслана и его команду как гидов.
14 октября 2019
Руслан - посредник, поставляет туристов своим "неграм". Юноша, проводивший для нас экскурсию, Иосиф, (19 лет) , уже три года как приехал из Молдовы и учится в Стамбуле. Очень старался, стеснялся и путался в русских словах (язык уже теряет). Прошли с ним за 8 часов по основным достопримечательностям в Султанахмет (Дворец, Айя-София, ипподром, египетская стела) - рассказал пару легенд и даты основания. В Базилику не успели на 20 минут, в Голубую мечеть не пошли - "70% на реставрации". Отвел нас на рыбный ужин под мост. Потом посоветовал обязательно сходить на Spicy bazar, сходить к Галата башне и скататься от Эминону в Кадыкой на корабле - попробовать вафли...на этом наше время закончилось. В общем, если бы мы были в городе в первый раз, да и вообще за рубежом впервые, то, возможно, впечатлились бы. Но для громкого названия экскурсии "Стамбул на стыке ислама и христианства" содержание явно не дотягивает.
12 октября 2019
Экскурсия понравилась. Нашем гидом был Денис. Мы посетили Цистерну Базизику, Топкапы, Айя Софию, Египетский базар и Султанахмет (в Голубую мечеть не попали, так как она была закрыта). Информации было достаточно, ничего лишнего. Также он нам показывал лучшие места для фото и нас пофотографировал, обедать повел в кафе, где можно вкусно и недорого поесть. Всем советую, кто первый раз в Стамбуле.
20 сентября 2019
Хотелось бы поблагодарить Руслана за отличную организацию нашей экскурсии. Человек очень ответственный ,доброжелательный готов решить любой вопрос в пользу гостя.(Был нюанс, Руслан отреагировал быстро, компетентно, профессионально).Вел нашу экскурсию молодой экскурсовод ,Олег-остались очень довольны!Скажу коротко, Олег профессионал. Объём его познаний поражает и простирается далеко за рамки некой обязательной программы , которой в общем и нет, он подстраивается под уровень собеседника и его запросы! Олег-очень эрудированный и позитивный человек. СПАСИБО ВАМ Руслан и Олег БОЛЬШОЕ!!!
15 сентября 2019
Олег замечательный гид. По теме экскурсии не осталось никаких вопросов, плюс помог нам разобраться с траспортной системой Стамбула и открыл для нас новые интересные места.
30 августа 2019
Конец августа 19ого.
Обзорная большая экскурсия. Хорошая. Правильно отстроенный маршрут. Но она реально длительная, будте готовы много ходить.
Экскурсию вел Сулейман, про которого тут есть резко отрицательный отзыв. Не все так плохо.
Да, исторического образования нет, да и знание истории среднее. Но материал по экскурсии знает хорошо. Речь грамотная, претензию про лексикон не поддержу.
Подстраивался под наши потребности. Не пошли внутрь Топкапы, не пошли на базар. Зато сходили в Сулеймание.
Гид хорошо знает турецкий, дает подсказки про уличную еду, какие-то общие советы. Интересно просто поговорить о жизни в Стамбуле. Потом еще помогал по телефону на следующий день, давая советы, как лучше куда добраться, что еще посмотреть самостоятельно.
Но да, его версия присхождения Медузы Горгоны меня очень удивила ))
28 августа 2019
Здорово ! Очень классная экскурсия по замечательному городу!! Олег здорово и понятно все рассказал , поддерживал наш маршрут и мог ответить на любой наш вопрос! Очень рекомендую если хотите здорово и с пользой провести время! + фото в подарок шикарные!!!!!!
22 августа 2019
Нашу экскурсию провел Олег. Мы были в полном восторге в течении всего дня. Восхитительная и очень познавательная экскурсия со знающим гидом. Всем советую :)
Ещё 30 отзывов

Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»
125 за экскурсию
8 часов
30 отзывов
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
При всем изобилии гастро-точек в столице, есть лишь немного мест, которые привередливые стамбульцы признают единственно настоящими. Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов). Вы попробуете самый «правильный» рахат-лукум и баклаву; заглянете к Марио из игры 90-х за рыбой на гриле и к французскому моряку — за кофе, сваренным по исконному рецепту. Отведаете лучший пиде и кебабы в вашей жизни. А еще будет божественный десерт кюнефе и мороженое, за которым приезжают со всех окрестностей. И все это — в обеих частях города: европейской и азиатской!
Византийские храмы СтамбулаВизантийские храмы СтамбулаВизантийские храмы Стамбула
125 за экскурсию
5.5 часов
2 отзыва
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Константинополь — первый город, построенный христианским императором, и место, где сложились основы православия. Именно здесь гонцы князя Владимира, по преданию, увидели чудо Покрова и положили начало крещению Руси. В ныне мусульманском Стамбуле я помогу отыскать знаковые храмы, расскажу об их судьбе и познакомлю с образцами легендарной византийской мозаики.

Обзорные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
73 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!
125 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи