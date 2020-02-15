40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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На пересечении двух империй

В Стамбуле все основные достопримечательности, которые мы посетим, связаны с историей Византийской и Османской империй. Во многом противоположные по культуре и верованиям, две империи столкнулись в пространстве города с необычным прошлым. Я помогу понять, чем отличаются и как соседствуют Константинополь и Стамбул, мусульманская и христианская культуры.

Зайдя в жемчужину города, Собор Святой Софии, поговорим о том, как это здание было церковью, было переделано в мечеть, а затем стало музеем. Я расскажу, как на этом месте отразились события турецкой истории. Также побываем в Цистерне Базилике — крупном и хорошо сохранившемся древнем подземном водохранилище Константинополя, заброшенном после пришествия турков.

Стамбул мусульманский

На экскурсии мы побываем в Голубой мечети, считающейся самой главной, изящной и грациозной мечетью в Турции. Кто не посетил её, считай, не был в Стамбуле! Вместе мы рассмотрим величественную исламскую архитектуру, ставшую символом города, и я расскажу, как появилась эта мечеть и как она устроена. Не обойдем стороной и великолепный дворец Топкапы, многократно разрушавшийся из-за пожаров и землетрясений, но долгие годы служивший административным центром Османской империи и домом для султана. Завершим нашу прогулку посещением Гранд-базара, древнего рынка с запоминающейся архитектурой и историей.