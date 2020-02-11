12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Дворец Топкапы — сокровищница турецких падишахов

Первым вы посетите один из известнейших музеев мира — дворец, построенный по приказу султана Мехмеда II на берегу Мраморного моря 🌊. Осматривая экспонаты, вы узнаете, какими событиями богата величественная постройка, целых 400 лет являвшаяся главной резиденцией турецких падишахов. Посетите оружейную палату, гарем, сокровищницу и библиотеку с коллекцией древних рукописей. Кроме того, я познакомлю вас со старинным прикладным искусством на примере выставленных изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А затем вы сможете прогуляться 👣 по территории дворцового комплекса, украшенного дивными садами и парками.

Несравненные архитектурно-религиозные памятники Стамбула

Вы посетите одну из наиболее крупных и красивых 🤩 мечетей мира — Голубую, или Султанахмет. Услышите об истории 📖 ее постройки и Ахмете I, изучите симбиоз разных архитектурных стилей — византийского и османского — и оцените искусство мастеров, нарядивших мечеть 20-тью тысячами белых и голубых изникских изразцов ручной работы. А чуть позже вы побываете в знаменитом соборе Св. Софии — воплощении великой византийской культуры. Я расскажу о особенностях возведения постройки, завоевании Константинополя, превращении христианского храма в мечеть и судьбе, которую определил для нее Ататюрк.

Площадь Ипподром — место встречи цивилизаций

На площади Султанахмет вы осмотрите территорию, которую еще римляне на заре новой эры присмотрели для гонок на колесницах. Проследите дальнейшую жизнь площади, ставшей центром увеселительных мероприятий. И осмотрите ценные памятники — Египетский Обелиск, датируемый 16 веком до н. э., и Змеевидную Колонну, символизирующую победу греков над персами в 479 году до н. э. А в завершение познакомитесь с неовизантийским стилем на примере Немецкого фонтана в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками.

🥘 ☕ В середине дня предусмотрен обед в одном из приятных местных заведений (входит в стоимость).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий профессиональный гид-историк из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет