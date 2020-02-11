12 отзывов оставили туристы

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Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!

Взглянуть на историю и архитектуру столицы с самых ярких ракурсов

4.8
12 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Достопримечательности 🏛️, которые вы посетите — не просто визитные карточки Стамбула. Дворец Тонкапы, где жили 25 султанов Османской империи; изящная Голубая мечеть с изникскими изразцами; величественный византийский памятник, собор Св. Софии — все это волшебные мосты в эпохи турецких падишахов, сокровищ, древних рукописей и кропотливого труда искусных мастеров. Из фрагментов истории 📖, легенд и удивительных фактов из мира зодчества я помогу соткать яркую картину османского Стамбула — с его тайнами, восточным шармом и воинственным духом масштабных событий.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 90€72 за человекаскидка20%

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Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!

Что вас ожидает

Дворец Топкапы — сокровищница турецких падишахов
Первым вы посетите один из известнейших музеев мира — дворец, построенный по приказу султана Мехмеда II на берегу Мраморного моря 🌊. Осматривая экспонаты, вы узнаете, какими событиями богата величественная постройка, целых 400 лет являвшаяся главной резиденцией турецких падишахов. Посетите оружейную палату, гарем, сокровищницу и библиотеку с коллекцией древних рукописей. Кроме того, я познакомлю вас со старинным прикладным искусством на примере выставленных изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А затем вы сможете прогуляться 👣 по территории дворцового комплекса, украшенного дивными садами и парками.

Несравненные архитектурно-религиозные памятники Стамбула
Вы посетите одну из наиболее крупных и красивых 🤩 мечетей мира — Голубую, или Султанахмет. Услышите об истории 📖 ее постройки и Ахмете I, изучите симбиоз разных архитектурных стилей — византийского и османского — и оцените искусство мастеров, нарядивших мечеть 20-тью тысячами белых и голубых изникских изразцов ручной работы. А чуть позже вы побываете в знаменитом соборе Св. Софии — воплощении великой византийской культуры. Я расскажу о особенностях возведения постройки, завоевании Константинополя, превращении христианского храма в мечеть и судьбе, которую определил для нее Ататюрк.

Площадь Ипподром — место встречи цивилизаций
На площади Султанахмет вы осмотрите территорию, которую еще римляне на заре новой эры присмотрели для гонок на колесницах. Проследите дальнейшую жизнь площади, ставшей центром увеселительных мероприятий. И осмотрите ценные памятники — Египетский Обелиск, датируемый 16 веком до н. э., и Змеевидную Колонну, символизирующую победу греков над персами в 479 году до н. э. А в завершение познакомитесь с неовизантийским стилем на примере Немецкого фонтана в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками.

🥘 ☕ В середине дня предусмотрен обед в одном из приятных местных заведений (входит в стоимость).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий профессиональный гид-историк из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из отеля (если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи) на площадь Ипподрома — обратный трансфер не предусматривается, все входные билеты 🎫, обед (напитки оплачиваются отдельно)
  • Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату
Начало и место завершения
🚩 на ресепшен вашего отеля
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!
Стамбул Великолепный — побывать в османской сказке!

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:00, 08:30 и 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов оставили туристы

11 февраля 2020
Нашу индивидуальную экскурсию по Стамбулу проводила лицензированный гид Неше Ханым. Те, кто хочет заказывать экскурсию исключительно, чтобы не стоять в очередях за билетами, этот гид не для вас! Неше Ханым - гид с прекрасным знанием истории не только Стамбула, но и истории религий, хитросплетений христианства и мусульманства на территории Великолепного Стамбула. Очень понравилась экскурсия! Рекомендую туристам, готовым слушать и задавать вопросы. На все получите ответы от гида Неше Ханым! Спасибо!
21 сентября 2019
Хорошая экскурсия, хороший гид, выложился на Все сто!!! Хорошая организация, было интересно. Единственно немного разочаровало посещение Топ капы. Ожидала большего, хотелось побывать внутри Дворца, но к сожалению туда не пускают. Но это уже Не от гида зависит. Организаторы большие молодцы! Спасибо вам огромное!
12 сентября 2019
Мне все очень понравилось. Экскурсия очень интересная и познавательная. Ходить пришлось много, но с удовольствием. Это лучший вариант для тех, кто первый раз в Стамбуле.
12 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Даже усталость не почувствовалась. В нашей группе были люди от мала до людей в возрасте далеко за...., поэтому осилить может любой.
24 августа 2019
Экскурсия пешая, очень познавательная. Экскурсовод Кемаль доступно, подробно, интересно поведал историю по всей теме экскурсии. Приятная прогулка
26 мая 2019
Экскурсия понравилась, грамотный, умеющий заинтересовать гид.. Рекомендую гида Хидо не пожалеете
26 мая 2019
Гид - просто супер! Все доходчиво, интересно! Образованный человек с чувством юмора. Большое спасибо, Хидо!
19 мая 2019
Экскурсия понравилась, организация очень хорошая. Ходили долго, но не устали - спокойно осмотрели все достопримечательности, был перерыв на обед ( супчик из чечевицы, шашлык из курицы, зелень, десерт - пахлава - стандартный, как и должно быть). Гид рассказывал и показывал без остановки, интересно, показал все! Молодец! Спасибо!!!
10 мая 2019
Экскурсия понравилась, гид очень интересно все рассказывал и хорошо владел материалом. Обед также был великолепен. Рекомендую.
8 мая 2019
Очень насыщенная экскурсия. Посетили много достопримечательностей, потом отдохнули на морской прогулке. Все было по времени. В общем, на четверочку.
23 апреля 2019
В экскурсии все понравилось. Все понятно. Экскурсовод все доходчиво и интересно рассказал. Провел нас по историческим местам, подробно рассказал. дал очень много интересного материала за короткое время. Единственное была большая группа (человек 40), но нам это в принципе не особо мешало.
7 февраля 2019
Очень интересно, отличный гид, жаль, что мало времени на посещение дворца, СвСофии, не нужно возить в магазин кожи и меха, лучше лишний час для экскурсии, спасибо!

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