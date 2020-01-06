8 отзывов оставили туристы

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Дорога к храму: о христианстве и искусстве

Побывать в главных святынях, увидеть древние манускрипты и познакомиться с современным искусством

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча от площади Республики
  • Заказать экскурсию

От 39 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Valentine
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valentine – Гид в Ереване
Эта познавательная экскурсия ⛳ гармонично сочетает три темы: религию, историю 📖 и искусство.

Вы услышите о развитии христианства в Армении и особо почитаемых святых в храмах, заглянете в Голубую мечеть, узнаете, почему Ереван – это молодой и древний город 🏙️ одновременно, а также побываете в музее современного искусства, на городском рынке и вернисаже.
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
Дорога к храму: о христианстве и искусстве

Что вас ожидает

Познавательная прогулка
Вы пройдёте по старым улицам города – бывшей Царской и Астафьевской – и по самой молодой – проспекту Саят-Нова. По дороге я расскажу о двух проектах строительства города, о памятниках на кольцевом бульваре и знаменитом каскаде и о том, почему, будучи одним из самых древних обитаемых мест мира, Ереван по праву называется молодым городом. Кроме того, в программе Голубая мечеть, памятник иранской культуры и культурный центр иранской общины.

Христианские святыни Еревана
В начале экскурсии вы посетите главный храм Еревана – Кафедральный собор Св. Григория Просветителя, с именем которого связана история принятия христианства в Армении – об этом я подробно расскажу. Вы также увидите часовню храма 13 века и современную церковь Св. Анны. И осмотрите церковь Св. Богородицы Зоравор, где хранятся мощи Св. Анания, который был причастен к преображению Савла в апостола Павла.

Древность, искусство и городской колорит
За время экскурсии мы успеем посетить один из двух интереснейших музеев (на ваш выбор). В первом – Матенадаране – вы увидите древние манускрипты, хранящие истории многих народов. Второй музей посвящён современному искусству, где вы познакомитесь с работами всемирно известных художников и скульпторов. Кроме того, в программе традиционный рынок, где я помогу выбрать самые вкусные фрукты, и вернисаж, где можно купить традиционные армянские сувениры: дудук и саз (музыкальные инструменты), иконы, полудрагоценные камни и изделия из них, кинжалы, ковры, медные джазва (кофеварки) и кофемолки позапрошлого века, а также изделия ручной работы.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, интересующимся историей и религией.

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость (800-1000 драм).
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде и выберите удобную обувь.
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
Дорога к храму: о христианстве и искусстве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала от площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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8 отзывов оставили туристы

6 января 2020
Наше знакомство с Ереваном началось с этой экскурсии с гидом Валентине. Валентине с любовью рассказывала нам о Ереване, его народе, культуре, цитировала классиков. Мы смотрели город, посетили храмы. И, отдельное спасибо, что учитывая наше пожелание, организовала нам экскурсию в Матенадаран. Очень рекомендую, Наталья
1 мая 2019
Валентина прекрасный гид с энциклопедическими знаниями истории и архитектуры. Невероятно эрудированный человек и великолепный рассказчик. К тому же она очень чутко чувствует настрой группы: нас Булл 5 человек в возрасте от 16 до 45 лет и интересно было всем! Валентина смогла совместить очень интересное историческое повествование и кулинарное шоу, разнообразив это дегустацией вина и просмотром картин современных художников. Мы очень благодарны Валентине за прекрасный день и однозначно рекомендуем всем, кто хочет заглянуть в самое сердце Еревана!
21 ноября 2018
Мы воспользовались услугами Валентины при выборе экскурсии "Дорога к храму... " Нам очень понравился эрудированный и образованный гид, манера подачи информации насыщенная и содержательная программа экскурсии. Мы посетили все основные достопримечательности Еревана очаровательного и одного из древнейших городов мира. Прекрасная экскурсия, которая позволит Вам восполнить знания об истории, культуре. традиациях,, религии, политики и всего что Вам будет интересно. Валентина с радостью объяснит и ответит на все возникающие вопросы Ваши.
3 октября 2018
9 сентября познавали Ереван в великолепной компании Валентины. Все очень понравилось - и маршрут, и информация, подача ее. Валентина знаток не только самого города, но и истории всей страны. Экскурсия была очень приятна и познавательна! Отдельное спасибо Валентине за внимание и отзывчивость, участие в решении наших туристических проблем))
30 сентября 2018
Очень познавательная экскурсия, обширный исторический материал, гид подаёт материал весьма профессионально. В ходе экскурсии перед вами открывается душа Еревана и Армении в целом. Кроме всего прочего у Валентины потрясающий кругозор, она отвечает на любые вопросы и строит параллели с мировой историей. Всем, кто интересуется не просто внешним обликом города, а его душой и историей, рекомендую этого экскурсовода
14 августа 2018
Мы в восторге от экскурсии! Валентина очень интересно рассказывает, очень эрудированный человек. Рекомендую кто интересуется историей и культурой. После экскурсии посетили рынок, море вкусных и недорогих фруктов набрали.
23 июля 2018
Валентина замечательный экскурсовод. Рассказала много интересного про историю и культуру Армении. Провела по самым интересным местам Еревана, даже больше, чем предполагалось по маршруту. Спасибо большое за отличное настроение, душевную компанию и такое гостеприимное знакомство с Ереваном!
29 июня 2018
Большое спасибо Валентине. Великолепный человек, знаток своего дела, знаток родного и милого ее сердцу Еревана.

Valentine проводит ещё 9 экскурсий

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