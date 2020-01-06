8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Познавательная прогулка

Вы пройдёте по старым улицам города – бывшей Царской и Астафьевской – и по самой молодой – проспекту Саят-Нова. По дороге я расскажу о двух проектах строительства города, о памятниках на кольцевом бульваре и знаменитом каскаде и о том, почему, будучи одним из самых древних обитаемых мест мира, Ереван по праву называется молодым городом. Кроме того, в программе Голубая мечеть, памятник иранской культуры и культурный центр иранской общины.

Христианские святыни Еревана

В начале экскурсии вы посетите главный храм Еревана – Кафедральный собор Св. Григория Просветителя, с именем которого связана история принятия христианства в Армении – об этом я подробно расскажу. Вы также увидите часовню храма 13 века и современную церковь Св. Анны. И осмотрите церковь Св. Богородицы Зоравор, где хранятся мощи Св. Анания, который был причастен к преображению Савла в апостола Павла.

Древность, искусство и городской колорит

За время экскурсии мы успеем посетить один из двух интереснейших музеев (на ваш выбор). В первом – Матенадаране – вы увидите древние манускрипты, хранящие истории многих народов. Второй музей посвящён современному искусству, где вы познакомитесь с работами всемирно известных художников и скульпторов. Кроме того, в программе традиционный рынок, где я помогу выбрать самые вкусные фрукты, и вернисаж, где можно купить традиционные армянские сувениры: дудук и саз (музыкальные инструменты), иконы, полудрагоценные камни и изделия из них, кинжалы, ковры, медные джазва (кофеварки) и кофемолки позапрошлого века, а также изделия ручной работы.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, интересующимся историей и религией.