Ашот проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Вернисаж: приобщиться к народному творчеству

Начнем прогулку 👣 с рынка-выставки Вернисаж, который можно назвать центром прикладного искусства. Если вы еще не коллекционер, то здесь у вас все шансы им стать: на Вернисаже продают шахматы и нарды из дерева, национальные музыкальные инструменты и изделия из кожи, посуду и керамику, серебряные украшения, хачкары, картины, ковры и даже раритетные вещи. Вы сделаете колоритные фотографии 📸 и пообщаетесь с мастерами, а я помогу найти эксклюзивные сокровища и поторговаться, если вам что-то понравится.

Продуктовый рынок под названием ГУМ

Гостеприимство — им славится наш народ. Как здесь не вспомнить о богатой армянской кухне! На рынке вы будете «покорно» угощаться традиционными продуктами, узнаете об их особенностях и откроете пару кулинарных секретов. Как подобает восточным рынкам, здесь вас ждет огромный выбор сухофруктов, специй, трав и орехов. В мясных рядах вы оцените наши бастурму и суджук, а по соседству насладитесь домашними сырами. А еще я подскажу, где выгодно купить лучший свежевыжатый гранатовый сок.

Расстояние между двумя рынками мы преодолеем на метро 🚇. Так вы увидите еще одну грань города: рассмотрите две станции, узнаете о появлении метро в Ереване, о его необычном строительстве и планах развития.

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