Ашот проводит ещё 6 экскурсий

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Колоритные рынки Еревана

Подивиться народному искусству на Вернисаже и попробовать разные армянские вкусности

Ашот
Ашот – представитель из Еревана
Еще не решили, чем заняться после музеев и экскурсий за городом? Предлагаю отправиться за новыми впечатлениями на два ереванских рынка — Вернисаж и ГУМ.

Это не просто прилавки с изделиями мастеров и продуктами, а сочетание таланта и трудолюбия с характером и душой нашего народа.

Здесь вы пообщаетесь с интересными людьми и прочувствуете армянский колорит!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €65 за экскурсию

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Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана

Что вас ожидает

Вернисаж: приобщиться к народному творчеству
Начнем прогулку 👣 с рынка-выставки Вернисаж, который можно назвать центром прикладного искусства. Если вы еще не коллекционер, то здесь у вас все шансы им стать: на Вернисаже продают шахматы и нарды из дерева, национальные музыкальные инструменты и изделия из кожи, посуду и керамику, серебряные украшения, хачкары, картины, ковры и даже раритетные вещи. Вы сделаете колоритные фотографии 📸 и пообщаетесь с мастерами, а я помогу найти эксклюзивные сокровища и поторговаться, если вам что-то понравится.

Продуктовый рынок под названием ГУМ
Гостеприимство — им славится наш народ. Как здесь не вспомнить о богатой армянской кухне! На рынке вы будете «покорно» угощаться традиционными продуктами, узнаете об их особенностях и откроете пару кулинарных секретов. Как подобает восточным рынкам, здесь вас ждет огромный выбор сухофруктов, специй, трав и орехов. В мясных рядах вы оцените наши бастурму и суджук, а по соседству насладитесь домашними сырами. А еще я подскажу, где выгодно купить лучший свежевыжатый гранатовый сок.

Расстояние между двумя рынками мы преодолеем на метро 🚇. Так вы увидите еще одну грань города: рассмотрите две станции, узнаете о появлении метро в Ереване, о его необычном строительстве и планах развития.

Организационные детали

  • Билеты на метро в одну сторону включены в стоимость экскурсии
  • Плат за дегустационные угощения не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (+15€ с человека)
Начало и место завершения
🚩 на станции метро «Площадь Республики»
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана
Колоритные рынки Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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