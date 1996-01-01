Георгий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Политика – это биение общественного пульса

Театр у Лебединого озера

Наша первая остановка будет на площади Свободы, у здания театральной оперы и балета, построенного легендарным архитектором А. Таманяном. Я расскажу историю строительства театра и про местные памятники, вспомню события, происходившие на легендарной площади, а после мы прогуляемся вдоль изящно украшенных кафе и прекрасного лебединого озера, которое зимой превращается в каток.

Центр притяжения

Дальше мы отправимся к Площади Республики, на которой находится Дом Правительства, Музей истории, картинная галерея, отель «Марриотт», Главная почта и бывшее здание МИД. А неподалеку притаился знаменитый рынок «Вернисаж», со стороны которого мы и подъедем к площади. Пройдемся до ее центра, где установлены поющие фонтаны, и поговорим о главном архитектурном комплексе столицы.

Небесная мечеть

Следующим пунктом станет единственная в Ереване Голубая мечеть. Она была построена в 1766 году местным ханом и последний раз реконструировалась в 1996-1999 годах при финансировании Правительства Ирана. Мы заглянем во внутренний дворик мечети и поговорим об истории монумента и его архитектуре, а затем зайдем внутрь и осмотрим убранство.

Сердце Республики

Исследовав мечеть, мы возьмем курс на величественное здание Национального Собрания Армении. После Бархатной Революции 2018 года ворота и сад открыты для всех посетителей и стали одной из главных достопримечательностей города. Во время прогулки по удивительному саду вы узнаете, как менялся государственный аппарат с начала его существования. В завершение мы поднимемся к Резиденции Президента, которая открывается вечером для посетителей. Вы рассмотрите здание, построенное по проекту выдающегося архитектора Марка Григоряна, и увидите церемонию смены караула.