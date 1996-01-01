Георгий проводит ещё 3 экскурсии

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Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана

Увидеть, откуда вершится судьба республики, узнать об истории города и полюбоваться сменой караула

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

Георгий
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Георгий – Гид в Ереване
В 2018 году Армения пережила революцию.

Это событие стало важнейшей вехой в истории страны и изменило жизнь ереванцев.

Я покажу вам места, связанные с событиями Бархатной революции, расскажу о городе и национальных героях.

Кроме величественных зданий вы увидите уютные скверы, Лебединое озеро и старинную персидскую мечеть.
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана

Что вас ожидает

Политика – это биение общественного пульса

Театр у Лебединого озера
Наша первая остановка будет на площади Свободы, у здания театральной оперы и балета, построенного легендарным архитектором А. Таманяном. Я расскажу историю строительства театра и про местные памятники, вспомню события, происходившие на легендарной площади, а после мы прогуляемся вдоль изящно украшенных кафе и прекрасного лебединого озера, которое зимой превращается в каток.

Центр притяжения
Дальше мы отправимся к Площади Республики, на которой находится Дом Правительства, Музей истории, картинная галерея, отель «Марриотт», Главная почта и бывшее здание МИД. А неподалеку притаился знаменитый рынок «Вернисаж», со стороны которого мы и подъедем к площади. Пройдемся до ее центра, где установлены поющие фонтаны, и поговорим о главном архитектурном комплексе столицы.

Небесная мечеть
Следующим пунктом станет единственная в Ереване Голубая мечеть. Она была построена в 1766 году местным ханом и последний раз реконструировалась в 1996-1999 годах при финансировании Правительства Ирана. Мы заглянем во внутренний дворик мечети и поговорим об истории монумента и его архитектуре, а затем зайдем внутрь и осмотрим убранство.

Сердце Республики
Исследовав мечеть, мы возьмем курс на величественное здание Национального Собрания Армении. После Бархатной Революции 2018 года ворота и сад открыты для всех посетителей и стали одной из главных достопримечательностей города. Во время прогулки по удивительному саду вы узнаете, как менялся государственный аппарат с начала его существования. В завершение мы поднимемся к Резиденции Президента, которая открывается вечером для посетителей. Вы рассмотрите здание, построенное по проекту выдающегося архитектора Марка Григоряна, и увидите церемонию смены караула.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом комфортном 6-местном Мерседесе. В автомобиле есть бесплатный WiFi, детские авто-кресла, наушники и зарядки для android и iphone, одеяла, подушки, 4 зонта, одноразовые приборы, салфетки и прокат сигвея.
  • Дополнительные расходы: перерыв на ужин. Время на перекус заложено в экскурсии, я отвезу вас в то место, которое придется вам по вкусу.
  • В стоимость экскурсии входит угощение: чай или кофе.
  • Экскурсия начнется в 14:00 в указанном вами месте.
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Георгий, я индивидуальный гид и владелец туристической компании. Вот уже больше пяти лет я занимаюсь организацией экскурсий и стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Армении. Ваш комфорт — мой высший приоритет, поэтому экскурсии проходят на новых автомобилях Mercedes c профессиональными водителями. Ни о чем не беспокойтесь и наслаждайтесь увлекательным приключением!
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