Ani проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Нескучный квест

Вы разделитесь на две команды и получите необходимый инвентарь. Карты, фотографии 📸, пазлы, конверты с загадками и ребусами — вам предстоит выполнить веселые и необычные задания, а также общаться с жителями города, искать подсказки у достопримечательностей 🏛️, петь песни, делать смешные селфи и многое другое.

Прогулка по центру

Маршрут квеста включает в себя ключевые места города: вы полюбуетесь зданием Оперы, пройдёте по Северному проспекту и уютной улочке Абовяна, осмотрите все скульптуры «Каскада», узнаете о памятнике на площади Франции и об архитектурном комплексе площади Республики.

Погружение в прошлое

Каждую команду на протяжении всего квеста будет сопровождать гид. Сценарий игры тесно связан с историей 📖 Еревана и Абхазии. От периода завоеваний, времён Российской империи и СССР до современности — вы услышите любопытные факты о городе и познакомитесь с бытом и культурой страны.