Ani проводит ещё 1 экскурсию

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Квест-тур по Еревану

Обойти знаковые места, развлечься, выполняя интересные задания, и узнать историю армянской столицы

Ani
Ani – Гид из Еревана
Если следовать по пятам за гидом — это не про вас, предлагаем вам познакомиться с городом в формате квеста! Вы посоревнуетесь друг с другом, проверите смекалку и от души повеселитесь.

По ходу квеста увидите главные памятники Еревана, услышите о прошлом города и раскроете характер его жителей.
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  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €40 за экскурсию

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Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану

Что вас ожидает

Нескучный квест
Вы разделитесь на две команды и получите необходимый инвентарь. Карты, фотографии 📸, пазлы, конверты с загадками и ребусами — вам предстоит выполнить веселые и необычные задания, а также общаться с жителями города, искать подсказки у достопримечательностей 🏛️, петь песни, делать смешные селфи и многое другое.

Прогулка по центру
Маршрут квеста включает в себя ключевые места города: вы полюбуетесь зданием Оперы, пройдёте по Северному проспекту и уютной улочке Абовяна, осмотрите все скульптуры «Каскада», узнаете о памятнике на площади Франции и об архитектурном комплексе площади Республики.

Погружение в прошлое
Каждую команду на протяжении всего квеста будет сопровождать гид. Сценарий игры тесно связан с историей 📖 Еревана и Абхазии. От периода завоеваний, времён Российской империи и СССР до современности — вы услышите любопытные факты о городе и познакомитесь с бытом и культурой страны.

Начало и место завершения
🚩 на площади Республики
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану
Квест-тур по Еревану

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Ani
Ani
Привет, меня зовут Ани. Главное, что вам стоит узнать обо мне, как о вашем будущем гиде, — я очень люблю Армению и гожусь ею! Так что буду рассказывать горячо, много и с любовью:-). Мне очень провезло, за свою недолгую жизнь я успела прожить в нескольких странах: в Узбекистане, Казахстане, Украине, России и Эстонии. И, по-моему, именно благодаря тому, что я впитала в себя различные культуры, я могу презентовать Армению и Арцах (Нагорный Карабах), самым разным людям. Приезжайте в гости — и я постараюсь влюбить вас в свою обожаемую страну!
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Ani проводит ещё 1 экскурсию

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