  1. Экскурсии

Лучший способ узнать армянскую кухню

5
11 отзывов
Лада Б.
Лада Б. – Гид из Еревана
Дорогие гости, приглашаю вас в незабываемое гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете всё об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите огромное удовольствие от еды и вина.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $50 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню

Что вы увидите

  • Ереванский рынок
  • Птичья пещера
  • Винный завод
  • Загородный дом местного жителя
Ереванский рынок
Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов 🍎, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.
Дорога за город
Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности 🏛️, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка — вина. Обязательно завезу вас на старый винный завод, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино 🍷 в загородном доме

В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении. На ваш выбор я научу вас готовить:

  • популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса);
  • ики-бир (шашлык с лимонным соком и курдючным салом);
  • мясные шарики кюфта;
  • толму (то же мясо в виноградных листьях, но приготовленное по-армянски);
  • тающий во рту баскыртат (ниточки из отварной говядины с грецким орехом и кинзой под специальным соусом);
  • бозбаш и путук (два совершенно разных блюда из мяса с горохом);
  • армянскую бастурму;
  • кялягош (старинное блюдо);
  • знаменитый хаш (очень густой и сытный мясной суп);
  • хашламу из баранины.
  • Особое внимание уделим нашей домашней водке из разных фруктов — считается, что в маленьких количествах она полезна для сердца и обмена веществ. Её перегоняют два-три раза, облагораживая вкус, при крепости 50-60 градусов она сохраняет мягкость и фруктовый аромат. После сытного ужина в дружественной обстановке мы доставим вас до вашего отеля.
Что входит
  • Транспортные расходы
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Продукты для ужина — 5000 драм (~ €10) на человека
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лада Б.
Лада Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

Лада Б. проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
$180
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
11 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Ереване

Яркие краски Еревана
18
3 часа
Яркие краски Еревана
352 отзыва
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
скидка14%
125
107
5 часов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
270 отзывов
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
35
6.5 часов
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
90 отзывов
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
скидка14%
125
107
6 часов
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
71 отзыв
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
100
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
57 отзывов
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
125
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
55 отзывов
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа