Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов 🍎, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.
Дорога за город
Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности 🏛️, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка — вина. Обязательно завезу вас на старый винный завод, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино 🍷 в загородном доме
В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении. На ваш выбор я научу вас готовить:
популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса);
ики-бир (шашлык с лимонным соком и курдючным салом);
мясные шарики кюфта;
толму (то же мясо в виноградных листьях, но приготовленное по-армянски);
тающий во рту баскыртат (ниточки из отварной говядины с грецким орехом и кинзой под специальным соусом);
бозбаш и путук (два совершенно разных блюда из мяса с горохом);
армянскую бастурму;
кялягош (старинное блюдо);
знаменитый хаш (очень густой и сытный мясной суп);
хашламу из баранины.
Особое внимание уделим нашей домашней водке из разных фруктов — считается, что в маленьких количествах она полезна для сердца и обмена веществ. Её перегоняют два-три раза, облагораживая вкус, при крепости 50-60 градусов она сохраняет мягкость и фруктовый аромат. После сытного ужина в дружественной обстановке мы доставим вас до вашего отеля.
Что входит
Транспортные расходы
Дегустация вина
Что не входит
Продукты для ужина — 5000 драм (~ €10) на человека
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.