Ереванский рынок

Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов 🍎, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.

Дорога за город

Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности 🏛️, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка — вина. Обязательно завезу вас на старый винный завод, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино 🍷 в загородном доме

В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении. На ваш выбор я научу вас готовить: