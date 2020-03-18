1 отзыв оставили туристы

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Неизведанные тропы Армении

Крепость в облаках, монастырь Сагмосаванк, природная аномалия и рассказы, интересные именно вам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Arsen
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
Arsen – Гид в Ереване
Скажу честно, этот маршрут — у меня в любимчиках! С радостью открою и вам старинные и живописные места Армении в районе горы ⛰️ Арагац.

Вы впечатлитесь средневековым монастырем над пропастью, оцените местную аномалию, захотите расправить крылья у крепости Амберд и услышите главное о стране.

А завершится экскурсия ⛳ в ресторане с видом на горы.
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении

Что вас ожидает

Монастырь над пропастью
Маяком для нас станет высочайшая гора Армении — Арагац. Первую остановку в этом крае сделаем у монастыря 13 века Сагмосаванк, который стоит рядом с глубоким ущельем: виды открываются головокружительные. Здесь вы ощутите дух средневековой Армении, слушая мои рассказы о хрониках и архитектуре монастыря.

Величественная горная крепость Амберд
Поднимаясь выше, по пути мы попадем в аномальную зону: вода здесь течет снизу верх, а машина на нейтралке поднимается в гору! Под впечатлением мы отправимся дальше, на высоту 3200 метров над уровнем моря. Вы исследуете полуразрушенную крепость Амберд, а я помогу представить времена, когда цитадель была форпостом князей Багратуни.

Финал путешествия будет вкусным: мы пообедаем в колоритном ресторанчике с видом на горы.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на автомобиле Toyota Camry. Я заберу вас в вашем отеле в Ереване и привезу обратно.
  • Дополнительные расходы: билеты в крепость (3€ с человека), обед (примерно 10-15€ с человека)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 7) на минивэне Mercedes Viano. Стоимость в этом случае — 200€.
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении
Неизведанные тропы Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Arsen
Arsen
Здравствуйте, дорогие путешественники! Работаю гидом с 2006 года. Закончил университет международных отношений по специальности «дипломат», в совершенстве владею русским и английским языками, хорошо знаю историю. Организую не только экскурсии по классическим маршрутам, но и горные туры с ночёвками в палатках, когда можно отдохнуть от цивилизации — у нас есть гейзеры, потухшие вулканы, старинные крепости, высокогорные озёра. Могу организовать всё, что пожелает ваше сердце (в пределах разумного, конечно)) Все экскурсии, пикники, пешие походы (сам 5 лет был скаутом) сделаю идеальными именно для вас, ведь каждый гость индивидуален. Прилетайте и не пожалеете!
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1 отзыв оставили туристы

18 марта 2020
Хочу выразить огромную благодарность Арсену! С ним мы почувствовали легендарное гостеприимство Армении - столько было искреннего внимания, юмора, интересных рассказов. Причём это очень вдумчивый гид, который не просто цитирует учебник, а делится своими размышления и местными поверьями. Ещё : в день экскурсии у сестры был день рождения - и Арсен поздравил её, а потом и организовал поздравление в ресторанчике, чем изрядно порадовал именинницу) Короче, мы чувствовали себя в надёжных руках. Рекомендую всем!

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