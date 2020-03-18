1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Монастырь над пропастью

Маяком для нас станет высочайшая гора Армении — Арагац. Первую остановку в этом крае сделаем у монастыря 13 века Сагмосаванк, который стоит рядом с глубоким ущельем: виды открываются головокружительные. Здесь вы ощутите дух средневековой Армении, слушая мои рассказы о хрониках и архитектуре монастыря.

Величественная горная крепость Амберд

Поднимаясь выше, по пути мы попадем в аномальную зону: вода здесь течет снизу верх, а машина на нейтралке поднимается в гору! Под впечатлением мы отправимся дальше, на высоту 3200 метров над уровнем моря. Вы исследуете полуразрушенную крепость Амберд, а я помогу представить времена, когда цитадель была форпостом князей Багратуни.

Финал путешествия будет вкусным: мы пообедаем в колоритном ресторанчике с видом на горы.