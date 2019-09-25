6 отзывов оставили туристы

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Один день в деревенском домике

Почувствовать культуру и быт Армении

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 150 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.17
Lada
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lada – Гид в Ереване
Вы проведете эко-день в типичном деревенском домике, в теплом кругу армянской семьи.

Мы научим вас доить корову, ловить рыбу 🐟, готовить традиционные блюда.

Вы узнаете особенности деревенского уклада жизни, историю 📖 Арени и побываете в гостях у винодела, который расскажет о производстве алкогольных напитков и предложит вам дегустацию.
Один день в деревенском домике
Один день в деревенском домике

Что будете делать

Добывать пищу и учиться готовить из нее традиционные блюда

  • Будете ловить рыбку в речке Арпа а после – пройдете мастер-класс у местной жительницы, который хранит рецепт приготовления рыбы на виноградной лозе, передаваемый из поколения в поколение.
  • Попробуете доить корову, а затем мы вам покажем, как из парного молока делается деревенский сыр.
  • Отведаете настоящий армянский бутерброд и узнаете, какие ингредиенты в него входят.
  • Испечете настоящий лаваш и гату.
  • К вечеру мы все вместе накроем стол из ароматных деревенских блюд.

Отправитесь в гости к виноделу и узнаете об истории Арени
В деревне Арени каждый год проходит фестиваль вина, а недавно в наших краях обнаружили древнейшую винодельню, которой по оценкам специалистов около 6000 лет! Местный винодел расскажет вам о тонкостях и особенностях производства вина и предложит продегустировать фирменный напиток, а также водку из граната, винограда, персика, абрикоса, чернослива и многого другого.

Организационные детали

Вы можете приехать на один день – мы встретим вас утром в удобном вам месте, а вечером привезем обратно. Также вы можете остаться у нас с ночлегом, условия проживания уточняйте при бронировании.

Один день в деревенском домике
Один день в деревенском домике
Один день в деревенском домике
Один день в деревенском домике
Один день в деревенском домике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lada
Lada
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
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6 отзывов оставили туристы

25 сентября 2019
Если после прочитанного описания экскурсии у вас сложится впечатление, что вас привезут в дом с земляным полом и курочками во дворе, то это точно не так. У Лады очень красивый дом со всем необходимыми удобствами. Лада влюблена в свою страну, это чувствуется по рассказам и по красивому столу, который она накрыла, по чудесным тостам. За один день вы конечно не сможете ощутить весь колорит, поэтому я точно рекомендую ехать на несколько дней, чтобы никуда не спешить.
3 октября 2018
Всех приветствую! Очень довольна проведёнными днями у столь замечательной хозяйки и хорошего человека Лады Джан) Мы взяли данную экскурсию на день с возможностью остаться с ночлегом, но на следующий день поняли, что предпочтём ещё на одну ночь вернуться в этот радушный и гостеприимный дом со столь замечательными хозяевами. По приезду, дело было ближе к обеду, нас пригласили за стол, к обеду был подан Хаш. Время проведённое за обедом пролетело быстро и непринуждённо за интересными разговорами, рассказами и историями. После мы поехали за продуктами для проведения мастер класса по приготовлению местных явств на вечер))) Перед ужином мы прогулялись по деревне, во время променада нас приглашали в гости на чашечку кофе или чая. Ужин прошёл на УРА! Вся семья Лады Джан была в сборе. Мы отведали приготовленые блюда, очаровались произнесёнными тостами и всей обстановкой в целом. Ночь была проведена в покойствии и комфорте. Рано утром нас ждал вкусный завтрак на улице. За ним мы решили поехать на Севан и далее в Дилижан, но вечером вернуться в столь уютный и тёплый дом к таким уже близким и родным людям. Так что хочу выразить особую и большую благодарность Ладе Джан и всей её смье: мужу Карену, сыну Армену, а также родителям супругов.
30 октября 2017
Благодарим Ладу за прекрасный день, полный впечатлений и ярких эмоций! Поездка за город, погружение в самобытный мир деревни, чудный воздух, встреча с местными жителями -это все считалось идеально! За один день мы успели многое! Проехали 250 км, кушали чудесный шашлык, доили корову, собирали айву, узнали и увидели как готовится знаменитый армянский лаваш! Лада, спасибо огромное Вам и Вашей замечательной семье за теплый прием и заботу!
10 октября 2017
Очень благодарны Ладе и её семье за теплый прием! В группе в основном были дети, и время, проведенное в Армении стало для них очень теплым и ярким воспоминанием, которое будет их поддерживать всю жизнь. Лада Джан! Дети передают огромный привет тебе, Армену, Ане и всей вашей чудесной семье!!! СПАСИБО!
26 июля 2017
мы были с ребенком, 3 года, предупредили об этом заранее. Я специально выбрала эту экскурсию, чтобы можно было побегать на природе, так как в описании было указано, что мы и рыбу ловить будем и сыр делать и хлеб посмотрим как делают и корову подоим... в итоге мы посмотрели 2 храма, приехали примерно в 13:45 в дом к экскурсоводу, где было ужасно жарко, на улице было наверное под 40 в доме было ну может 32-35 градусов не меньше, ни вентилятора ничего, даже душа садового, чтобы гости могли просто ополоснуться хоть чуть-чуть. Нам дали немного сыра, лаваш и макароны для ребенка, так как потом мы сели за стол только в 17 часов, а ели все в последний раз в 9 утра, так как выезд был в 10. Что было хорошего: мы останавливались посмотреть гнезда аистов и всяких животных по дороге Очевидно, что Лада-человек оркестр, она очень старается все успеть и сделать так чтобы было всем было хорошо, но организация должна была быть другой. Гости приезжают в дом, есть садовый душ, его сделать стоит совсем недорого, на столе уже лежат овощи и какие-то закуски, для мяса уже разожжен огонь и остается только положить само мясо на огонь. Тогда готовка не займет 3 часа и гости не будут уже утомлены так, что захочется только побыстрее уехать... Ну и я уж не говорю о том, что, если вы меняете маршрут или наполнение экскурсии, за которую мы заплатили больше 120 евро, то наверное надо об этом предупредить нас или еще лучше согласовать с нами. За обед мы заплатили тоже отдельно дополнительно.
14 июня 2017
Огромное спасибо Ладе и всей ее семье за прекрасное время, которое мы провели в Армении! Лада отличный рассказчик, интересный и приятный человек, с которым полный день экскурсии пролетает на одном дыхании. Все очень динамично и разнообразно! Начиная от посещения супермаркета (которое тоже можно превратить в мини-экскурсию), заканчивая мастер-классом по приготовлению армянских вкусностей и возможностью подоить корову. Впечатление о стране складывается не только из достопримечательностей, но и из людей, с которыми ты встречаешь и общаешься. Благодаря Ладе, Карену, Армену, Анне с Артуром нам удалось на небольшое время стать членами большой и дружной армянской семьи.

Lada проводит ещё 6 экскурсий

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