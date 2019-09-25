6 отзывов оставили туристы

мы были с ребенком, 3 года, предупредили об этом заранее. Я специально выбрала эту экскурсию, чтобы можно было побегать на природе, так как в описании было указано, что мы и рыбу ловить будем и сыр делать и хлеб посмотрим как делают и корову подоим... в итоге мы посмотрели 2 храма, приехали примерно в 13:45 в дом к экскурсоводу, где было ужасно жарко, на улице было наверное под 40 в доме было ну может 32-35 градусов не меньше, ни вентилятора ничего, даже душа садового, чтобы гости могли просто ополоснуться хоть чуть-чуть. Нам дали немного сыра, лаваш и макароны для ребенка, так как потом мы сели за стол только в 17 часов, а ели все в последний раз в 9 утра, так как выезд был в 10. Что было хорошего: мы останавливались посмотреть гнезда аистов и всяких животных по дороге Очевидно, что Лада-человек оркестр, она очень старается все успеть и сделать так чтобы было всем было хорошо, но организация должна была быть другой. Гости приезжают в дом, есть садовый душ, его сделать стоит совсем недорого, на столе уже лежат овощи и какие-то закуски, для мяса уже разожжен огонь и остается только положить само мясо на огонь. Тогда готовка не займет 3 часа и гости не будут уже утомлены так, что захочется только побыстрее уехать... Ну и я уж не говорю о том, что, если вы меняете маршрут или наполнение экскурсии, за которую мы заплатили больше 120 евро, то наверное надо об этом предупредить нас или еще лучше согласовать с нами. За обед мы заплатили тоже отдельно дополнительно.