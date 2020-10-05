21 отзыв оставили туристы

Площадь Республики, которая станет для вас панорамой ереванской истории 📖. Я кратко и понятно расскажу о главных эпизодах в жизни столицы ⭐️ и об армянской земле.
Знаковые улицы и проспекты: проходя по ним, поговорим об архитектуре и проекте города. О том, кому Ереван обязан своим современным обликом.
Дворики и переулки: мы подглядим за жизнью местных, а обходя столики многочисленных кафе, обсудим, как ереванцы проводят свободное время и чем зарабатывают на жизнь.
Каскад и Театр оперы и балета — места-символы Еревана. Вы узнаете об их особенностях и других достопримечательностях 🏛️, которые делают наш город 🏙️ уникальным.
Попутно я посоветую вам, что еще посмотреть в Ереване и где вкусно поесть. Расскажу о брендах Армении и помогу впитать её колорит. За 1, 5 часа вы увидите мой город глазами влюбленного местного жителя — и обещаю, у вас отпадут сомнения, что стоит посетить Ереван!
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Еревана. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылку для участия мы пришлем вам на почту за 1 час до экскурсии.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: видео и полезные ресурсы о Ереване, Армении и армянах, а также большой список вкусных мест Еревана.
Скидка €10 на любую индивидуальную экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую мою индивидуальную оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Ереване!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Интересная экскурсия, много исторического материала. Спасибо за экскурсия, буду советовать друзьям!
Lara
19 сентября 2020
Познакомились с Арменией благодаря замечательному человеку Ашоту. Ненавязчиво и последовательно представил все основные моменты для первого ознакомления со страной, экскурсия не перегружена цифрами, ничего не отвлекает от созерцания. Чувствуется, что Ашот любит свою страну и дело, которым занимается. Спасибо большое!
Светлана
13 сентября 2020
Ереван - город с мощной энергетикой. А Ашот заставил нас прочувствовать сердце этого города. Безусловно, Ереван - город с которым стоит познакомиться поближе.
Елена
5 сентября 2020
Маршрут составлен удачно, рассказ содержательный и красочный. Кроме того, Ашот сразу располагает к себе не только как гид. но и как человек. Рекомендую всем. Обязательно буду участвовать в других его экскурсиях.
Natalia
23 августа 2020
Моя первая встреча с Ереваном и Арменией оказалась очень удачной. Я узнала об истории Армении много такого, о чем и не подозревала. Посмотрела на прекрасный город своими глазами, погуляла по его улицам, обошла всю площадь, постояла у памятников... Ашот много знает, интересно рассказывает. В таких онлайн экскурсиях есть замечательное ощущение сиюминутности. Мимо тебя идут люди, слышен их разговор, играет музыка, а мы с Ашотом идем мимо, и он рассказывает о городе, его истории, знаменитых армянах. Хочешь задать вопрос - пожалуйста! Ашот отвечает незамедлительно. С интересом жду новых экскурсий по Армении с Ашотом сама и очень рекомендую другим.
Наталья
23 августа 2020
Очень красиво, интересная и познавательная экскурсия!
Елена
17 августа 2020
Экскурсия была великолепной! Гид умеет увлечь аудиторию. Приятно было побродить по красивым улицам этой древней столицы, послушать истории про былое и современность. Экскурсия прошла на одном дыхании, два часа пролетели очень быстро. Всем рекомендую, обязательно ещё побываю на экскурсиях Ашота. Спасибо!
Екатерина
16 августа 2020
Спасибо большое, Ашот! Было приятно погулять с Вами и почувствовать атмосферу города!
Ольга
16 августа 2020
Всем рекомендую Ашота, как проводника в знакомстве с Арменией. Спокойствие, умиротворение, глубина - в такое состояние погружаешься на экскурсии и остаёшься ещё какое-то время. Тысячелетняя история, благородные люди, развитая культура. Все поражает и завораживает. Мне понравилось и отношение Ашота к своей Родине и к гостям, и содержание, и маршрут, и манера подачи информации. Не понравилось лишь одно, что нельзя остаться после экскурсии в кафе и насладиться национальными блюдами, о которых так вкусно рассказывал Ашот. Когда откроют границы, обязательно поеду в Ереван, тк там есть человек, которому я могу доверять.
Татьяна
16 августа 2020
Экскурсия интересная. После нее возникло желание познакомится с городом "вживую".
Natan
31 июля 2020
Чудесная экскурсия, очень насыщенная и интересная! Ашот - отличный рассказчик! Огромное спасибо! Рекомендую!
Юлия
21 июля 2020
Ашот, спасибо за чудесную прогулку по Еревану! И даже периодические проблемы со связью не испортили мое впечатление, я понимаю, что Ашот не в силах повлиять на качество интернета. Очень обаятельный гид, которого было интересно слушать. Спасибо за рекомендации ресторанов, мест отдыха. Когда однажды была в Ереване, с этим у меня возникли проблемы, а теперь я точно знаю, куда стоит пойти. Только положительные эмоции от этой прогулки. Всем с удовольствием рекомендую экскурсию и надеюсь на личную встречу в Ереване.
Анастасия
18 июля 2020
Ашот вновь нас влюбил в прекрасный солнечный город Ереван. Старый маршрут сегодня был показан с другой стороны. Много новых мест для следующего посещения открылись для нас. Спасибо за этот яркий, душевный и теплый день.
Ирина
18 июля 2020
Чудесная экскурсия, очень насыщенная и интересная! Ашот - отличный рассказчик! Узнали много нового! Огромное спасибо! Рекомендую!