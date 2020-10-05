21 отзыв оставили туристы

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Онлайн-прогулка по сердцу Еревана

Открыть историю и красоту города, традиции и культуру Армении — в режиме реального времени

5
21 отзыв
Ашот
Ашот – представитель из Еревана
Ереван соскучился по путешественникам, и я с радостью устрою вашу виртуальную встречу! На величественной площади вы перенесетесь в далекое прошлое города и страны, по проспекту значимых событий приблизитесь к перекрестку наших дней, пройдете по улице архитектуры и полюбуетесь Каскадом.

Погружаясь в легкие рассказы, вы ощутите колорит Еревана и оцените его по достоинству.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана

Что вы увидите и узнаете

  • Площадь Республики, которая станет для вас панорамой ереванской истории 📖. Я кратко и понятно расскажу о главных эпизодах в жизни столицы ⭐️ и об армянской земле.
  • Знаковые улицы и проспекты: проходя по ним, поговорим об архитектуре и проекте города. О том, кому Ереван обязан своим современным обликом.
  • Дворики и переулки: мы подглядим за жизнью местных, а обходя столики многочисленных кафе, обсудим, как ереванцы проводят свободное время и чем зарабатывают на жизнь.
  • Каскад и Театр оперы и балета — места-символы Еревана. Вы узнаете об их особенностях и других достопримечательностях 🏛️, которые делают наш город 🏙️ уникальным.

Попутно я посоветую вам, что еще посмотреть в Ереване и где вкусно поесть. Расскажу о брендах Армении и помогу впитать её колорит. За 1, 5 часа вы увидите мой город глазами влюбленного местного жителя — и обещаю, у вас отпадут сомнения, что стоит посетить Ереван!

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Еревана. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылку для участия мы пришлем вам на почту за 1 час до экскурсии.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: видео и полезные ресурсы о Ереване, Армении и армянах, а также большой список вкусных мест Еревана.

Скидка €10 на любую индивидуальную экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую мою индивидуальную оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Ереване!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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21 отзыв оставили туристы

5 октября 2020
Спасибо за экскурсию, время пролетело незаметно
20 сентября 2020
Интересная экскурсия, много исторического материала. Спасибо за экскурсия, буду советовать друзьям!
19 сентября 2020
Познакомились с Арменией благодаря замечательному человеку Ашоту. Ненавязчиво и последовательно представил все основные моменты для первого ознакомления со страной, экскурсия не перегружена цифрами, ничего не отвлекает от созерцания. Чувствуется, что Ашот любит свою страну и дело, которым занимается. Спасибо большое!
13 сентября 2020
Ереван - город с мощной энергетикой. А Ашот заставил нас прочувствовать сердце этого города. Безусловно, Ереван - город с которым стоит познакомиться поближе.
Елена
5 сентября 2020
Маршрут составлен удачно, рассказ содержательный и красочный. Кроме того, Ашот сразу располагает к себе не только как гид. но и как человек. Рекомендую всем. Обязательно буду участвовать в других его экскурсиях.
23 августа 2020
Моя первая встреча с Ереваном и Арменией оказалась очень удачной. Я узнала об истории Армении много такого, о чем и не подозревала. Посмотрела на прекрасный город своими глазами, погуляла по его улицам, обошла всю площадь, постояла у памятников... Ашот много знает, интересно рассказывает. В таких онлайн экскурсиях есть замечательное ощущение сиюминутности. Мимо тебя идут люди, слышен их разговор, играет музыка, а мы с Ашотом идем мимо, и он рассказывает о городе, его истории, знаменитых армянах. Хочешь задать вопрос - пожалуйста! Ашот отвечает незамедлительно. С интересом жду новых экскурсий по Армении с Ашотом сама и очень рекомендую другим.
23 августа 2020
Очень красиво, интересная и познавательная экскурсия!
17 августа 2020
Экскурсия была великолепной! Гид умеет увлечь аудиторию. Приятно было побродить по красивым улицам этой древней столицы, послушать истории про былое и современность. Экскурсия прошла на одном дыхании, два часа пролетели очень быстро. Всем рекомендую, обязательно ещё побываю на экскурсиях Ашота. Спасибо!
16 августа 2020
Спасибо большое, Ашот! Было приятно погулять с Вами и почувствовать атмосферу города!
16 августа 2020
Всем рекомендую Ашота, как проводника в знакомстве с Арменией. Спокойствие, умиротворение, глубина - в такое состояние погружаешься на экскурсии и остаёшься ещё какое-то время. Тысячелетняя история, благородные люди, развитая культура. Все поражает и завораживает. Мне понравилось и отношение Ашота к своей Родине и к гостям, и содержание, и маршрут, и манера подачи информации. Не понравилось лишь одно, что нельзя остаться после экскурсии в кафе и насладиться национальными блюдами, о которых так вкусно рассказывал Ашот. Когда откроют границы, обязательно поеду в Ереван, тк там есть человек, которому я могу доверять.
16 августа 2020
Экскурсия интересная. После нее возникло желание познакомится с городом "вживую".
31 июля 2020
Чудесная экскурсия, очень насыщенная и интересная! Ашот - отличный рассказчик! Огромное спасибо! Рекомендую!
21 июля 2020
Ашот, спасибо за чудесную прогулку по Еревану! И даже периодические проблемы со связью не испортили мое впечатление, я понимаю, что Ашот не в силах повлиять на качество интернета. Очень обаятельный гид, которого было интересно слушать. Спасибо за рекомендации ресторанов, мест отдыха. Когда однажды была в Ереване, с этим у меня возникли проблемы, а теперь я точно знаю, куда стоит пойти. Только положительные эмоции от этой прогулки. Всем с удовольствием рекомендую экскурсию и надеюсь на личную встречу в Ереване.
18 июля 2020
Ашот вновь нас влюбил в прекрасный солнечный город Ереван. Старый маршрут сегодня был показан с другой стороны. Много новых мест для следующего посещения открылись для нас. Спасибо за этот яркий, душевный и теплый день.
18 июля 2020
Чудесная экскурсия, очень насыщенная и интересная! Ашот - отличный рассказчик! Узнали много нового! Огромное спасибо! Рекомендую!
Ещё 6 отзывов

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