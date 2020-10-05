21 отзыв оставили туристы

Что вы увидите и узнаете

Площадь Республики , которая станет для вас панорамой ереванской истории 📖. Я кратко и понятно расскажу о главных эпизодах в жизни столицы ⭐️ и об армянской земле.

, которая станет для вас панорамой ереванской истории 📖. Я кратко и понятно расскажу о главных эпизодах в жизни столицы ⭐️ и об армянской земле. Знаковые улицы и проспекты : проходя по ним, поговорим об архитектуре и проекте города. О том, кому Ереван обязан своим современным обликом.

: проходя по ним, поговорим об архитектуре и проекте города. О том, кому Ереван обязан своим современным обликом. Дворики и переулки : мы подглядим за жизнью местных, а обходя столики многочисленных кафе, обсудим, как ереванцы проводят свободное время и чем зарабатывают на жизнь.

: мы подглядим за жизнью местных, а обходя столики многочисленных кафе, обсудим, как ереванцы проводят свободное время и чем зарабатывают на жизнь. Каскад и Театр оперы и балета — места-символы Еревана. Вы узнаете об их особенностях и других достопримечательностях 🏛️, которые делают наш город 🏙️ уникальным.

Попутно я посоветую вам, что еще посмотреть в Ереване и где вкусно поесть. Расскажу о брендах Армении и помогу впитать её колорит. За 1, 5 часа вы увидите мой город глазами влюбленного местного жителя — и обещаю, у вас отпадут сомнения, что стоит посетить Ереван!

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Еревана. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылку для участия мы пришлем вам на почту за 1 час до экскурсии.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: видео и полезные ресурсы о Ереване, Армении и армянах, а также большой список вкусных мест Еревана.

Скидка €10 на любую индивидуальную экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку €10 на любую мою индивидуальную оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Ереване!