Valentine проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Ереванские фонтаны

Вода в наших краях всегда ценилась особенно и почиталась как божий дар. Я расскажу о старинной традиции строить фонтанчики и разбивать сады во внутренних двориках восточных домов. На площади Республики вы прогуляетесь 👣 вдоль аллеи из 2750 фонтанов, переходящей в аллею 2800 фонтанов, подаренных городу братьями Варданян. Побываете в новых зонах отдыха, где вечером устраивают светомузыкальное шоу или на красивой улочке, построенной промышленниками у проспекта Маштоца. А еще попробуете вкуснейшую воду из источников и узнаете, как исчезла профессия мальчиков-продавцов воды.

Кольцевой бульвар

На бульваре, окружающем малый центр, вы увидите нескольких бассейнов и фонтанов, а также познакомитесь со множеством скульптур и монументов, среди них — Айвазовскому, Шевченко, Грибоедову и другим прославленным личностям. У памятника Исаакяну услышите стихи великого поэта на русском и армянском языках и сравните звучание поэзии. Узнаете о подвиге Нансена, известного ученого и исследователя Арктики. Увидите памятник дружбы народов. На аллее меценатов поговорим об их вкладе в облик Еревана и других городов Армении. Вы также увидите здание университета и дом шахмат, а дети смогут развлечься на аттракционах или рассмотреть вольеры с павлинами, фазанами и мандаринками.

Советы от местного жителя

По пути к паркам и бульварам вы пройдете по центральным улицам, где я поделюсь полезными рекомендациями, расскажу, где можно прекрасно пообедать блюдами традиционной кухни 🥧, выпить 🍹 кофе, послушать музыку и в каких интересных местах Еревана увлекательно провести время после экскурсии 🧭.

Кому подоходит экскурсия

Людям любого возраста и семьям с детьми.

Организационные детали