Valentine проводит ещё 6 экскурсий

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Парки Еревана, или тысяча и один фонтан

Вдохновляющие маршруты для утренней или вечерней прогулки с беседами об искусстве, истории и поэзии

Valentine
Valentine – Гид из Еревана
На прогулке 👣 по скверам и бульварам вы посетите места, которые в обзорных экскурсиях остаются на втором плане.

Именно здесь вы ощутите размеренный ритм ереванской жизни, пройдете по красивым аллеям с каскадами фонтанов и памятников, узнаете об известных поэтах, ученых и меценатах.

А также посмотрите светомузыкальное шоу и послушаете стихи на двух языках.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €32 за экскурсию

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Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан

Что вас ожидает

Ереванские фонтаны
Вода в наших краях всегда ценилась особенно и почиталась как божий дар. Я расскажу о старинной традиции строить фонтанчики и разбивать сады во внутренних двориках восточных домов. На площади Республики вы прогуляетесь 👣 вдоль аллеи из 2750 фонтанов, переходящей в аллею 2800 фонтанов, подаренных городу братьями Варданян. Побываете в новых зонах отдыха, где вечером устраивают светомузыкальное шоу или на красивой улочке, построенной промышленниками у проспекта Маштоца. А еще попробуете вкуснейшую воду из источников и узнаете, как исчезла профессия мальчиков-продавцов воды.

Кольцевой бульвар
На бульваре, окружающем малый центр, вы увидите нескольких бассейнов и фонтанов, а также познакомитесь со множеством скульптур и монументов, среди них — Айвазовскому, Шевченко, Грибоедову и другим прославленным личностям. У памятника Исаакяну услышите стихи великого поэта на русском и армянском языках и сравните звучание поэзии. Узнаете о подвиге Нансена, известного ученого и исследователя Арктики. Увидите памятник дружбы народов. На аллее меценатов поговорим об их вкладе в облик Еревана и других городов Армении. Вы также увидите здание университета и дом шахмат, а дети смогут развлечься на аттракционах или рассмотреть вольеры с павлинами, фазанами и мандаринками.

Советы от местного жителя
По пути к паркам и бульварам вы пройдете по центральным улицам, где я поделюсь полезными рекомендациями, расскажу, где можно прекрасно пообедать блюдами традиционной кухни 🥧, выпить 🍹 кофе, послушать музыку и в каких интересных местах Еревана увлекательно провести время после экскурсии 🧭.

Кому подоходит экскурсия

Людям любого возраста и семьям с детьми.

Организационные детали

  • Фонтаны в Армении работают с апреля до ноября
  • Маршрут зависит от места вашего проживания, с которого и начнется экскурсия
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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Valentine проводит ещё 6 экскурсий

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