Сборы

Мы отправимся в небольшой городок Иджеван, чтобы заправиться там вкусными и сочными фруктами, водой и если будет желание, то поедим шашлыка. Держим путь в деревню Енокаван, красивый подъем по серпантину. Это Армения, какие здесь магистрали да еще и в дикий уголок природы. Далее машина нам больше не нужна, все необходимое в рюкзачки и в путь.

Ущелье Ластивер и пещерные раскопки

Первыми нас встречают красивые 🤩 домики, совсем рядом находится конюшня (прогулку на лошади тоже можно организовать). И вот мы прощаемся с последними постройками и проблесками цивилизации и ступаем на тропу, ведущую к заповедным местам. Лес 🌳 вокруг радует глаза, а свежий лесисто-горный воздух наполняет легкие. Такой нетронутой природой можно любоваться часами. Умеренный то спуск, то подъем никак не утруждает во время похода, а окружающий мир напоминает парк юрского периода.

Вот уже открывается вид на ущелье Ластивер, а какое оно глубокое! С одной стороны отвесные скалы, а с другой — необъятное пространство, сочетание скал и густого леса. Невольно делаем остановку для фото. Почти весь путь пройден, направляемся на шум реки. Здесь еще много сюрпризов: заглянем в полупещерные помещения с раскопками, посмотрим, что же было найдено за это время. Удивительное место!

Ужин-пикник под звездами

Наконец, перед нами открывается река — бурная, дикая, наполненная свежестью. Уверенна сразу появится желание искупаться. Теперь наступила пора фотографирования, на это уйдет много времени, и только запах еды, доносящийся от мангала может собрать всех гостей воедино. Нас угостят вкусным кофе, шашлыком и овощами на костре. Есть еще немного времени, чтобы осмотреть пещерку кварцитов неподалеку, ранее в ней проходили различные языческие обряды, следы от которых сохранились и по сей день...

А продолжение будет?

Жаль, но нам пора. «Не-е-е-е-е-т! Еще немножко! Еще пару фото!» — слышится от гостей. Что ж, для тех, кто хочет продлить этот душевный поход, есть предложение. Здесь на деревьях есть домики из дерева со всеми удобствами внутри. Желающие могут остаться, а мы заберем вас завтра.

Это незабываемая прогулка 👣 оставит в сердцах наших гостей память о красоте армянской природы и местном гостеприимстве.