  1. Экскурсии

Поход к заповедным местам Армении

5
7 отзывов
Виктория Г.
Виктория Г. – Гид из Еревана
Один из самых захватывающих походов на целый день по заповедным местам.

Сочетание скал и густого леса, птицы, наполняющие эту воздушную пустошь...

заставляют постоянно делать остановку для фото.

Вас ждет шашлык с овощами у костра, изучение пещер, купание в дикой горной реке и сумасшедшие виды.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $135 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Поход к заповедным местам Армении
Поход к заповедным местам Армении

Что вы увидите

  • Город Иджеван
  • Деревня Енокаван
  • Ущелье Ластивер
  • Пещеры, ущелье, леса, скалы, реки и др.
Сборы
Мы отправимся в небольшой городок Иджеван, чтобы заправиться там вкусными и сочными фруктами, водой и если будет желание, то поедим шашлыка. Держим путь в деревню Енокаван, красивый подъем по серпантину. Это Армения, какие здесь магистрали да еще и в дикий уголок природы. Далее машина нам больше не нужна, все необходимое в рюкзачки и в путь.
Ущелье Ластивер и пещерные раскопки
Первыми нас встречают красивые 🤩 домики, совсем рядом находится конюшня (прогулку на лошади тоже можно организовать). И вот мы прощаемся с последними постройками и проблесками цивилизации и ступаем на тропу, ведущую к заповедным местам. Лес 🌳 вокруг радует глаза, а свежий лесисто-горный воздух наполняет легкие. Такой нетронутой природой можно любоваться часами. Умеренный то спуск, то подъем никак не утруждает во время похода, а окружающий мир напоминает парк юрского периода.
Вот уже открывается вид на ущелье Ластивер, а какое оно глубокое! С одной стороны отвесные скалы, а с другой — необъятное пространство, сочетание скал и густого леса. Невольно делаем остановку для фото. Почти весь путь пройден, направляемся на шум реки. Здесь еще много сюрпризов: заглянем в полупещерные помещения с раскопками, посмотрим, что же было найдено за это время. Удивительное место!
Ужин-пикник под звездами
Наконец, перед нами открывается река — бурная, дикая, наполненная свежестью. Уверенна сразу появится желание искупаться. Теперь наступила пора фотографирования, на это уйдет много времени, и только запах еды, доносящийся от мангала может собрать всех гостей воедино. Нас угостят вкусным кофе, шашлыком и овощами на костре. Есть еще немного времени, чтобы осмотреть пещерку кварцитов неподалеку, ранее в ней проходили различные языческие обряды, следы от которых сохранились и по сей день...
А продолжение будет?
Жаль, но нам пора. «Не-е-е-е-е-т! Еще немножко! Еще пару фото!» — слышится от гостей. Что ж, для тех, кто хочет продлить этот душевный поход, есть предложение. Здесь на деревьях есть домики из дерева со всеми удобствами внутри. Желающие могут остаться, а мы заберем вас завтра.
Это незабываемая прогулка 👣 оставит в сердцах наших гостей память о красоте армянской природы и местном гостеприимстве.
Что входит
  • Трансфер до места и обратно
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Конная прогулка (по запросу)
  • Шашлыки в Иджеване
  • Размещение в домиках на дереве с удобствами
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Поход к заповедным местам Армении
Поход к заповедным местам Армении
Поход к заповедным местам Армении
Поход к заповедным местам Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория Г.
Виктория Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Виктория Г. проводит ещё 1 экскурсию

Севан — жемчужина Армении
$115
10 часов
Севан — жемчужина Армении
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Ереване

Яркие краски Еревана
18
3 часа
Яркие краски Еревана
352 отзыва
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
скидка14%
125
107
5 часов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
270 отзывов
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
35
6.5 часов
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
90 отзывов
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
скидка14%
125
107
6 часов
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
71 отзыв
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
100
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
57 отзывов
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
125
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
55 отзывов
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа