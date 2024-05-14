Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни

Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
В уютном частном доме вы познакомитесь с местными традициями, от опытной хозяйки узнаете её кулинарные секреты.

Научитесь правильно произносить армянские тосты, освоите движения национальных танцев, попробуете блюда армянской кухни. И всё это не выезжая из Еревана! До скорой встречи, дорогие друзья!
5
1 отзыв
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Как пройдёт застолье:

  • Вы окажетесь за столом с традиционными угощениями и холодными закусками
  • Примерите армянские национальные наряды и сделаете много эффектных кадров
  • Услышите армянские тосты и народные песни
  • Увидите, как по-особенному подаются национальные блюда — хоровац и картофель плеч
  • Освоите движения армянского танца — кочари
  • Научитесь готовить долму или ламаджо (на выбор) и насладитесь своими кулинарными творениями
  • И просто отдохнёте в приятной обстановке с танцами и душевными песнями

Что будет на столе:

  • Хлеб матнакаш и армянский лаваш
  • Соленья и сыр
  • Домашние вино и водка — абрикосовая или тутовая
  • Бастурма — вяленая вырезка из говяжьего мяса
  • Суджух — вяленая колбаса из сухого мяса баранины
  • Сезонная зелень и свежий салат из помидоров и огурцов
  • Хоровац — шашлык по-армянски
  • Картофель плеч — картошка на мангале
  • Долма или ламаджо — в рамках мастер-класса

*В зависимости от сезона некоторые блюда могут меняться.

Организационные детали

В стоимость программы включены:

  • Ужин в армянской семье
  • Экскурсия по месту проведения мероприятия
  • Алкогольные напитки
  • Мастер-класс армянской кухни
  • Мастер-класс по базовым движениям в народных танцах
  • Трансфер до места проведения и обратно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
14 мая 2024
Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!

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