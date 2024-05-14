В уютном частном доме вы познакомитесь с местными традициями, от опытной хозяйки узнаете её кулинарные секреты.
Научитесь правильно произносить армянские тосты, освоите движения национальных танцев, попробуете блюда армянской кухни. И всё это не выезжая из Еревана! До скорой встречи, дорогие друзья!
Научитесь правильно произносить армянские тосты, освоите движения национальных танцев, попробуете блюда армянской кухни. И всё это не выезжая из Еревана! До скорой встречи, дорогие друзья!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Как пройдёт застолье:
- Вы окажетесь за столом с традиционными угощениями и холодными закусками
- Примерите армянские национальные наряды и сделаете много эффектных кадров
- Услышите армянские тосты и народные песни
- Увидите, как по-особенному подаются национальные блюда — хоровац и картофель плеч
- Освоите движения армянского танца — кочари
- Научитесь готовить долму или ламаджо (на выбор) и насладитесь своими кулинарными творениями
- И просто отдохнёте в приятной обстановке с танцами и душевными песнями
Что будет на столе:
- Хлеб матнакаш и армянский лаваш
- Соленья и сыр
- Домашние вино и водка — абрикосовая или тутовая
- Бастурма — вяленая вырезка из говяжьего мяса
- Суджух — вяленая колбаса из сухого мяса баранины
- Сезонная зелень и свежий салат из помидоров и огурцов
- Хоровац — шашлык по-армянски
- Картофель плеч — картошка на мангале
- Долма или ламаджо — в рамках мастер-класса
*В зависимости от сезона некоторые блюда могут меняться.
Организационные детали
В стоимость программы включены:
- Ужин в армянской семье
- Экскурсия по месту проведения мероприятия
- Алкогольные напитки
- Мастер-класс армянской кухни
- Мастер-класс по базовым движениям в народных танцах
- Трансфер до места проведения и обратно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 437 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родился в прекрасном городе Тбилиси, Грузия. С детства мне была близка география, и я всегда мечтал об увлекательных путешествиях по всему миру.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
14 мая 2024
Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
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