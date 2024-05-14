Валерий — ваш гид в Ереване

Провёл экскурсии для 437 туристов

читать дальше Сейчас у меня за спиной посещение 18 стран, и я свободно владею семью языками. Моя профессиональная сфера связана с организацией мероприятий и предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту проживания в разных странах, я создал более 30 уникальных экскурсий по всему миру, которые признаны востребованными. Буду рад поделиться с вами моими знаниями и услугами. До скорой встречи!

Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родился в прекрасном городе Тбилиси, Грузия. С детства мне была близка география, и я всегда мечтал об увлекательных путешествиях по всему миру.