7 отзывов оставили туристы

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Путешествие к святыням Армении

Прикоснуться к религиозному лику страны и увидеть легендарную гору Арарат

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договорённости
  • Заказать экскурсию

От 120 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
5
Lada
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lada – Гид в Ереване
От пристанища Ноева ковчега до величественных соборов — армянская земля приютила немало христианских реликвий.

Я покажу вам интереснейшие из них: древний храм Звартноц, резиденцию Католикоса всех армян и кафедральный собор Эчмиадзина.

Вы погрузитесь в религиозную историю 📖 страны с её самых первых страниц.
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении

Что вас ожидает

Важнейшие святыни и их судьбы
Путешествие начнётся с главного храма Армении — собора Эчмиадзина. Здесь я расскажу об истории его строительства, поделюсь легендой о рукотворном лике, который украшает стены храма с XVI столетия, и приведу вас в сокровищницу, где хранятся святые мощи. Мы прогуляемся по двору резиденции Верховного Патриарха и обсудим его роль в жизни верующих. Побываем в храме Звартноц, где вы полюбуетесь архитектурой VII века и узнаете, как поэтично звучит название собора на древнеармянском языке.

История армянской церкви
В монастыре Хор-Вирап вы вернётесь в прошлое, чтобы разобраться, как и когда жители страны приняли христианство. У храма Святой Рипсимэ услышите о её трагичной судьбе. Откроете детали объединения церкви и сможете получить благословение от святой, которая является символом вечности и чистоты. Я раскрою все тайны и легенды, связанные с христианской историей Армении.

Панорама Арарата и традиционный обед
Конечно, во время нашего путешествия вы отдохнёте и перекусите. Я отвезу вас туда, где обедают местные. Вы попробуете лучшие блюда национальной кухни — от вегетарианских салатов до сытных мясных блюд и армянских десертов. Кроме того, вас ждёт завораживающий вид на библейскую гору Арарат. Любуясь её снежной вершиной, вы познакомитесь с легендой о Ноевом ковчеге.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в сокровищницу Эчмиадзина — 200 рублей с человека, Звартноц — 200 рублей, по желанию обед — до 300 рублей с человека.

Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении
Путешествие к святыням Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lada
Lada
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
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7 отзывов оставили туристы

15 марта 2020
Все было просто восхитительно!!!!лада-просто умничка!!!!благодарим за все!!!
9 марта 2020
Гид Тигран, было приятно провести с ним два дня ! Сразу видно что он любит то дело которое делает !
23 февраля 2020
Спасибо за прекрасно проведённый день! Маршрут отлично подобран, останавливались во всех местах по нашему требованию для фото. Аня, дочь Лады прекрасный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. Комфортный автомобиль, все рекомендую обращаться к Ладе за экскурсиями! У ней замечательная семья и очень красивый дом! Спасибо за гостеприимство, позитив и массу положительных эмоций!
Анна
12 февраля 2020
Решила я на выходные съездить в Армению, причем спонтанно. До поездки 2 дня, а я без маршрута. В голове лишь какие-то лайфхаки и пунктики из обязательного к посещению. А еще мысли, что я не вожу машину и городские картинки — это не предел моих мечтаний. Хочу атмосферности и пейзажей Армении, хочу увидеть Арарат. И это конкретная цель. Что делать? Для начала успокоиться, глубоко вдохнуть, выдохнуть и начать поиски. Кого? Гида, конечно. Мне очень повезло, я нашла прекрасного человека, светлую и позитивную Ладу. Вместе с ней и ее мужем мы отправились в путешествие к святыням Армении. Было душевно, комфортно и интересно. Мы узнали много всего и даже больше. Всю дорогу ловила себя на мысли, что мне приятно в обществе этих людей. Я будто знаю их очень давно и просто заехала в гости. Спасибо вам Лада за теплоту, отзывчивость и вашу открытость. Была рада познакомиться и провести этот день с вами!
10 декабря 2019
Добрый день! Интересный маршрут по живописным местам Армении. Экскурсовод Лада, рассказывает интересно, много истории, не спеша. Ответит на все Ваши вопросы. Водитель водит очень аккуратно, никуда не спешит. Сделаете все необходимые остановки. отнеслись хорошо и спокойно к маленькому ребёнку и его капризам. Всем советуем, выбирайте не пожалеете!
Ольга
5 ноября 2019
Армения – это любовь с первого взгляда и не только в страну, но в первую очередь в людей. Спасибо большое Ладе за удивительные два дня, проведенных в гостях, наполненных историей, легендами, природой, удивительными местами, гостеприимством, вкусной едой и невероятно красивым языком. Организация на высшем уровне. Это не только интересно и комфортно, но и наполнено любовью к гостям во всем. Тебе понравится, джанна моя, - написала мне Лада, а я осталась в восторге! Спасибо вам, вашей семье и всем, кто превратил мои два дня в удивительное путешествие по такой разной Армении.
1 октября 2019
Добрый день друзья!Хочу поделиться с вами незабываемыми впечатлениями о прекрасном гиде и человеке, которая может превратить ваш отпуск в сказку!!!Для нас Лада и ее семья(Муж Карен и сын Армен, с дочерью не успели познакомиться)ЭТО РОДНЫЕ ЛЮДИ, искеренне любящие всех, кто приходит в их дом!!!Ладушка Спасибо вам Огромное!!Низкий поклон!!!Ни в одной стране нас не встречали так тепло и по -домашнему!Искренние, тонко чувствующие, великолепные рассказчики, которые с огромным чувством юмора делятся своей любовью к Армении и благодарностью к русским людям. В их душах живет искреннее чувство благодарности к России. Спасибо Вам!!!!Я и мои подруги уверены, что это лучший гид номер1 во всей Армении!!Обязательно берите ее экскурсии с ночевкой в их доме. Вы никогда не забудите вкус домашних вкусностей :долмы. шашлыка, хашламы и пахлавы от ЛАДУШКИ. Это потрясающий человек, чудесная хозяйка прекрасный организатор, Любящая мама и бабушка!!!! Ладушка пусть в твоей жизни все сложиться так как тебе хочется!Твои Елена, Ольга, Вера и Галя и з Новочеркасска!

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