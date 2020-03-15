7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Важнейшие святыни и их судьбы

Путешествие начнётся с главного храма Армении — собора Эчмиадзина. Здесь я расскажу об истории его строительства, поделюсь легендой о рукотворном лике, который украшает стены храма с XVI столетия, и приведу вас в сокровищницу, где хранятся святые мощи. Мы прогуляемся по двору резиденции Верховного Патриарха и обсудим его роль в жизни верующих. Побываем в храме Звартноц, где вы полюбуетесь архитектурой VII века и узнаете, как поэтично звучит название собора на древнеармянском языке.

История армянской церкви

В монастыре Хор-Вирап вы вернётесь в прошлое, чтобы разобраться, как и когда жители страны приняли христианство. У храма Святой Рипсимэ услышите о её трагичной судьбе. Откроете детали объединения церкви и сможете получить благословение от святой, которая является символом вечности и чистоты. Я раскрою все тайны и легенды, связанные с христианской историей Армении.

Панорама Арарата и традиционный обед

Конечно, во время нашего путешествия вы отдохнёте и перекусите. Я отвезу вас туда, где обедают местные. Вы попробуете лучшие блюда национальной кухни — от вегетарианских салатов до сытных мясных блюд и армянских десертов. Кроме того, вас ждёт завораживающий вид на библейскую гору Арарат. Любуясь её снежной вершиной, вы познакомитесь с легендой о Ноевом ковчеге.