Увлекательная поездка в пригород Еревана никого не оставит равнодушным. Необязательно быть верующим, чтобы оценить величие и разделить восторг 🔥 от увиденных достопримечательностей 🏛️ города Эчмиадзин.

Древняя архитектура, святыни, храмы, церкви и соборы, интересная история 📖 и особенности армянского христианства - новые эмоции и ощущения гарантированы!

Прогулка по местам, где закладывалась культура, менталитет и традиции армянского народа, станет одной из самых интересных экскурсий, которые вы посещали. Вы увидите первую церковь ⛪, построенную в армянском стиле - крестообразное планирование здания. Но не только этим церковь Святой Рипсиме завлекает туристов со всего мира! Самое интересное вы узнаете от гида на экскурсии 🧭 достопримечательность - Эчмиадзинский кафедральный собор. Историки отмечают, что это самое древнее христианское сооружение в мире. Ощущение, что отправляетесь в путешествие во времени! А гид расскажет почему именно это место выбрали для строительства собора - очень интересный факт, но о нем узнают только те, кто посетит экскурсию ⛳ по маршруту туристам покажут и другие памятники культуры и архитектуры, поэтому забронируйте прямо сейчас, чтобы оставить место в автомобиле 🚘 для себя и друзей.