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Священный город в Армении: Эчмиадзин

Bla B.
Bla B. – Гид из Еревана
Автомобильное путешествие в пригород Еревана, древний город 🏙️ – Эчмиадзин.

Его называют духовным центром армян и многих православных людей.

Вы посетите старейшее христианское сооружение – кафедральный собор и Церковь ⛪ Святой Рипсимэ.

Доберётесь сюда на трансфере из вашего отеля, который потом вернёт вас назад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $105 за экскурсию

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Священный город в Армении: Эчмиадзин
Священный город в Армении: Эчмиадзин

Что вы увидите

  • Достопримечательности города Эчмиадзин.
  • Церковь Святой Рипсиме
  • Эчмиадзинский кафедральный собор
Увлекательная поездка в пригород Еревана никого не оставит равнодушным. Необязательно быть верующим, чтобы оценить величие и разделить восторг 🔥 от увиденных достопримечательностей 🏛️ города Эчмиадзин.
Древняя архитектура, святыни, храмы, церкви и соборы, интересная история 📖 и особенности армянского христианства - новые эмоции и ощущения гарантированы!
Прогулка по местам, где закладывалась культура, менталитет и традиции армянского народа, станет одной из самых интересных экскурсий, которые вы посещали. Вы увидите первую церковь ⛪, построенную в армянском стиле - крестообразное планирование здания. Но не только этим церковь Святой Рипсиме завлекает туристов со всего мира! Самое интересное вы узнаете от гида на экскурсии 🧭 достопримечательность - Эчмиадзинский кафедральный собор. Историки отмечают, что это самое древнее христианское сооружение в мире. Ощущение, что отправляетесь в путешествие во времени! А гид расскажет почему именно это место выбрали для строительства собора - очень интересный факт, но о нем узнают только те, кто посетит экскурсию ⛳ по маршруту туристам покажут и другие памятники культуры и архитектуры, поэтому забронируйте прямо сейчас, чтобы оставить место в автомобиле 🚘 для себя и друзей.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Заезд за туристами по адресу проживания
Место завершения
🏁 Ереван
Священный город в Армении: Эчмиадзин
Священный город в Армении: Эчмиадзин
Священный город в Армении: Эчмиадзин
Священный город в Армении: Эчмиадзин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Bla B.
Bla B.
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