Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 5 лет участвуют бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, детям от 5-12 лет лет скидка 50%.

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт.

Виза не нужна, ставится по прилете.

Прибывающие в Армению иностранные граждане должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов.

Армения находится в часовом поясе +4 GMT, опережает московское время на 1 час.