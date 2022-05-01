В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы

Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице

Авторский тур
В путешествии мы посетим известные достопримечательности Армении, научимся печь национальный лаваш, побываем в двух городах-курортах и узнаем, каков на вкус легендарный коньяк.

Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера.
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 5 лет участвуют бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, детям от 5-12 лет лет скидка 50%.
Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт.
Виза не нужна, ставится по прилете.

Прибывающие в Армению иностранные граждане должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов.
Армения находится в часовом поясе +4 GMT, опережает московское время на 1 час.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ереван, аэропорт «Звартноц»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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