Экскурсии по пригородам Еревана

Что вас ожидает

Скоротать путь за разговором

Путь до стартовой точки не пройдет в молчании: в дороге я расскажу об истории Армении, о том, как создавался Ереван, о примечательных личностях и событиях. Вы узнаете об известном музее рукописи Матенадаран, услышите о создателе армянского алфавита и поймете, на основании чего он появился. Посмеетесь над забавными рассказами о строительстве метрополитена и разберетесь в летоисчислении у армян.

В горы!

Добравшись до отправного пункта, мы наденем снегоступы: так вы сможете идти, не проваливаясь в глубокий снег. Я проведу вас по отрогам Цахкуняцкого или Гегамского хребтов, вершины гор Тегенис, Атис или Нене — маршрут выберем в зависимости от погоды и состояния снега. В любом случае вас ждут головокружительные панорамы заснеженной Армении. Во время остановок я также расскажу о животных и местной природе, которую хорошо знаю и очень люблю, а когда доберемся до вершины, угощу горячим чаем на горных травах и традиционными армянскими сухофруктами.

Кому подойдет экскурсия

Как начинающим, так и опытным путешественникам. Опыт походов на снегоступах не требуется, но важно, чтобы участники были в неплохой физической форме и готовы к нагрузке. Подъем длится в среднем от 2 до 3 часов.