Экскурсии по пригородам Еревана

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В горы Армении — на снегоступах!

Совершить восхождение на заснеженную вершину, услышать о местной природе и узнать об истории страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча у музея Матенадаран
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125 за экскурсию

Antuan
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Antuan – Гид в Ереване
Утопая в снегах, но не проваливаясь в снег — с помощью снегоступов мы поднимемся на горы недалеко от Еревана и насладимся красотой армянских пейзажей.

По пути я поделюсь рассказами о важных для страны событиях и личностях, познакомлю с особенностями ландшафтов, а еще напою горячим травяным чаем с армянскими сухофруктами.
В горы Армении — на снегоступах!
В горы Армении — на снегоступах!

Что вас ожидает

Скоротать путь за разговором
Путь до стартовой точки не пройдет в молчании: в дороге я расскажу об истории Армении, о том, как создавался Ереван, о примечательных личностях и событиях. Вы узнаете об известном музее рукописи Матенадаран, услышите о создателе армянского алфавита и поймете, на основании чего он появился. Посмеетесь над забавными рассказами о строительстве метрополитена и разберетесь в летоисчислении у армян.

В горы!
Добравшись до отправного пункта, мы наденем снегоступы: так вы сможете идти, не проваливаясь в глубокий снег. Я проведу вас по отрогам Цахкуняцкого или Гегамского хребтов, вершины гор Тегенис, Атис или Нене — маршрут выберем в зависимости от погоды и состояния снега. В любом случае вас ждут головокружительные панорамы заснеженной Армении. Во время остановок я также расскажу о животных и местной природе, которую хорошо знаю и очень люблю, а когда доберемся до вершины, угощу горячим чаем на горных травах и традиционными армянскими сухофруктами.

Кому подойдет экскурсия

Как начинающим, так и опытным путешественникам. Опыт походов на снегоступах не требуется, но важно, чтобы участники были в неплохой физической форме и готовы к нагрузке. Подъем длится в среднем от 2 до 3 часов.

Организационные детали

Обязательно оденьтесь потеплее: зимой температура воздуха бывает очень низкой. Выбирайте одежду, защищающую от снега и ветра.
Обувайте непромокаемые ботинки, по желанию с собой можно взять запасную обувь и носки. Список необходимой одежды вышлю дополнительно.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер (45-50 минут в одну сторону), снегоступы, чай на перевале и сухофрукты
  • Для группы больше 4-х путешественников дополнительно оплачивается 25 евро за человека
  • На обратном пути мы можем остановиться в одном из местечек на обед (оплачивается отдельно)
В горы Армении — на снегоступах!
В горы Армении — на снегоступах!
В горы Армении — на снегоступах!
В горы Армении — на снегоступах!
В горы Армении — на снегоступах!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у музея Матенадаран.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Antuan
Antuan
Приветствую! Если вас интересуют увлекательные и нестандартные путешествия по Армении — обращайтесь! Я профессиональный горный гид с большим опытом восхождений и знанием родной истории. Гид-экскурсовод, консультант по активному, культурно-краеведческому и корпоративному туризму. Личный транспорт — легковая, микроавтобус. Предлагаю культурно-исторические туры, скалолазные туры, восхождения, кемпинг и пешие туры в Армении, комбинированные туры и зимний отдых в горах.
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