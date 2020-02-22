8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сладкое настроение

Первое открытие прогулки — армянские десерты. О них вы узнаете в уютной кондитерской и поучаствуете здесь в мастер-классе: приготовите восточное лакомство из меда, орехов и теста. В зависимости от дня экскурсии вы также побываете на шоколадной мануфактуре, где поймёте, чем отличается ремесленное производство шоколада от промышленного, проследите рабочие этапы, услышите об истории какао и любимого лакомства. А после продегустируете шоколадные изделия с чаем.

Армянские блюда своими руками (дополнительно)

Также вы сможете своими руками приготовить также лакомство, которое в Армении называется сучух: нанизанные на ниточку грецкие орехи, покрытые виноградным или шелковичным сиропом. Здесь его готовят по древним рецептам без использования консервантов или красителей. Этот мастер-класс проводится в живописном уголке Аштарак недалеко от Еревана. Там же вы можете научиться готовить кюфту, блюдо из взбитого мяса, принять участие в изготовлении ягодных алкогольных напитков (из шелковицы, винограда, черешни или других сезонных ягод). В Аштараке вы полюбуетесь на горы Арарат, Арагац, Аралер и увидите красивейший каньон реки Касах. А еще сможете вкусно пообедать за очень умеренные цены.

Скульптуры и архитектура Еревана

В центре города пройдём по Кольцевому бульвару — парку с несколькими необычными памятниками, по пешеходному Северному проспекту и через площади Франции, Свободы, Москвы и Республики — я расскажу о достопримечательностях и названии каждой. Такая прогулка позволит проследить тенденции в ереванской архитектуре: вы увидите дома начала 20 века, здания в стиле неоклассицизм и конструктивизм, а также оцените современные идеи новейшей улицы столицы. В этой части экскурсии заглянем на обед в уютный ресторанчик, спрятанный в тихом дворе — чтобы следующая дегустация не проходила на голодный желудок.

Коньяк: изучить и попробовать

При желании вы можете посетить один из коньячных заводов Еревана — «Ной» или «Арарат». Здесь вы увидите производственные помещения, заложенные ещё в 19 веке предпринимателем Шустовым, услышите историю завода и продегустируете коньяк 5- и 10-летней выдержки с фруктами и шоколадом.