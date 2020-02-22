8 отзывов оставили туристы

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Вкусный Ереван: коньяк и сладости

Аппетитные впечатления в кондитерской и на заводе «Ной», а также прогулка по центру

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 9 человек
  • 👶Можно с детьми
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От 50 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Valentine
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valentine – Гид в Ереване
Вам предстоит прочувствовать разные грани Еревана, получить гастрономические эмоции и новые знания 🎓.

Вы узнаете о вкусных традициях и побываете на любых двух из предлагаемых мастер-классов: по приготовлению восточных лакомств, или мясных блюд, или мануфактурного шоколада.

Вы прогуляетесь по центру города, изучите архитектурные детали и удивительные скульптуры.

А в случае выбора мастер-классов в Аштараке, увидите горы ⛰️ Арагац, Аралер, Арарат и полюбуетесь каньоном реки Касах.
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости

Что вас ожидает

Сладкое настроение
Первое открытие прогулки — армянские десерты. О них вы узнаете в уютной кондитерской и поучаствуете здесь в мастер-классе: приготовите восточное лакомство из меда, орехов и теста. В зависимости от дня экскурсии вы также побываете на шоколадной мануфактуре, где поймёте, чем отличается ремесленное производство шоколада от промышленного, проследите рабочие этапы, услышите об истории какао и любимого лакомства. А после продегустируете шоколадные изделия с чаем.

Армянские блюда своими руками (дополнительно)
Также вы сможете своими руками приготовить также лакомство, которое в Армении называется сучух: нанизанные на ниточку грецкие орехи, покрытые виноградным или шелковичным сиропом. Здесь его готовят по древним рецептам без использования консервантов или красителей. Этот мастер-класс проводится в живописном уголке Аштарак недалеко от Еревана. Там же вы можете научиться готовить кюфту, блюдо из взбитого мяса, принять участие в изготовлении ягодных алкогольных напитков (из шелковицы, винограда, черешни или других сезонных ягод). В Аштараке вы полюбуетесь на горы Арарат, Арагац, Аралер и увидите красивейший каньон реки Касах. А еще сможете вкусно пообедать за очень умеренные цены.

Скульптуры и архитектура Еревана
В центре города пройдём по Кольцевому бульвару — парку с несколькими необычными памятниками, по пешеходному Северному проспекту и через площади Франции, Свободы, Москвы и Республики — я расскажу о достопримечательностях и названии каждой. Такая прогулка позволит проследить тенденции в ереванской архитектуре: вы увидите дома начала 20 века, здания в стиле неоклассицизм и конструктивизм, а также оцените современные идеи новейшей улицы столицы. В этой части экскурсии заглянем на обед в уютный ресторанчик, спрятанный в тихом дворе — чтобы следующая дегустация не проходила на голодный желудок.

Коньяк: изучить и попробовать
При желании вы можете посетить один из коньячных заводов Еревана — «Ной» или «Арарат». Здесь вы увидите производственные помещения, заложенные ещё в 19 веке предпринимателем Шустовым, услышите историю завода и продегустируете коньяк 5- и 10-летней выдержки с фруктами и шоколадом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы (такси) для группы до 3 человек. Если ваша группа больше, доплата за дополнительное такси — порядка 4-6 €.
  • Дополнительные расходы: обед и дегустации (на мануфактуре шоколада — около 22€; на заводе «Ной» — около 10€). Уточняйте в переписке, возможно ли посещение шоколадной мануфактуры в день экскурсии. Мастер-класс в кондитерской ждет вас в любой день.
  • Мастер-классы также оплачиваются дополнительно по вашему желанию. Цены на мастер-классы для группы из 3 человек: приготовление сучух —14,5 евро, приготовление кюфты — 16,8 евро. Транспортные расходы оплачиваю я (около 15 евро).
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости
Вкусный Ереван: коньяк и сладости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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8 отзывов оставили туристы

22 февраля 2020
Не смотря на то, что мы были ограничены во времени, экскурсия прошла просто отлично. Отдельное спасибо за виды вечернего Еревана
18 июня 2019
Редкая, насыщенная местами посещения, информацией и впечатлениями экскурсия, после которой остаются силы еще на вечерние мероприятия( наша экскурсия начиналась в 11 утра), потому что экскурсовод очень внимательна к потребностям группы и подстраивала маршрут и темп под нас. Валентина обладает обширными знаниям и показывала на экскурсии те "жемчужины " Еревана, которые самостоятельно просто не найдешь. Производство ручного шоколада- очень интересно и детям и взрослым.
Мария
10 мая 2019
Валентина отличный гид, сразу видно, что она знает своё дело, но если честно, то мы не поняли за что такая стоимость экскурсии. Фактов, рассказанных Валентиной было не настолько много. Она просто довезла нас из точки А в точку В, а потом в точку С. Дешевле сходить без гида, если вас интересует завод «Ной» и конфетная фабрика.
31 марта 2019
Замечательная Валентина и интереснейшая экскурсия.. оказавшаяся одной из самых лучших для нас в Ереване. Тут будут довольны определенно все члены семьи) Рекомендую от всей души!
8 марта 2019
очень рады, что выбрали своим гидом Валентину. Экскурсия и гид очень понравились. Валентина с любовью рассказывала о родных местах. Попробовали ремесленный шоколад, конфеты, коньяк "Ной". Прогулялись по городу, по совету Валентины поужинали в отличном ресторане. Здорово, что заказали у Валентины еще одну экскурсию по Еревану. Валентина была с нами почти два дня. С ней Ереван показзался нам еще краше! Спасибо, Валентина! Обязательно вернемся!
Светлана
14 января 2019
Валентине, спасибо Вам за отличную экскурсию. Маршрут построен правильно: и пешеходная и автомобильная части. Увидели и узнали почти весь Ереван. Понравились дегустации и экскурсии на заводе "Ной" и в шоколадной мануфактуре. Мы получили удовольствие и удовлетворение!!! Удачи ВАМ!!!
26 ноября 2018
Хорошая познавательная экскурсия по истории Еревана и Армении. Коньячный завод "НОЙ" и экскурсия по нему очень познавательна. Рекомендую купить коньяк в магазине при заводе (на выходе), в Дьюти фри аэропорта он дороже.
7 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась. Получили удовольствие от прогулки по городу, увидели много интересных мест. Гид Валентина любит и знает свой город, очень много интересных фактов из жизни страны и города узнали от нее. Информация преподносится интересно. Валентина старается ориентироваться на вкусы и интересы своих клиентов. Пообщавшись совсем немного с ней, сразу понимаешь, насколько это душевный и отзывчивый человек. Валентина помогла сориентироваться в городе, рассказала, что стоит посетить. Стоит обязательно посетить шоколадную мануфактуру. Это ремесленное производство шоколада. Рассказали и показали, как получаются шоколадные шедевры, дали попробовать свою продукцию. Ничего подобного нельзя попробовать, купив шоколад или конфеты в обычном магазине. Это производство от боба до плитки (bean to bar).

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