Levon проводит ещё 4 экскурсии

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Зимнее застолье в кругу семьи

Попробовать настоящий армянский хаш, испечь лепешку гату и испить домашних настоек за трапезой

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 5 человек
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135 за экскурсию

Levon
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Levon – представитель в Ереване
Зимний наваристый бульон хаш некогда считался едой бедняков — а сегодня подается в каждой семье к праздничному столу.

В нашем загородном доме вы не только отведаете национальные блюда и закуски, но и поучаствуете в приготовлении выпечки, услышите о традициях и после заздравного тоста поднимете бокал домашнего вина!
Зимнее застолье в кругу семьи
Зимнее застолье в кругу семьи

Что вас ожидает

Едим по-армянски
Наше застолье пройдет в моем загородном доме, в уютной атмосфере. Я расскажу о том, как появился хаш — сытный бульон из говяжьих ножек, — поделюсь секретами правильного рецепта и объясню, как это блюдо есть. К столу будут поданы лаваш и закуски: попробуйте нашу фруктовую водку и вина разных сортов, а я расскажу о тонкостях их приготовления.

Беседы за ужином
К чаю или кофе приготовим гату — это традиционная сладкая выпечка. В разных регионах её рецепты отличаются. Если вы захотите, сможете поучаствовать в замешивании теста — или просто понаблюдать за процессом. Вы весело проведете время — словно в кругу семьи, — узнаете о традициях и нашем быте, и, конечно, услышите прекрасные армянские тосты!

Организационные детали

  • Все продукты входят в стоимость (хаш, вино, водка, закуски).
  • Я встречу вас в отеле в Ереване и отвезу в загородный дом на своей машине. Обратно после застолья вы добираетесь на такси: его стоимость — 3000-5000 драм. Других расходов не предвидится.
Зимнее застолье в кругу семьи
Зимнее застолье в кругу семьи
Зимнее застолье в кругу семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Levon
Levon
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении и Нагорному Карабаху. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.
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