Levon проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Едим по-армянски

Наше застолье пройдет в моем загородном доме, в уютной атмосфере. Я расскажу о том, как появился хаш — сытный бульон из говяжьих ножек, — поделюсь секретами правильного рецепта и объясню, как это блюдо есть. К столу будут поданы лаваш и закуски: попробуйте нашу фруктовую водку и вина разных сортов, а я расскажу о тонкостях их приготовления.

Беседы за ужином

К чаю или кофе приготовим гату — это традиционная сладкая выпечка. В разных регионах её рецепты отличаются. Если вы захотите, сможете поучаствовать в замешивании теста — или просто понаблюдать за процессом. Вы весело проведете время — словно в кругу семьи, — узнаете о традициях и нашем быте, и, конечно, услышите прекрасные армянские тосты!