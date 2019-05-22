Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Эта экскурсия откроет вам Вену с особенной стороны и познакомит с наследием австрийских монархов. После обзорной поездки по бульварному кольцу Вены - улице Ринг (Ringstrasse), где расположены основные исторически значимые здания и достопримечательности столицы Австрии, вы посетите летнюю резиденцию династии Габсбургов – роскошный дворец Шенбрунн. А затем осмотрите снаружи барочный дворец принца Евгения Савойского – Бельведер, название которого в переводе с итальянского языка звучит как «прекрасный вид».
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты во дворец Шенбрунн: Билет на "Империал тур" включает в себя посещение 22 комнат и залов дворца (18 евро - взрослый, 13 евро - детский (6-17, 99 лет). или Билет "Гранд тур" включает в себя посещение 40 комнат и залов дворца (22 евро - взрослый
15 евро - детский (6-17, 99 лет)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ежедневно в 09:00
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса А.
22 мая 2019
Заказывали индивидуальную экскурсию в Вене. Все во время, очень организованно и комфортно. Отличная экскурсия. Большое спасибо Екатерине.