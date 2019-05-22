Эта экскурсия откроет вам Вену с особенной стороны и познакомит с наследием австрийских монархов. После обзорной поездки по бульварному кольцу Вены - улице Ринг (Ringstrasse), где расположены основные исторически значимые здания и достопримечательности столицы Австрии, вы посетите летнюю резиденцию династии Габсбургов – роскошный дворец Шенбрунн. А затем осмотрите снаружи барочный дворец принца Евгения Савойского – Бельведер, название которого в переводе с итальянского языка звучит как «прекрасный вид».