Императорская Вена и Шенбрунн

Комбинированная & ndash; автомобильная и пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Комбинированная – автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного авто.

При бронировании необходимо указать: отель проживания, желаемое время начала, какой тур по дворцу Шенбрунн вы предпочитаете (Империал или Гранд).

Чтобы избежать ожидания в очереди, гид сделает предварительную резервацию входных билетов в Шенбрунн.

Оплата билетов производится гиду на месте.
Императорская Вена и Шенбрунн
Императорская Вена и Шенбрунн
Императорская Вена и Шенбрунн
Императорская Вена и Шенбрунн

Что вас ожидает 🤩

  • Шенбрунн
  • Бельведер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Эта экскурсия откроет вам Вену с особенной стороны и познакомит с наследием австрийских монархов. После обзорной поездки по бульварному кольцу Вены - улице Ринг (Ringstrasse), где расположены основные исторически значимые здания и достопримечательности столицы Австрии, вы посетите летнюю резиденцию династии Габсбургов – роскошный дворец Шенбрунн. А затем осмотрите снаружи барочный дворец принца Евгения Савойского – Бельведер, название которого в переводе с итальянского языка звучит как «прекрасный вид».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты во дворец Шенбрунн: Билет на "Империал тур" включает в себя посещение 22 комнат и залов дворца (18 евро - взрослый, 13 евро - детский (6-17, 99 лет). или Билет "Гранд тур" включает в себя посещение 40 комнат и залов дворца (22 евро - взрослый
  • 15 евро - детский (6-17, 99 лет)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 мая 2019
Заказывали индивидуальную экскурсию в Вене. Все во время, очень организованно и комфортно. Отличная экскурсия. Большое спасибо Екатерине.

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