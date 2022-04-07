Столица Азербайджана, Баку — удивительный город, полный контрастов и этнического колорита. Тут можно найти современные и исторические достопримечательности на любой вкус, зеленые скверы и протяженные набережные, памятники и музеи.

Чтобы вам было легче познакомиться со всем многообразием интересных мест Баку, мы приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию, которая поможет вам всего за два часа узнать основную информацию о городе.

Экскурсия начинается на Площади Фонтанов, рядом с фонтами в виде крупных шаров и продолжается по одному из двух маршрутов.

Так как показать все самое важное в Баку за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Красный маршрут посвящен истории старого города. Вы узнаете о средневековом Ичери - Шехер, прогуляетесь по узким улочкам и потайным дворикам, узнаете как живут местные жители. Гид расскажет, кто и зачем построил знаменитую Девичью Башню, покажет, где снимали "Бриллиантовую руку" и дворец, в котором жили правители Древнего Ширвана, полюбуетесь на работы дядюшки Али — знаменитого бакинского художника.

Синий маршрут покажет вам современные сокровища Баку. Нас ждут Пламенные башни — главный символ города, самая длинная набережная Европы — Бакинский бульвар, расположенный на побережье Каспия и Музей азербайджанского ковра. Гид покажет вам здание в стиле венецианской готики и расскажет его трагическую историю, поведает о том, почему именно огонь стал символом страны и как нефть влияет на развитие столицы.

В конце экскурсии у вас будет время, чтобы задать гиду вопросы о городе.