Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку

Что вас ожидает 🤩

  • Ичери - Шехер
  • Девичья башня
  • Дворец правителей Ширвана
  • Улица Кичик Гала
  • Побережье Каспийского моря
  • Музей азербайджанского ковра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Столица Азербайджана, Баку — удивительный город, полный контрастов и этнического колорита. Тут можно найти современные и исторические достопримечательности на любой вкус, зеленые скверы и протяженные набережные, памятники и музеи.

Чтобы вам было легче познакомиться со всем многообразием интересных мест Баку, мы приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию, которая поможет вам всего за два часа узнать основную информацию о городе.

Экскурсия начинается на Площади Фонтанов, рядом с фонтами в виде крупных шаров и продолжается по одному из двух маршрутов.

Так как показать все самое важное в Баку за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Красный маршрут посвящен истории старого города. Вы узнаете о средневековом Ичери - Шехер, прогуляетесь по узким улочкам и потайным дворикам, узнаете как живут местные жители. Гид расскажет, кто и зачем построил знаменитую Девичью Башню, покажет, где снимали "Бриллиантовую руку" и дворец, в котором жили правители Древнего Ширвана, полюбуетесь на работы дядюшки Али — знаменитого бакинского художника.

Синий маршрут покажет вам современные сокровища Баку. Нас ждут Пламенные башни — главный символ города, самая длинная набережная Европы — Бакинский бульвар, расположенный на побережье Каспия и Музей азербайджанского ковра. Гид покажет вам здание в стиле венецианской готики и расскажет его трагическую историю, поведает о том, почему именно огонь стал символом страны и как нефть влияет на развитие столицы.

В конце экскурсии у вас будет время, чтобы задать гиду вопросы о городе.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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