Каир сквозь тысячелетия

Разгадать тайны пирамид, оценить сокровища Национального музея и заглянуть на восточный рынок

Каир — величественный и колоритный мегаполис, органично сочетающий дыхание прошлого и бурлящую современную жизнь.

Кто и когда построил рядом с ним пирамиды, как жили фараоны и их семьи, что символизирует Большой Сфинкс, как развивается египетская столица в наши дни и к какому будущему стремится? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии.
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия
Каир сквозь тысячелетия

Что вас ожидает

Пирамиды: история, мифы и легенды

Мы отправимся к великим пирамидам Гизы: они помогут погрузиться в загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. Сделаете знаменитое фото со статуей Большого Сфинкса и раскроете секреты известной на весь мир пирамиды Хеопса.

Каирский музей и красочный рынок

Знакомство с сокровищами Древнего Египта мы продолжим в Национальном музее. Вы увидите статуи фараонов, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и даже посмертную маску Тутанхамона, изготовленную из чистого золота и украшенную драгоценными камнями. Далее отправитесь на восточный рынок Хан аль-Халили, наполненный пряным ароматом специй и многоголосием торговцев. Выпьете чашечку настоящего арабского кофе в старейшем кафе Каира и насладитесь виртуозной игрой уличных музыкантов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет, Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Добро пожаловать в страну древних пирамид, лета, ласковых морей и полноводного Нила! Меня зовут Елена, я закончила исторический факультет, 10 лет живу в Каире и работаю в сфере туризма. Занимаюсь организацией и проведением экскурсий по городам Египта, круизных программ по Нилу и озеру Насер, поездок в Белую и Черную пустыни.
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