Что вас ожидает

Пирамиды: история, мифы и легенды

Мы отправимся к великим пирамидам Гизы: они помогут погрузиться в загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. Сделаете знаменитое фото со статуей Большого Сфинкса и раскроете секреты известной на весь мир пирамиды Хеопса.

Каирский музей и красочный рынок

Знакомство с сокровищами Древнего Египта мы продолжим в Национальном музее. Вы увидите статуи фараонов, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и даже посмертную маску Тутанхамона, изготовленную из чистого золота и украшенную драгоценными камнями. Далее отправитесь на восточный рынок Хан аль-Халили, наполненный пряным ароматом специй и многоголосием торговцев. Выпьете чашечку настоящего арабского кофе в старейшем кафе Каира и насладитесь виртуозной игрой уличных музыкантов.

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