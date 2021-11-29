Наши групповые прогулки приближены к индивидуальным. Каждый путешественник может выбрать: заходить в Пирамиды или нет, поплавать на корабле по Нилу или прокатиться по центру Каира, а также в каком из трех ресторанчиков пообедать.
Вы будете застрахованы от навязчивого сервиса: вас не повезут в дорогие туристические магазины, которые называют «фабриками масла-золота-папирусов» (сувениры можно купить на базаре без накруток); гид не будет просить никаких дополнительных оплат за свои услуги.
По опыту мы знаем, что половина путешественников останавливаются в отелях в районе Пирамид — поэтому точка сбора рядом с ними. Так вы не переплатите за трансфер и не потратите время, пока автобус забирает всех участников.
Вас ждет веселая викторина с призами: гид задает вопросы по рассказанным историям, и самый внимательный участник получает приз:)