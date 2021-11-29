Что вас ожидает

Пирамиды в Гизе : на плато рядом с Каиром вы увидите «главные» пирамиды Египта и по желанию изучите их изнутри, поприветствуете Большого Сфинкса и рассмотрите Солнечные ладьи — этим судам 4,5 тысячи лет.

: на плато рядом с Каиром вы увидите «главные» пирамиды Египта и по желанию изучите их изнутри, поприветствуете Большого Сфинкса и рассмотрите Солнечные ладьи — этим судам 4,5 тысячи лет. Каирский музей — сокровищница египетских древностей. Золотая маска и украшения Тутанхамона, статуи фараонов, мумии и саркофаги — здесь, как в Эрмитаже, можно гулять неделями, поэтому мы вместе выберем интересные всей группе залы.

— сокровищница египетских древностей. Золотая маска и украшения Тутанхамона, статуи фараонов, мумии и саркофаги — здесь, как в Эрмитаже, можно гулять неделями, поэтому мы вместе выберем интересные всей группе залы. Исторический центр Каира и прогулка по Нилу : вы побываете на площади Тахрир, а затем, если захотите, пообедаете в нетуристическом ресторанчике и отправитесь в мини-круиз по Нилу, чтобы полюбоваться особняками.

: вы побываете на площади Тахрир, а затем, если захотите, пообедаете в нетуристическом ресторанчике и отправитесь в мини-круиз по Нилу, чтобы полюбоваться особняками. Восточный базар Хан-Эль-Халили — разнообразие красок, запахов и вкусов плюс минимальные цены на сувениры.

Почему вам стоит выбрать эту экскурсию.

Наши групповые прогулки приближены к индивидуальным. Каждый путешественник может выбрать: заходить в Пирамиды или нет, поплавать на корабле по Нилу или прокатиться по центру Каира, а также в каком из трех ресторанчиков пообедать.

Вы будете застрахованы от навязчивого сервиса: вас не повезут в дорогие туристические магазины, которые называют «фабриками масла-золота-папирусов» (сувениры можно купить на базаре без накруток); гид не будет просить никаких дополнительных оплат за свои услуги.

По опыту мы знаем, что половина путешественников останавливаются в отелях в районе Пирамид — поэтому точка сбора рядом с ними. Так вы не переплатите за трансфер и не потратите время, пока автобус забирает всех участников.

Вас ждет веселая викторина с призами: гид задает вопросы по рассказанным историям, и самый внимательный участник получает приз:)

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с гидом и водителем в группе до 10 человек

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-историк из нашей команды

Что включено в стоимость

Транспортные расходы

Вход в подземную гробницу царских вельмож Кара и Иду

Питьевая вода (по 2 бутылки на человека)

Wi-Fi на протяжении экскурсии

Трансфер в любой отель Каира/Гизы после экскурсии (кроме отелей в районе аэропорта)

Дополнительные расходы