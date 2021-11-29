Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе

С комфортом познакомиться с пирамидами, сокровищами музея и центром города, открывая древнюю историю

Маршрут этой автобусной экскурсии классический: вы увидите символы Каира, но без навязчивого шопинга на «фабриках».

В группе до 10 человек за 8 часов вы перенесетесь в Древний Египет, рассмотрите Пирамиды и экспонаты Каирского музея.

Проедете по центру столицы, ощутите дух Востока на базаре Хан-Эль-Халили и по желанию поплаваете на кораблике по Нилу.
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Обзорная экскурсия по Каиру в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Пирамиды в Гизе: на плато рядом с Каиром вы увидите «главные» пирамиды Египта и по желанию изучите их изнутри, поприветствуете Большого Сфинкса и рассмотрите Солнечные ладьи — этим судам 4,5 тысячи лет.
  • Каирский музей — сокровищница египетских древностей. Золотая маска и украшения Тутанхамона, статуи фараонов, мумии и саркофаги — здесь, как в Эрмитаже, можно гулять неделями, поэтому мы вместе выберем интересные всей группе залы.
  • Исторический центр Каира и прогулка по Нилу: вы побываете на площади Тахрир, а затем, если захотите, пообедаете в нетуристическом ресторанчике и отправитесь в мини-круиз по Нилу, чтобы полюбоваться особняками.
  • Восточный базар Хан-Эль-Халили — разнообразие красок, запахов и вкусов плюс минимальные цены на сувениры.

Почему вам стоит выбрать эту экскурсию.

Наши групповые прогулки приближены к индивидуальным. Каждый путешественник может выбрать: заходить в Пирамиды или нет, поплавать на корабле по Нилу или прокатиться по центру Каира, а также в каком из трех ресторанчиков пообедать.

Вы будете застрахованы от навязчивого сервиса: вас не повезут в дорогие туристические магазины, которые называют «фабриками масла-золота-папирусов» (сувениры можно купить на базаре без накруток); гид не будет просить никаких дополнительных оплат за свои услуги.

По опыту мы знаем, что половина путешественников останавливаются в отелях в районе Пирамид — поэтому точка сбора рядом с ними. Так вы не переплатите за трансфер и не потратите время, пока автобус забирает всех участников.

Вас ждет веселая викторина с призами: гид задает вопросы по рассказанным историям, и самый внимательный участник получает приз:)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с гидом и водителем в группе до 10 человек
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-историк из нашей команды

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы
  • Вход в подземную гробницу царских вельмож Кара и Иду
  • Питьевая вода (по 2 бутылки на человека)
  • Wi-Fi на протяжении экскурсии
  • Трансфер в любой отель Каира/Гизы после экскурсии (кроме отелей в районе аэропорта)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на территорию Пирамид (13$ с человека) + по желанию внутрь Пирамиды (25$ с человека)
  • Входные билеты в музей — 13$ с человека
  • Прогулка по Нилу по желанию (стоимость 50$ делится на количество желающих в группе)
  • Обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Пирамидами Гизы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеПирамиды Гизы🗽ДостопримечательностиЕгипетский музей

Еще несколько похожих предложений в Каире

Многоликий Каир
Индивидуальная экскурсия
4.9
31
200
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Многоликий Каир
🚗 На машине
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Индивидуальная экскурсия
10ч
$180
за 1-6 чел.
Каир «All Inclusive» - фараонский, коптский и исламский
Увидеть всю историю Египта за одну экскурсию
Ежедневно по договоренности
Нетипичный Каир
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-6 чел.
Нетипичный Каир
🚗 На машине
Ощутить дух древней Саккары, пройти по рынку мастеров, посетить Город мусорщиков и проплыть по Нилу
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Каир — город чудес
Индивидуальная экскурсия
200
180
за 1-3 чел.
Каир — город чудес
🚗 На машине
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Пирамиды Древнего Египта
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
200
180
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Пирамиды Древнего Египта
🚌 На автобусе
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
17 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Экскурсия в город Заббалин
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$180
за 1 чел.
Экскурсия в город Заббалин
🚌 На автобусе
Мы отправимся в неординарный город Заббалин, который известен как город профессиональных мусорщиков
По договоренности
По Каиру с историком-египтологом!
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
180
за 1-3 чел.
По Каиру с историком-египтологом!
🚗 На машине
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
19 ноя
20 ноя
21 ноя
ещё...
Знакомьтесь, Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.7
42
160
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
🚌 На автобусе
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
18 ноя
19 ноя
21 ноя
ещё...
Каир сквозь тысячелетия
Индивидуальная экскурсия
110
за 1-2 чел.
Каир сквозь тысячелетия
🚗 На машине
Разгадать тайны пирамид, оценить сокровища Национального музея и заглянуть на восточный рынок
22 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Ваш идеальный день в Каире
Индивидуальная экскурсия
4
3
220
за 1-2 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Транзитная экскурсия по Каиру
Индивидуальная экскурсия
5
3
$160
за 1 чел.
Транзитная экскурсия по Каиру
Не упустите возможность увидеть самые известные достопримечательности и легендарные памятники...
Ежедневно в 8:00
Влюбиться в Каир за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
5
9
200
за 1-3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день!
🚗 На машине
Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...

Надежда проводит ещё 6 экскурсий

Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
Индивидуальная экскурсия
4.4
52
200
за 1-13 чел.
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Путешествие из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
250
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Путешествие из Каира в Александрию
🚗 На машине
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
18 ноя
20 ноя
21 ноя
ещё...
Гастрономический Каир
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-10 чел.
Гастрономический Каир
🚗 На машине
Погулять по историческому центру, заглянуть в аутентичные кафе и попробовать национальные блюда
19 ноя
20 ноя
21 ноя
ещё...
Охота за стрит-фудом в Каире!
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-10 чел.
Охота за стрит-фудом в Каире!
🚗 На машине
Оценить лучшую уличную еду города, заглянуть на восточный базар и в квартал мусорщиков
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Экстремальный Каир
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-10 чел.
Экстремальный Каир
🚗 На машине
Раскрыть изнаночную сторону египетской столицы в компании надежного проводника
20 ноя
21 ноя
22 ноя
ещё...
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Индивидуальный трансфер
300
за 1-8 чел.
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
🚘 Трансфер
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
18 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬