Надежда проводит ещё 1 экскурсию

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Путешествие с комфортом Вам не придется искать в незнакомом городе случайное такси 🚕 с непредсказуемыми ценами и стилем вождения. Мы встретим вас в любое время дня и ночи и доставим к месту назначения по новой дороге, соблюдая все правила безопасности. Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером.
Организационные детали
За рулем будет англоговорящий водитель 🚗. На все оргвопросы перед бронированием и после вам ответит русскоязычный менеджер.
Мы работаем официально. Для получения разрешений от египетской туристической полиции вам необходимо будет прислать фото паспортов.
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!