Надежда проводит ещё 1 экскурсию

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Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх

Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем

Надежда
Надежда – экскурсионное агентство из Каира
Мы организуем для вас надежный и безопасный трансфер из любой точки Каира в Шарм-эль-Шейх.

Вы сможете расслабиться и ни о чем не переживать: мы приедем за вами в аэропорт или в отель 🏨, поможем с вещами и доставим на кондиционированном минивэне или микроавтобусе по указанному адресу.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €295 за экскурсию

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Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Путешествие с комфортом
Вам не придется искать в незнакомом городе случайное такси 🚕 с непредсказуемыми ценами и стилем вождения. Мы встретим вас в любое время дня и ночи и доставим к месту назначения по новой дороге, соблюдая все правила безопасности. Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером.

Организационные детали

  • За рулем будет англоговорящий водитель 🚗. На все оргвопросы перед бронированием и после вам ответит русскоязычный менеджер.
  • Мы работаем официально. Для получения разрешений от египетской туристической полиции вам необходимо будет прислать фото паспортов.
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
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Надежда проводит ещё 1 экскурсию

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5 отзывов
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам

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