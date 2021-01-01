Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар

Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира

Эта экскурсия позволит вам за один день взглянуть на сложный, многослойный Каир с трех разных ракурсов.

Вы откроете секреты египетской цивилизации в музее, где хранятся мумии великих фараонов.

Осмотрите две мечети, между которыми одна улица — и 6 столетий.

А после погрузитесь в местный колорит и ароматы специй среди лавочек базара мастеров Хан эль-Халили.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар

Что вас ожидает

Музей мумий: в гости к фараонам

Первая часть экскурсии погрузит вас в мир Древнего Египта: мы посетим Музей мумий, который совсем недавно распахнул двери для гостей со всего мира. Вы узнаете, как проходил в апреле 2021 года «Золотой парад фараонов», пройдете по залам нового музея египетской цивилизации и увидите мумии 18 фараонов и четырёх цариц. Поговорим и об эре фараонов, и о тонкостях бальзамирования и о секретах погребальных обрядов египтян.

Две мечети Каира

Из Древнего Египта мы отправимся в исламский мир. Около Каирской цитадели мы посетим мечети Аль-Рифаи и султана Хасана — визитные карточки мусульманского Каира. Вы сравните постройки 14 и 20 веков между собой, услышите их историю и поймете, какое место они занимают в современной жизни города.

Краски базара Хан эль-Халили

Финальная часть экскурсии обещает быть яркой и самобытной, ведь мы направимся в одно из самых колоритных мест Каира. Вы пройдете по восточному базару мастеров Хан эль-Халили, самому древнему и большому ремесленному рынку Африки. Почувствуете манящие ароматы пряностей, рассмотрите сверкающие ювелирные украшения, ковры и антиквариат, полюбуетесь работами гончаров и стеклодувов. И конечно, вряд ли устоите перед искушением купить что-то себе или в подарок.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Музей мумий (14$ или 200 египетских фунтов) и мечети (5$ или 80 египетских фунтов)
  • Одевайтесь по погоде, удобно и скромно, так как мы будем посещать религиозные места. Возьмите с собой воду и заранее поменяйте деньги на местные фунты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Аиша
Аиша
Дорогие путешественники, рада приветствовать вас! Более половины жизни я живу в Каире, в этом загадочном, полном достопримечательностей городе. Так сложилось, что вокруг меня собрались очень интересные люди: историки, археологи с высшим образованием, которые очень любят свою страну. Общаясь с ними, я решила создать команду увлеченных людей, чтобы делиться знаниями и опытом с вами, дорогие друзья!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектура🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Каире

Старый Каир и висячая церковь
$120
за 1 чел.
Старый Каир и висячая церковь
В таком Египте вы еще не были! Мы с вами поедем в старый город, который еще называют коптский или христианский...
Ежедневно с 09:00 до 16:00
Путешествие из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
220
за 1-10 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
Каир "All Inclusive" - фараонский, коптский и исламский
Индивидуальная экскурсия
10ч
$180
за 1-6 чел.
Каир "All Inclusive" - фараонский, коптский и исламский
Если Вы являетесь ценителем египтологии и Вас интересует история Египта - одной из самых древних цивилизаций,...
Ежедневно по договоренности
Многоликий Каир
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
150
за 1-6 чел.
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Индивидуальная экскурсия
110
за 1-4 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Второе свидание с Каиром
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-10 чел.
Второе свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Дахшур, Мемфис и Каирский музей
Каир сквозь тысячелетия
Индивидуальная экскурсия
110
за 1-2 чел.
Каир сквозь тысячелетия
Разгадать тайны пирамид, оценить сокровища Национального музея и заглянуть на восточный рынок
Каир — город чудес
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-3 чел.
Каир — город чудес
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
$150
за 1-13 чел.
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день
Мархаба! Так приветствуют друг друга местные
Ежедневно по договоренности
Добро пожаловать в Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.4
49
150
за 1-13 чел.
Добро пожаловать в Каир!
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Исламский Каир
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Исламский Каир
Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
Ежедневно в 9:00
По Каиру с историком-египтологом!
Индивидуальная экскурсия
5
1
140
за 1-3 чел.
По Каиру с историком-египтологом!
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом

Аиша проводит ещё 2 экскурсии

Нетипичный Каир
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-6 чел.
Нетипичный Каир
Ощутить дух древней Саккары, пройти по рынку мастеров, посетить Город мусорщиков и проплыть по Нилу
К Великим пирамидам — на квадроцикле!
Индивидуальная экскурсия
50
за 1 чел.
К Великим пирамидам — на квадроцикле!
Прокатиться с ветерком по пустыне и встретить закат у главного символа Египта
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬