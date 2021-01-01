Что вас ожидает

Музей мумий: в гости к фараонам

Первая часть экскурсии погрузит вас в мир Древнего Египта: мы посетим Музей мумий, который совсем недавно распахнул двери для гостей со всего мира. Вы узнаете, как проходил в апреле 2021 года «Золотой парад фараонов», пройдете по залам нового музея египетской цивилизации и увидите мумии 18 фараонов и четырёх цариц. Поговорим и об эре фараонов, и о тонкостях бальзамирования и о секретах погребальных обрядов египтян.

Две мечети Каира

Из Древнего Египта мы отправимся в исламский мир. Около Каирской цитадели мы посетим мечети Аль-Рифаи и султана Хасана — визитные карточки мусульманского Каира. Вы сравните постройки 14 и 20 веков между собой, услышите их историю и поймете, какое место они занимают в современной жизни города.

Краски базара Хан эль-Халили

Финальная часть экскурсии обещает быть яркой и самобытной, ведь мы направимся в одно из самых колоритных мест Каира. Вы пройдете по восточному базару мастеров Хан эль-Халили, самому древнему и большому ремесленному рынку Африки. Почувствуете манящие ароматы пряностей, рассмотрите сверкающие ювелирные украшения, ковры и антиквариат, полюбуетесь работами гончаров и стеклодувов. И конечно, вряд ли устоите перед искушением купить что-то себе или в подарок.

Организационные детали