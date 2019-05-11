2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Джвари — первый грузинский памятник ЮНЕСКО

Первым пунктом программы станет шедевр грузинского зодчества, монастырь 6 века на высокой горе, у подножия которой происходит известная «литературная сцена»: сливаются Арагви и Кура. Возле храма вы узнаете об истоках крещения нашего народа и оцените знаменитые панорамные пейзажи.

Светицховели — бывший главный храм Грузии

Здесь я расскажу о ключевых реликвиях собора, хитоне Иисуса Христа, милоти (плаща) Ильи Пророка и мощах Андрея Первозванного. Поговорим о тысячелетнем периоде, когда храм был главным собором Грузии, связанных с ним легендах и архитектурных деталях.

Старая Мцхета

На колоритной торговой улице вы сможете посетить мастерскую талантливого грузинского художника, приобрести сувениры, чурчхелу, специи и т.д. Здесь же можно перекусить в одном из приятных кафе или ресторанчиков.

Самтавро — место захоронения правителей Мириана и Наны

На территории памятника, где находится могила первого грузинского христианского царя, а также хранилище мощей отца Гавриила, вы продолжите знакомство с первыми шагами новой религии. Услышите предания о ежевичном кусте Св. Нино и узнаете о масштабе почитания легендарной проповедницы на грузинской земле.

Пещерный Уплисцихе

Далее вы отправитесь в античный пещерный город — настоящий перекрёсток культур и цивилизаций древнего мира, Уплисцихе. Гуляя по уцелевшим фрагментам комплекса, вы познакомитесь с логикой ее инфраструктуры, ранними верованиями и организацией жизни людей в далеком прошлом. Я расскажу, как с течением времени достраивались новые элементы, наделяясь иными смыслами, и насколько значим археологический памятник для понимания культуры человечества, в целом.

Фрески Сиона

Через Атенское ущелье дорога, проходящая вдоль берегов маленькой речушки Тана, поднимет вас к выдающемуся образцу грузинского зодчества, древнему храму Атенский Сион. Здесь я познакомлю вас с редкими фресками и надписями начала 11 века, которые иллюстрирую историю храма и, отчасти, страны.

Грузинская кухня и вина в селе Атени

В завершение я отвезу вас в местечко, где вы предадитесь гастрономическому исследованию — продегустируете фирменные блюда (я с радостью помогу вам с выбором!) и вина из лучших сортов местного винограда. Здесь же, при желании, вы сможете сами приготовить шашлыки и принять участие в мастер-классах по изготовлению хинкали и чурчхелы.