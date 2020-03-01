Исторические экскурсии в Тбилиси

Что вас ожидает

Шёпот прошлого на улицах города

Улицы Тбилиси — своеобразная машина времени. Я объясню вам, почему здесь, просто переходя улицу, возможно попасть из одной эпохи в другую. Покажу, как выглядят так называемые «итальянские дворики», которые отражают дух старого, многонационального и мультикультурного Тбилиси, хотя своим названием отсылают к другой стране. Вы посетите комплекс марионеток Габриадзе, известную сказочную башню, где я помогу вам переместиться в детство. Заглянете в Сионский собор, где венчались Александр Грибоедов и 16-летняя княгиня Нино Чавчавадзе. И погрузитесь в историю о силе бессмертной любви, когда я расскажу малоизвестные моменты из их совместной жизни.

Тбилиси для тбилисцев

В грузинской столице множество знаменитых уголков с большой историей. Но есть в городе место, которым я особенно горжусь, — проспект Давида Строителя. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом: здесь находятся здания, построенные в самых разных стилях европейской архитектуры ХIХ века. Я помогу оценить по достоинству архитектурные решения и понять значение этой улицы для коренных тбилисцев. Мы доберёмся к подножию горы Мтацминда, поднимемся наверх на фуникулере и будем соревноваться в опознании мест и зданий с открыток. Вы взглянете на Тбилиси с высоты и за время экскурсии увидите огромное количество достопримечательностей. А если захотите, в завершение выпьем грузинского вина и не забудем про чурчхелу!