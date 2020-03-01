Исторические экскурсии в Тбилиси

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Душевное знакомство со Старым городом, неожиданные локации и грузинское вино

Ия
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Ия – ваш гид
Только на прогулке с тбилисцем возможно ощутить сердцебиение города, узнать, чем он жил, живёт и о чем он мечтает.

Я проведу вас по тихим переулкам и «итальянским дворикам», познакомлю с традициями грузинской столицы и покажу гордость Тбилиси — проспект Давида Строителя.

Доверьтесь мне, и вы почувствуете себя одним из жителей моего древнего города с особенной душой.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси

Что вас ожидает

Шёпот прошлого на улицах города
Улицы Тбилиси — своеобразная машина времени. Я объясню вам, почему здесь, просто переходя улицу, возможно попасть из одной эпохи в другую. Покажу, как выглядят так называемые «итальянские дворики», которые отражают дух старого, многонационального и мультикультурного Тбилиси, хотя своим названием отсылают к другой стране. Вы посетите комплекс марионеток Габриадзе, известную сказочную башню, где я помогу вам переместиться в детство. Заглянете в Сионский собор, где венчались Александр Грибоедов и 16-летняя княгиня Нино Чавчавадзе. И погрузитесь в историю о силе бессмертной любви, когда я расскажу малоизвестные моменты из их совместной жизни.

Тбилиси для тбилисцев
В грузинской столице множество знаменитых уголков с большой историей. Но есть в городе место, которым я особенно горжусь, — проспект Давида Строителя. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом: здесь находятся здания, построенные в самых разных стилях европейской архитектуры ХIХ века. Я помогу оценить по достоинству архитектурные решения и понять значение этой улицы для коренных тбилисцев. Мы доберёмся к подножию горы Мтацминда, поднимемся наверх на фуникулере и будем соревноваться в опознании мест и зданий с открыток. Вы взглянете на Тбилиси с высоты и за время экскурсии увидите огромное количество достопримечательностей. А если захотите, в завершение выпьем грузинского вина и не забудем про чурчхелу!

Организационные детали

Бесплатная дегустация вин — только по желанию.

Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Автопешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ия
Ия
Меня зовут Ия, я сертифицированный гид. Профессия гида для меня любимое занятие.В идеале любимая работа — это хорошо оплачиваемое хобби.Я люблю свою работу, свою страну и хочу, чтобы Вы тоже почувствовали себя жителем этой маленькой страны. Я уверена, что после наших экскурсии возвращаться снова и снова Вам захочется именно сюда, в Грузию — в страну, подарившую теплоту, в страну, ставшую вдруг такой знакомой, близкой и родной!
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