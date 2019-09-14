14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город Боржоми и городской парк со знаменитым на весь мир источником. Вы узнаете историю легендарной «минералки», которая прошла путь от «соленого ручейка» возле временной стоянки армии генерала Паскевича до 400 млн бутылок экспорта в год. Поговорим о целебных свойствах знаменитой воды, которая ассоциируется со здоровьем и жизненной силой.

Живописный и таинственный «Зеленый Монастырь» IX в — один из старейших во всей нашей стране. Атмосфера святого места завораживает: несмотря на средневековые гонения на христиан в этих краях и стремления всячески искоренить веру, обитель выстояла, сохранив свою святость и благодать. Я расскажу вам удивительную легенду «Красных камней», а само посещение монастыря и его история произведут сильные впечатления.

Легендарная крепость Ахалцихе — важнейший перевалочный пункт между христианскими и мусульманскими мирами. Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур.