14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Боржоми и Рабат — прогулка в средневековье

Исторические памятники и красота Месхетинского края

Kostya
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Kostya – ваш гид
В первой половине XIX столетия именно здесь, в Месхетии, на важнейших стратегических перекрестках, столкнулись две сверхдержавы той эпохи – Османская и Российская Империи.

Турки были изгнаны с грузинской земли, и исторический регион Самцхе - после почти 250-летнего ига турецкого пашалита - вернулся в состав Грузии.

Вы совершите путешествие в эпоху доблести и возрождения, к средневековым историческим памятникам, и увидите восхитительное Боржомское ущелье.
От 163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Боржоми и Рабат — прогулка в средневековье
Боржоми и Рабат — прогулка в средневековье

Что вас ожидает

Город Боржоми и городской парк со знаменитым на весь мир источником. Вы узнаете историю легендарной «минералки», которая прошла путь от «соленого ручейка» возле временной стоянки армии генерала Паскевича до 400 млн бутылок экспорта в год. Поговорим о целебных свойствах знаменитой воды, которая ассоциируется со здоровьем и жизненной силой.

Живописный и таинственный «Зеленый Монастырь» IX в — один из старейших во всей нашей стране. Атмосфера святого места завораживает: несмотря на средневековые гонения на христиан в этих краях и стремления всячески искоренить веру, обитель выстояла, сохранив свою святость и благодать. Я расскажу вам удивительную легенду «Красных камней», а само посещение монастыря и его история произведут сильные впечатления.

Легендарная крепость Ахалцихе — важнейший перевалочный пункт между христианскими и мусульманскими мирами. Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур.

Организационные детали

  • В стоимость включены все транспортные расходы и услуги гида.
  • Отдельно оплачивается обед, входные билеты и личные расходы.
Боржоми и Рабат — прогулка в средневековье
Боржоми и Рабат — прогулка в средневековье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 сентября 2019
Костя -профессионал в своём деле и просто потрясающий человек!!! Целый день прошёл, как на одном дыхании! А ещё не только высококлассный экскурсовод, но и мастер вождения! До новых встреч!
Катя
6 июня 2019
Шикарная экскурсия по невероятно красивым местам. Потрясающая природа парка Боржоми и Зелёного монастыря, невероятные пейзажи на всём протяжение пути, обоятельный гид и влюбляющая в себя крепость Рабат.
Масса положительных впечатлений и отличных фото. Определённо в топе лучших экскурсий по Грузии.
Всем рекомендую!!!
Анна
22 мая 2019
Великолепное путешествие!
Костя приехал вовремя, машина чистая и просторная, рассказ был как исторические факты, так и анекдоты, традиции, вообщем не утомляли и спать от них не хотелось! После посещения Боржоми и Рабата, по совместной договоренности скорректировать маршрут и попали в удивительные места с прекрасными видами, водопадом и церковью с фресками.
А какие нам сделал фотографии Костя, фантастика, мы были с мужем на экскурсии, сад тоже доволен.
В экскурсии входит обед с мини традициями и тостами от Кости, что было очень интересно!
24 марта 2019
Прекрасно проведенное время в Тбилиси, закомство с Грузией. Благодаря Константину, который был нашим путеводителем и вдохновителем, мы познакомились с историей Грузии, посетили великолепные крепости и храмы, насладились красотой гор и долин, попробовали национальные грузинские блюда. Константин большой знаток истории своего края, очень интересный рассказчик, коммуникабелен и прост в общении. Большое спасибо ему за прекрасные экскурсии, доброжелательность и внимание к гостям. Всем, кто желает полноценно провести время в Грузии, рекомендуем Константина. Вы влюбитесь в Грузию!
22 ноября 2018
Спасибо Косте за великолепную экскурсию! Мы смогли увидеть много красивых мест и услышать интересную и увлекательную историю средневековья. Вся наша семья осталась в восторге! Жаль,что во время нашей поездки, у Кости был только один свободный день.
Victor
6 августа 2018
самое первое что хочется сказать - Костя очень хороший человек, и прекрасный гид.
Были с ним на экскурсии в Боржоми и Рабат. Помимо заявленной программы Костя добавил еще пару очень интересных и красивых мест. Дорога (а путь не близкий) пролетела очень легко, Костя хороший и уверенный водитель, и очень комфортное авто. Будучи в Грузии обязательно попытайтесь попасть к нему, это просто must have
7 мая 2018
Огромное спасибо Косте за чудесную экскурсию! Маршрут продуман до мелочей, а на память остаются великолепные фотографии. Настоятельно рекомендуем!
Нина
22 апреля 2018
Все отлично. Спасибо!!!!!!!
27 февраля 2018
Брависсимо! Костя изумительный собеседник и великолепный экскурсовод! Легкая и увлекательная подача материала, продуманные стоянки, чудесное знание маршрута! Это малая толика тех эпитетов, которые появились после экскурсии. Все было невероятно хорошо, интересно, весело, увлекательно. Костя, мыхотим продожения! И ждем от тебя обещанного (ссылки и названия).
1 февраля 2018
В январе 2018 года мы были в Тбилиси. Для знакомства с городом выбрали гида - Константина. Экскурсия прошла замечательно и мы с нетерпением ждали следующую - поездку в Боржоми и Рабат. Мы немного изменили маршрут экскурсии и не пожалели. Ведь купание в минеральных водах Боржоми среди снега и гор - очень крутые воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Прекрасная прогулка по лесу, живописные склоны реки, сочетания снега и зелени, а ещё минимум туристов (мы в бассейне купались одни!), вкусный обед и яркий колорит Грузии. Крепость Ахалцихе - интересная история и завораживающие виды. И что это была за поездка? Нет, ребята, это не экскурсия! Это крутое дружеское путешествие с непередаваемой атмосферой!!! Константин не только хорошо и интересно рассказывает, но с легкостью подстраивается под туристов и их интересы. С ним можно не только поговорить об истории Грузии, преданиях и легендах, но и традициях и устоях грузинского народа, экономической и политической жизни (и не только Грузии!). Константин - азартный путешественник и наверное поэтому его экскурсии такие интересные и непринужденные. В следующую нашу поездку в Грузию мы обязательно съездим с ним по другим направлениям. А как же иначе: приехать в другую страну и не навестить хороших друзей!!!
Ещё 4 отзыва

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