Lela проводит ещё 4 экскурсии

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Историческое путешествие на родину минеральной воды, к старинной крепости и скальному городу

Lela
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Lela – ваш гид
В живописном курорте вы прогуляетесь по зеленому парку и посетите краеведческий музей, познакомитесь с историей знаменитой лечебной воды и узнаете, как проводила здесь время семья Романовых.

Величественная крепость Рабат отбросит вас не несколько веков назад — вы услышите об освободительных сражениях с турками-месхетинцами и рассмотрите элементы традиционного грузинского убранства.

А далее бросите взгляд в еще более древние времена — эпоху легендарной царицы Тамары, сотворившей поразительный скальный комплекс Вардзию.

Гуляя по уцелевшим лабиринтам, мы поговорим об инженерных решениях, назначении пещерного города и ярких событиях, связанных с его жизнью.
210 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
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Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии

Что вас ожидает

Боржоми — об императорах и знаменитой воде
После двух часов пути от Тбилиси вы доберетесь до живописного Боржомского ущелья с зелеными горами, бурной рекой между ними и дорогой, петляющей среди деревушек. Неподалеку от этого умиротворяющего места будет первая остановка — в прекрасном Боржоми. На прогулке по парку вы узнаете о Николае II и его семье, ежегодно приезжавших сюда на отдых. Попробуете лечебную воду прямо из горячего источника и услышите об истории производства первых бутылок «минералки». А в краеведческом музее, одном из старейших в Грузии, вы осмотрите археологические экспонаты, предметы из дворца Романовых и макет города, которому почти 100 лет.

Рабат — о славных подвигах и бесчисленных сражениях
Далее вы отправитесь к впечатляющему трехъярусному комплексу — недавно воссозданной крепости Рабат. Среди изящных мраморных беседок и фонтанов, монументальных колоннад, башен и высоких крепостных стен вы услышите о серии битв грузинско-российских войск с турками-месхетинцами. Заглянете в музей с артефактами, впитавшими дух эпохи. И осмотрите ценные залы дворца, где познакомитесь с традиционным старинным грузинским стилем.

Вардзия — о величии города, созданного при царице Тамаре
В завершение вы побываете в древнем пещерном городе, расположенном всего в получасе езды от Рабата, у самой границы с Турцией. Я расскажу, как, по найденным источникам, выглядел многоэтажный высеченный в скале комплекс в 12 веке, почему так полюбился легендарной царице Тамаре и для чего был сотворен. Вы пройдете по сохранившимся ходам и узнаете, какие помещения здесь располагались, как была организована инфраструктура и, конечно, услышите предания о потайных лабиринтах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне. Я встречу вас в Тбилиси и после окончания тура отвезу обратно.
  • В стоимость не включены входные билеты в городской парк Боржоми (2 лари/человека), Вардзию и Рабат (оба объекта по 7 лари/человека).
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии
Боржоми, Рабат, Вардзия — легенды Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lela
Lela
Добро пожаловать в Грузию! Меня зовут Лела, и, если вы ищете гида по Грузии с машиной, я буду очень рада наполнить ваш отпуск красотами, от которых захватывает дух, яркими запоминающимися моментами и погружением в историю и культуру нашей прекрасной страны. Многие мои клиенты отмечают, что, когда они выбирали отдых в Грузии, для них было важно, чтобы гид был профессионалом своего дела, прошёл соответствующее обучение и сертификацию.
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