Майя Ч. проводит ещё 3 экскурсии

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День рождения в Грузии

Майя Ч.
Майя Ч. – Гид из Тбилиси
Праздник по грузински это – дань вековым традициям гостеприимства, знаменитое застолье и древние традиции.

Здесь говорят тосты в вашу честь и музыканты к каждому тосту играют музыку и поют традиционные грузинские песни.

Вас ожидают вкуснейшие праздничные блюда, грузинское вино 🍷, необычные подарки, музыка от местных музыкантов и самое главное – прекрасное ощущение счастье в этот незабываемый день.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $135 за экскурсию

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День рождения в Грузии
День рождения в Грузии
Праздник по-грузински это – аутентичность, душевность, дань вековым традициям гостеприимства, знаменитое застолье, древние традиции и обычаи, здесь говорят тосты в вашу честь и музыканты к каждому тосту играют музыку и поют. Здесь хозяин дома – тамада. Гость – посланник Бога. Здесь за столом все равны и застолье длится часами. Аутентичный марани – излюбленное место всех грузин и главное место празднования во все времена. Ведь главное достояние грузин – вино 🍷 – делают именно здесь. Атмосферный праздник, доброжелательность, веселье, прекрасное настроение, море 🌊 вина, угощения, игры, живая музыка, песни на многих языках, танцы 💃. Тосты идут один за другим и сам тамада решает какой тост из какого сосуда пить и в каких количествах))). Мы с вами примем участие в уникальном мероприятии – вместе откроем квеври. Самое большое уважение, которое грузин может оказать гостям – это открыть древнейший глиняный сосуд, закопанный в землю, который называется квеври, и вы попробуете уникальное домашнее натуральное вино, которое становится известным в мире как «оранжевое». У нас будут дегустации 9 сортов прекрасного вина из разных регионов Грузии, приготовленных по старинным прапрадедовским рецептам. Эти рецепты веками хранятся в тайне, и вам будет оказана честь попробовать все это на месте. Грузинскому вину 8000 лет и грузины - первыми в мире стали делать вино( почему я не удивляюсь?)))) У нас будут еще веселые игры – не буду говорить все, скажу только что связаны они с чачей и вином))). Мы научимся говорить тосты, пить из рога, у вас будет прекрасный мастер – класс по грузинским танцам и великолепное чача – шоу.
Вас ожидают вкуснейшие праздничные блюда от хозяйки, вино и виски, получившее золотую медаль в Европе, подарки, потрясающая и зажигательная музыка от местных музыкантов, песни и танцы и самое главное – прекрасное ощущение счастье в этот незабываемый день!
Дополнительно можно организовать фотосессию 📷 в национальных костюмах и видео съемку праздника и запечатлеть этот потрясающий день навсегда!
Приезжайте, генацвале!
Что входит
  • организация мероприятия
  • застолье
  • еда и напитки
  • шоу
  • живая музыка
  • подарки
  • мастер - классы
  • дегустации
Начало и место завершения
🚩 ул. Григола Перадзе 40 б. Дигоми 8
День рождения в Грузии
День рождения в Грузии
День рождения в Грузии
День рождения в Грузии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Майя Ч.
Майя Ч.
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