Майя Ч. проводит ещё 3 экскурсии

Праздник по-грузински это – аутентичность, душевность, дань вековым традициям гостеприимства, знаменитое застолье, древние традиции и обычаи, здесь говорят тосты в вашу честь и музыканты к каждому тосту играют музыку и поют. Здесь хозяин дома – тамада. Гость – посланник Бога. Здесь за столом все равны и застолье длится часами. Аутентичный марани – излюбленное место всех грузин и главное место празднования во все времена. Ведь главное достояние грузин – вино 🍷 – делают именно здесь. Атмосферный праздник, доброжелательность, веселье, прекрасное настроение, море 🌊 вина, угощения, игры, живая музыка, песни на многих языках, танцы 💃. Тосты идут один за другим и сам тамада решает какой тост из какого сосуда пить и в каких количествах))). Мы с вами примем участие в уникальном мероприятии – вместе откроем квеври. Самое большое уважение, которое грузин может оказать гостям – это открыть древнейший глиняный сосуд, закопанный в землю, который называется квеври, и вы попробуете уникальное домашнее натуральное вино, которое становится известным в мире как «оранжевое». У нас будут дегустации 9 сортов прекрасного вина из разных регионов Грузии, приготовленных по старинным прапрадедовским рецептам. Эти рецепты веками хранятся в тайне, и вам будет оказана честь попробовать все это на месте. Грузинскому вину 8000 лет и грузины - первыми в мире стали делать вино( почему я не удивляюсь?)))) У нас будут еще веселые игры – не буду говорить все, скажу только что связаны они с чачей и вином))). Мы научимся говорить тосты, пить из рога, у вас будет прекрасный мастер – класс по грузинским танцам и великолепное чача – шоу.

Вас ожидают вкуснейшие праздничные блюда от хозяйки, вино и виски, получившее золотую медаль в Европе, подарки, потрясающая и зажигательная музыка от местных музыкантов, песни и танцы и самое главное – прекрасное ощущение счастье в этот незабываемый день!

Дополнительно можно организовать фотосессию 📷 в национальных костюмах и видео съемку праздника и запечатлеть этот потрясающий день навсегда!

Приезжайте, генацвале!