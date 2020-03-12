337 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тбилиси — магия старины

Вы совершите путешествие по местам, пока еще хранящим обаяние прошлого. Увидите памятник Мимино, где у каждого персонажа своя история, и балкон царицы Дареджан, на котором она встречала мужа после сражений. Услышите историю разрушенной армянской церкви Кармир Аветаран, узнаете о подвиге мученицы Шушаник и впечатлитесь красотой древнейшего храма города — Анчисхати. Я покажу место, где хранится крест святой Нино и венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе. Узнаете о «Золотом веке» Грузии у памятника Вахтангу Горгасали и храма Метехи. где молилась царица Тамара перед сражениями, и часовню Або Тбилисского на берегу Куры.

Лучшие панорамы и полезные советы

Вы подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, почувствуете душу старинного города и посмотрите на Тбилиси с высоты. Следом увидите современный мост Мира и красочную башню Резо Габриадзе, погуляете по колоритному району Серных бань, откуда начиналась история города и где бывали Пушкин и Дюма. В завершение посетите водопад в самом сердце столицы и насладитесь красотой Инжирового ущелья. После экскурсии я обязательно дам вам ценные советы: где погулять в свободное время, как пользоваться местным транспортом, в каких ресторанчиках поужинать и что купить друзьям.

В конце городского приключения вас ждет дегустация в самой аутентичной винной галерее Тбилиси.