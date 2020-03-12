337 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии

Мишель
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Мишель – представитель гидов
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей.

Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури.

Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
€10
5 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у главного входа метро Авлабари
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У этой экскурсии337 отзывов
4.91
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!

Что вас ожидает

Тбилиси — магия старины

Вы совершите путешествие по местам, пока еще хранящим обаяние прошлого. Увидите памятник Мимино, где у каждого персонажа своя история, и балкон царицы Дареджан, на котором она встречала мужа после сражений. Услышите историю разрушенной армянской церкви Кармир Аветаран, узнаете о подвиге мученицы Шушаник и впечатлитесь красотой древнейшего храма города — Анчисхати. Я покажу место, где хранится крест святой Нино и венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе. Узнаете о «Золотом веке» Грузии у памятника Вахтангу Горгасали и храма Метехи. где молилась царица Тамара перед сражениями, и часовню Або Тбилисского на берегу Куры.

Лучшие панорамы и полезные советы

Вы подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, почувствуете душу старинного города и посмотрите на Тбилиси с высоты. Следом увидите современный мост Мира и красочную башню Резо Габриадзе, погуляете по колоритному району Серных бань, откуда начиналась история города и где бывали Пушкин и Дюма. В завершение посетите водопад в самом сердце столицы и насладитесь красотой Инжирового ущелья. После экскурсии я обязательно дам вам ценные советы: где погулять в свободное время, как пользоваться местным транспортом, в каких ресторанчиках поужинать и что купить друзьям.

В конце городского приключения вас ждет дегустация в самой аутентичной винной галерее Тбилиси.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала не включен — 2,5 лари
  • Дегустация включена

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате с фотосопровождением. Детали уточняйте в переписке.

Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!
Добро пожаловать в Тбилиси!

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:30, в среду и воскресенье в 10:00 и 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у главного входа метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мишель
Мишель
Гамарджоба, генацвале! Меня зовут Мишель и вместе с командой единомышленников я покажу вам самые красивые уголки сказочного Тифлиса. Гарантируем восхищение и радость от увиденного! В конце экскурсии вы узнаете, какие места еще стоит посетить в столице и где можно сытно и бюджетно пообедать. Гид — не только проводник, но и свой человек в незнакомом городе, поэтому даже после прогулки в любое время мы будем на связи. Добро пожаловать в нашу солнечную страну!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

337 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Добро пожаловать в Тбилиси- очень интересная экскурсия, которую проводит милейшая девушка Мишель , которая встречает тебя с очеровательной улыбкой, приятным голосом , интересными рассказами .
Мы прогулялись по древним улочкам , Мишель рассказала историю город Тбилиси, посоветовала куда пойти и что ещё посмотреть , где поесть , отвечала на все наши вопросы, не касающиеся экскурсии .
И на последок нашей прогулки нам провели дегустацию местных напитков.
Мишель, спасибо за интересную , познавательную и душевную прогулку, за море положительные эмоций и впечатления!
11 марта 2020
Мишель отличный гид! Глубокие знания, хорошая подача материала, чёткая русская речь. И, что важно, ей удалось провести экскурсию не скучно,
Рекомендую👍
9 марта 2020
Отличная экскурсия! Супер гид!
9 марта 2020
Мы ходили на экскурсию на четвёртый день пребывания в Тбилиси. Думали, что уже обошли все основные туристические места, однако маршрут приятно удивил и мы открыли для себя новые места в городе. Как гид Мишель очень профессиональная: умеет интересно подать материал. И что ещё важно, рассказывает не только про историю города, но и даёт рекомендации как себя вести, куда сходить, где лучше покупать сувениры, чтобы не переплачивать. Очень рекомендую ее экскурсию
9 марта 2020
Мишель -умница, приятная и заботливая. Всем вызвала такси обратно, пофотографировала, все интересно показала. Сами не поняли, как мы пешком все успели обойти. Невероятно доброжелательный гид-профессионал.
23 февраля 2020
Торнике замечательный гид!Он подарил нам массу впечатлений.Его профессионализм и чувство юмора сделали экскурсию незабываемой.Огромное спасибо.
23 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Мишель очень хороший рассказчик и просто очень приятный человек. Всем рекомендую данную экскурсию.
18 февраля 2020
Интересная экскурсия,прекрасный экскурсовод Мишель. Добрая, открытая и милая девушка! Прекрасный гид, любящий и знающий свою работу и свой родной город Тбилиси! Невозможно не влюбиться в этот потрясающий город! Несмотря на то, что на улице было холодно и ветрено, на душе было тепло и солнечно! Спасибо нашему гиду Мишель за массу положительных эмоций и впечатлений! Мы остались в полном восторге! Было очень душевно!
Привет из Украины!
17 февраля 2020
Посетила замечательную экскурсию по Тбилиси с Мишель. Было очень интересно, нам показали самые красивые места в Тбилиси, провели дегустацию. Очень приятно быть на экскурсии, когда гид любит город и хорошо знает историю. В тот день было холодно и ветрено, но экскурсия была проведена на высшем уровне. Отдельное спасибо Мишель за полезную информацию о городе - кафе, магазинах и пр., она очень пригодилась!)
16 февраля 2020
Спасибо большое Мишель за такое
незабываемое знакомство с Тбилиси! Мы в полном восторге! Хочется возвращаться сюда ещё и ещё! Спасибо)
Ещё 327 отзывов

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