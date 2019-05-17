Экскурсия "Древние села месхов и крепости Боржоми" в целом нам понравилась. Сергей очень эрудированный человек,хорошо разбирается в том,о чем рассказывает.

Что не понравилось:

1. Маршрут не очень продуман,если первая половина экскурсии в древнее село и Зеленый монастырь была очень подробной,даже несколько затянутой на наш взгляд,то экскурсия по Боржоми была скомкана из-за нехватки времени,пробежались по парку в темноте,практически ничего толком и не увидели,а очень хотели побывать там:(

2. Время экскурсии не 7 часов,а скорее 12 .Я уточняла заранее про длительность экскурсии ,так как было необходимо спланировать вечер. Приехали в Тбилиси ближе к 12 ночи...

3. Не решен вопрос с питанием. Экскурсия началась в 11.30,закончилась в 23.30,за это время мы ни разу не ели,не считая мороженого и пары яблок,купленных на трассе. Надо продумать этот вопрос ,не комфортно очень:(

Молочных продуктов,обещанных в описании экскурсии ("Отведаете традиционную пищу месхов – молочные продукты"), мы не попробовали,не считая маленького кусочка сыра,который нам предложил отломить экскурсовод от того ,который приобрел для себя. Наверное,все же можно было и нам предложить купить что-то у жителей села. Мы не могли этого сделать не зная языка и обычаев. И,честно говоря,я подумала что Сергей купил сыр именно для того,чтобы перекусить вместе с нами, в качестве обеда:) Как-то это неприятно задело.

4. Очень много времени гид разговаривал с жителями села на грузинском языке,мы стояли рядом,ничего не понимая,такие моменты не очень интересны.

5. Надо озвучивать этапы поездки подробнее,чтобы люди могли как-то влиять на то где остаться подольше,где сократить время пребывания.В какие-то моменты просто ждали гида,хотя обычно бывает наоборот:(

Наверное,все 5 пунктов из того,что нам не очень понравилось,можно объединить одним замечанием:надо быть более внимательным и заботливым по отношению к своим гостям:)



Несмотря на минусы,Сергей очень хороший рассказчик,экскурсия нестандартная,интересная,но надо еще поработать над деталями.

Спасибо! Узнали много нового!