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Побывать в гостях у древнейшего этноса Грузии

Sergei
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Sergei – ваш гид
Вы отправитесь в гости к древнейшему этносу Грузии - к месхетинцам, или месхам, как они сами себя называют.

Неприступные и замкнутые, они с давних времен считались непревзойденными воинами и часто были в авангарде грузинских войск.

Вы увидите высокогорные села, где издавна селились месхи, познакомитесь с традициями и бытом народа, осмотрите старинные религиозные постройки и жилища, попробуете традиционную пищу, а на обратном пути заедете в знаменитый курорт Боржоми.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Встреча ваш отель в Кутаиси или Тбилиси
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Древние села месхов и крепости Боржоми
Древние села месхов и крепости Боржоми

Что вас ожидает

Села месхов – самые высокогорные населенные пункты Грузии
Корни месхов, сохранивших многотысячную культуру, теряются в глубокой древности. Вы увидите их полуподземные каменные дома, зачастую находящиеся на высоте 2500 метров над уровнем моря! Посетите высокогорное Джавахетское плато с его живописными базальтовыми каньонами и крепостями, возведенными на утесах. Отведаете традиционную пищу месхов – молочные продукты, а если будет желание – попробуете самостоятельно подоить коров. Осмотрите древний монастырь и традиционные месхетинские жилища-дарбази. Побродите у гигантских крепостных стен, которым более пяти тысяч лет – они ровесники легендарного Стоунхенжа, а по преданию, их построили великаны. Увидите потрясающие горные пейзажи с высеченными в скальной породе жилищами и древними церквами.

Всесоюзный курорт Боржоми
По дороге мы заедем в Боржоми, знаменитый своими минеральными водами и термальными источниками. Вы познакомитесь с историей оборонительных крепостей и бастионов, увидите роскошные хвойные леса и глубокие ущелья. Встретите советские и современные санатории, рассмотрите красочные мозаики и барельефы прошлой эпохи. Здесь же вы увидите Куру, которая выглядит совсем не так, как в Тбилиси – тут это горная холодная и кристально чистая речка. А в парке культуры и отдыха вас будет ждать легендарная освежающая газировка, бьющая прямо из недр земли.

Древние села месхов и крепости Боржоми
Древние села месхов и крепости Боржоми
Древние села месхов и крепости Боржоми
Древние села месхов и крепости Боржоми
Древние села месхов и крепости Боржоми
Древние села месхов и крепости Боржоми

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель в Кутаиси или Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 мая 2019
Экскурсия "Древние села месхов и крепости Боржоми" в целом нам понравилась. Сергей очень эрудированный человек,хорошо разбирается в том,о чем рассказывает.
Что не понравилось:
1. Маршрут не очень продуман,если первая половина экскурсии в древнее село и Зеленый монастырь была очень подробной,даже несколько затянутой на наш взгляд,то экскурсия по Боржоми была скомкана из-за нехватки времени,пробежались по парку в темноте,практически ничего толком и не увидели,а очень хотели побывать там:(
2. Время экскурсии не 7 часов,а скорее 12 .Я уточняла заранее про длительность экскурсии ,так как было необходимо спланировать вечер. Приехали в Тбилиси ближе к 12 ночи...
3. Не решен вопрос с питанием. Экскурсия началась в 11.30,закончилась в 23.30,за это время мы ни разу не ели,не считая мороженого и пары яблок,купленных на трассе. Надо продумать этот вопрос ,не комфортно очень:(
Молочных продуктов,обещанных в описании экскурсии ("Отведаете традиционную пищу месхов – молочные продукты"), мы не попробовали,не считая маленького кусочка сыра,который нам предложил отломить экскурсовод от того ,который приобрел для себя. Наверное,все же можно было и нам предложить купить что-то у жителей села. Мы не могли этого сделать не зная языка и обычаев. И,честно говоря,я подумала что Сергей купил сыр именно для того,чтобы перекусить вместе с нами, в качестве обеда:) Как-то это неприятно задело.
4. Очень много времени гид разговаривал с жителями села на грузинском языке,мы стояли рядом,ничего не понимая,такие моменты не очень интересны.
5. Надо озвучивать этапы поездки подробнее,чтобы люди могли как-то влиять на то где остаться подольше,где сократить время пребывания.В какие-то моменты просто ждали гида,хотя обычно бывает наоборот:(
Наверное,все 5 пунктов из того,что нам не очень понравилось,можно объединить одним замечанием:надо быть более внимательным и заботливым по отношению к своим гостям:)

Несмотря на минусы,Сергей очень хороший рассказчик,экскурсия нестандартная,интересная,но надо еще поработать над деталями.
Спасибо! Узнали много нового!

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