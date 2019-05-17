Села месхов – самые высокогорные населенные пункты Грузии
Корни месхов, сохранивших многотысячную культуру, теряются в глубокой древности. Вы увидите их полуподземные каменные дома, зачастую находящиеся на высоте 2500 метров над уровнем моря! Посетите высокогорное Джавахетское плато с его живописными базальтовыми каньонами и крепостями, возведенными на утесах. Отведаете традиционную пищу месхов – молочные продукты, а если будет желание – попробуете самостоятельно подоить коров. Осмотрите древний монастырь и традиционные месхетинские жилища-дарбази. Побродите у гигантских крепостных стен, которым более пяти тысяч лет – они ровесники легендарного Стоунхенжа, а по преданию, их построили великаны. Увидите потрясающие горные пейзажи с высеченными в скальной породе жилищами и древними церквами.
Всесоюзный курорт Боржоми
По дороге мы заедем в Боржоми, знаменитый своими минеральными водами и термальными источниками. Вы познакомитесь с историей оборонительных крепостей и бастионов, увидите роскошные хвойные леса и глубокие ущелья. Встретите советские и современные санатории, рассмотрите красочные мозаики и барельефы прошлой эпохи. Здесь же вы увидите Куру, которая выглядит совсем не так, как в Тбилиси – тут это горная холодная и кристально чистая речка. А в парке культуры и отдыха вас будет ждать легендарная освежающая газировка, бьющая прямо из недр земли.