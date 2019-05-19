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  3. Душа Казбека — Гергетская Троица

Ощутить мощь истории и природы Грузии в путешествии к великой горе

Дина
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Дина – ваш гид
Приготовьтесь любоваться горными пейзажами и зарядите все фотоаппараты! Вас ждёт живописная Военно-Грузинская дорога: бездонные ущелья, крутые повороты, горные реки и лесистые склоны.

И два места, очаровывающие гармонией природного и рукотворного: стоящая у Жинвальского водохранилища крепость Ананури и древняя Гергетская церковь у подножия Казбека.

А дополнить впечатления от красоты природы помогут мои рассказы — об истории, легендах и людях.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Заеду по месту жительства
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица

Что вас ожидает

Тайны и трагедии крепости Ананури
Первая остановка — одно из самых живописных и исторически значимых мест на Военно-Грузинской дороге. Здесь, над голубым Жинвальским водохранилищем, возвышается величественная средневековая крепость Ананури. Когда-то ей пришлось отбиваться от турок и иранцев, которые мечтали о том, чтобы поделить Грузию, а после крепость долгое время отражала набеги лезгин с Северного Кавказа. Вы узнаете обо всех страницах истории Ананури и полюбуетесь великолепными видами.

Чудеса грузинской природы
И снова в путь по прекрасным местам, где не только природа, но и климат дарят здоровье. По дороге остановимся у родника и устроим привал, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться атмосферой. Милые старушки предложат вам чурчхелу и горный мед, а если не купите — не беда — просто с удовольствием угостят вас. В этой части экскурсии вас также ждёт сюрприз — наш оранжевый ледник. А оказавшись у Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели, вы восхититесь видами ущелья Кавказского хребта.

Древняя церковь у подножия великой горы
Наконец, финальная точка пути — открытка наяву! На джипе вы подниметесь к церкви Гергети, входящей в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. Древняя рукотворная достопримечательность на фоне Казбека в снежной шапке — это незабываемое зрелище в любую погоду. Ведь даже в ненастье тучи расходятся на секунды, чтобы подарить захватывающее дух зрелище. В самой церкви нет роскошного убранства и архитектурных изысков, но внутри вы почувствуете, что время остановилось.

Организационные детали

  • Вас сопровождает гид и водитель. Мы заберём вас из Тбилиси и привезём обратно.
  • Дополнительные расходы: аренда внедорожника к церкви (50-70 лари за машину); обед.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (доплата за каждого следующего человека — 30 €).
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица
Душа Казбека — Гергетская Троица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Заеду по месту жительства.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дина
Дина
Здравствуйте! Я родилась и выросла в прекрасном городе Тбилиси. В лихие 90-е переехала в Москву. В 2016 у меня появилась возможность вернуться и работать в Грузии, т.к. я специалист по туризму. Я не буду вам рассказывать о стандартах, о высоком качестве обслуживания, как делают все. Я та, кто на себе испытал магию Грузинской земли, и точно знаю как вам рассказывать о ней. Я точно знаю с чего начать, как только вы ступите на Грузинскую землю.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 мая 2019
Это была наша первая экскурсия по Грузии с индивидуальным гидом, и она удалась! Ездили вместе с женой, нам обоим запали в душу и рукотворные достопримечательности, и природные. Очень интересная возможность - при желании полетать на параплане (жена воспользовалась, получила массу впечатлений. Дина - прекрасный рассказчик, она с удовольствием рассказывает на любые темы и просит не стесняться задавать любые возникающие вопросы. За рулем был водитель Каха, ему тоже большая благодарность, т.к. на сложных горных дорогах он вел машину очень уверенно. Сам храм в Гергети производит большое впечатление. В поездке было достаточно свободного времени, все наши просьбы были встречены с большим пониманием. Получился очень приятный, познавательный и эмоциональный день!

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