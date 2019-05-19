Что вас ожидает

Тайны и трагедии крепости Ананури

Первая остановка — одно из самых живописных и исторически значимых мест на Военно-Грузинской дороге. Здесь, над голубым Жинвальским водохранилищем, возвышается величественная средневековая крепость Ананури. Когда-то ей пришлось отбиваться от турок и иранцев, которые мечтали о том, чтобы поделить Грузию, а после крепость долгое время отражала набеги лезгин с Северного Кавказа. Вы узнаете обо всех страницах истории Ананури и полюбуетесь великолепными видами.

Чудеса грузинской природы

И снова в путь по прекрасным местам, где не только природа, но и климат дарят здоровье. По дороге остановимся у родника и устроим привал, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться атмосферой. Милые старушки предложат вам чурчхелу и горный мед, а если не купите — не беда — просто с удовольствием угостят вас. В этой части экскурсии вас также ждёт сюрприз — наш оранжевый ледник. А оказавшись у Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели, вы восхититесь видами ущелья Кавказского хребта.

Древняя церковь у подножия великой горы

Наконец, финальная точка пути — открытка наяву! На джипе вы подниметесь к церкви Гергети, входящей в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. Древняя рукотворная достопримечательность на фоне Казбека в снежной шапке — это незабываемое зрелище в любую погоду. Ведь даже в ненастье тучи расходятся на секунды, чтобы подарить захватывающее дух зрелище. В самой церкви нет роскошного убранства и архитектурных изысков, но внутри вы почувствуете, что время остановилось.