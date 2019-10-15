10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Озеро Жинвали, крепость Ананури и слияние горных рек

Из Тбилиси, мимо Мцхеты, вы отправитесь к Жинвальскому водохранилищу и крепости Ананури, которая в средние века защищала вход в ущелье Арагви и служила резиденцией арагвских князей. Эти места восхитят гармонией лазурных вод и величественного каменного замка! Следуя дальше по Военно-Грузинской дороге, вы окажетесь на месте слияния двух горных рек у села Пасанаури и понаблюдаете, как они долго текут, не смешиваясь в единый цвет.

Смотровые площадки Гудаури и Арка Дружбы

Гудаурский серпантин приведёт к популярному курорту Гудаури, виды которого впечатляют круглый год. Необыкновенные панорамы ждут вас на протяжении всего пути, но мы специально остановимся у смотровой площадки советских времен, откуда вы полюбуетесь видами глубокого ущелья Кавказского хребта. В этой части поездки вы также побываете у минерального травертинового источника.

Легендарный страж Казбек

Через Крестовый перевал и ущелье Терека вы попадёте в село Степанцминда — обычно отсюда уже виден Мкинварцвери. Но лучший вид на великую вершину ждёт вас в Гергети. Поднявшись на джипе к церкви Святой Троицы, вы узнаете историю этого храма и особенности местной природы. И конечно, прикоснётесь к вечности и удивительной гармонии природы и творения человека!

Джута и Чаухи: выше в горы

Джута — высокогорное селение в ущелье Сно, до которого не часто добираются туристы. Здесь я расскажу о грузинском альпинизме и о заповедной природе одного из самых высокогорных посёлков Грузии. Из Джуты по желанию можно подняться в альплагерь (400м; около 20 мин) и к массиву Чаухи (около 4км; 1,5 часа) — здесь вас вновь ждут великолепные пейзажи и природная идиллия!