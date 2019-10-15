10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Джута и Казбек: единение с природой

Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью

Nodar
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Nodar – ваш гид
Вам предстоит увидеть природу, которую невозможно описать словами! Вы полюбуетесь бирюзовой гладью Жинвальского озера, слиянием горных рек, захватывающими панорамами в Гудаури и у Арки Дружбы, снежной шапкой Казбека и первозданной природой в Джуте.

И конечно, рукотворными достопримечательностями — крепостью Ананури и Гергетской церковью.

А я расскажу об истории, легендах, обычаях и особенностях каждого места на нашем пути.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой

Что вас ожидает

Озеро Жинвали, крепость Ананури и слияние горных рек
Из Тбилиси, мимо Мцхеты, вы отправитесь к Жинвальскому водохранилищу и крепости Ананури, которая в средние века защищала вход в ущелье Арагви и служила резиденцией арагвских князей. Эти места восхитят гармонией лазурных вод и величественного каменного замка! Следуя дальше по Военно-Грузинской дороге, вы окажетесь на месте слияния двух горных рек у села Пасанаури и понаблюдаете, как они долго текут, не смешиваясь в единый цвет.

Смотровые площадки Гудаури и Арка Дружбы
Гудаурский серпантин приведёт к популярному курорту Гудаури, виды которого впечатляют круглый год. Необыкновенные панорамы ждут вас на протяжении всего пути, но мы специально остановимся у смотровой площадки советских времен, откуда вы полюбуетесь видами глубокого ущелья Кавказского хребта. В этой части поездки вы также побываете у минерального травертинового источника.

Легендарный страж Казбек
Через Крестовый перевал и ущелье Терека вы попадёте в село Степанцминда — обычно отсюда уже виден Мкинварцвери. Но лучший вид на великую вершину ждёт вас в Гергети. Поднявшись на джипе к церкви Святой Троицы, вы узнаете историю этого храма и особенности местной природы. И конечно, прикоснётесь к вечности и удивительной гармонии природы и творения человека!

Джута и Чаухи: выше в горы
Джута — высокогорное селение в ущелье Сно, до которого не часто добираются туристы. Здесь я расскажу о грузинском альпинизме и о заповедной природе одного из самых высокогорных посёлков Грузии. Из Джуты по желанию можно подняться в альплагерь (400м; около 20 мин) и к массиву Чаухи (около 4км; 1,5 часа) — здесь вас вновь ждут великолепные пейзажи и природная идиллия!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси — я заберу вас у места проживания в городе и привезу обратно.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Mersedes Viano (в автомобиле есть зарядка для Android и Iphone, питание 220в для электроустройств и интернет, а также питьевая вода). До Джуты и Гергетской церкви мы также поднимемся на этом автомобиле (вы не будете дополнительно платить за аренду джипа).
  • В стоимость не включено питание.
  • Экскурсия не подойдёт путешественникам с животными и людям, которым трудно передвигаться.
  • Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой теплую одежду.
  • Дорогие путешественники, имейте в виду, что в горах невозможно предугадать погоду (дождь может не позволить подняться к Гергетской церкви и в Джуту).
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой
Джута и Казбек: единение с природой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nodar
Nodar
Гамарджоба, генацвале! Меня зовут Нодар, я Грузин, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, в детстве увлекался альпинизмом, что помогло мне увидеть всю красоту моего Сакартвело. Уже 5 лет занимаюсь моим любимым делом! Устраиваю экскурсиями по всей Сакартвело (Грузия). Мои туры — об истории, культуре, традициях и живопистных местах моей страны. Я постараюсь открыть Грузию такой, какой её вижу я! При непредвиденных обстоятельствах экскурсии проводит мой друг — гид Авто.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
Экскурсию для нас вёл Нодар. Удивительный, глубокий человек с несколькими высшими образованиями.Кстати, если на экскурсию поедут пожилые люди, они могут не волноваться за своё самочувствие - Нодар доктор. Мы провели великолепный день, любуясь памятниками архитектуры и прекрасными видами. И даже совершили восхождение в альплагерь над Джутой. Нодар очень заботливый - он всегда волновался о нас и был очень внимателен ко всем нашим пожеланиям. Мы услышали захватывающие рассказы об истории Грузии, обычаях и традициях этого прекрасного народа, посетили потрясающие старые монастыри, пили настоящий боржоми из горного источника, и ещё много-много всего. Вернулись домой полные впечатлений и очень довольные. Вернулись поздно, но заботливый Нодар позаботился даже о том, чтобы нам было чем поужинать -)) Мы говорили обо всём - о семьях, о жизни, о детях.. Это удивительное чувство когда незнакомый с утра человек к вечеру становится твоим другом. Потрясающее гостеприимство и широта души, свойственные Грузии.
Нодар, спасибо, мы обязательно вернёмся!
Екатерина
7 октября 2019
Из множества экскурсий в Казбеги выбрали Нодара, потому что помимо всех «стандартных» достопримечательностей, он предлагал подъем к массиву Чаухи.
И мы с друзьями очень рады, что поехали туда именно с Нодаром! Очень отзывчивый, добрый и интересный гид! Он не только покажет потрясающие места, расскажет о них, но и сделает классные фото.
Рекомендую! С Нодаром вы точно отлично проведете время и увидите невероятной красоты горы :)
22 сентября 2019
Я и мой парень договорились с Нодаром об экскурсии заранее. Он быстро отвечал на сообщения, помогал определиться с датой поездки. Нодар заехал за нами домой и мы начали наше путешествие в его комфортной машине. Он побеспокоился о нашем завтраке, и перед поездкой в горы, мы заехали за свежими вкусными хачапури и кофе. Всю дорогу Нодар рассказывал нам разные истории о местах, о жизни, о людях, сам по себе он веселый и приятный в общении человек. Мы изучили крепость Ананури, посмотрели на слияние двух рек, выпили настоящую минеральную водичку, облазили арку Дружбы со всех сторон, и успешно добрались до Чаухи. День пролетел незаметно и оставил кучу приятных впечатлений и более 500 фотографий на телефонах. Стоит отметить, что Нодар - хороший фотограф, сделал для нас хорошие совместные фотографии, - смотрим на них сейчас и ностальгируем.

Советуем именно его в качестве компаньона и гида - не пожалеете!
11 июня 2019
Гиды бывают разные. Одни вас тупо возят по маршруту, другие топят в датах и именах, третьи относятся к вам, как к детсадовской группе. Гид, который ещё на этапе обсуждения маршрута в вотсап становится родным человеком - редкость. Это было одно из лучших путешествий в нашей жизни. Нодар влился в нашу компанию, как будто мы знакомы сто лет. Прекрасные знания по истории, умение коротко рассказать самую суть, безграничная любовь к Грузии, тонкое чувствование каждого из нас - устали ли, голодны - и деликатно и вовремя отреагировать на наши желания, которые даже не были произнесены.
И фантастический урок гостеприимства, который мы получили. Да, утром остановка на вкуснейшие кофе и булочки, а вечером, неожиданно для нас, две коробки хинкали ( мы не успели пообедать, вы голодные, ну куда вы сейчас пойдете!). А уже в полночь, через час после расставания с Нодаром, мы обнаружили, что забыли в машине один из телефонов. И Нодар возвращал нам его среди ночи, ломая свои планы и успокаивая, чтобы мы не волновались. Страна - это люди, а потом музеи, дворцы и крепости. День с Нодаром - это 50% наших впечатлений от Грузии. Будем ли мы рекомендовать Нодара? Да!!!! И поездку в Казбеги, конечно, тоже
9 июня 2019
Мы уже были в Казбеги и хотели посмотреть эти места еще раз и заодно увидеть места которые мы не видели. Предложение Нодара было идеальным вариантом и мы не прогадали. Мы выехали в 8:30 и вернулись в 12 ночи, усталые но довольные. Незабываемые впечатления. Нодар ходил с нами во все места и рассказывал о местах интересные факты а также отвечал на наши вопросы про Грузию и Грузинские обычаи. Мы чувствовали себя с ним очень непринужденно и весело провели время.
В следующий раз обязательно обратимся снова посмотреть другие места в Грузии.
31 мая 2019
Мое маленькое путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и район Джуты было Сказкой!!! Рядом со мною был очень интересный, образованный и добрый человек - мой гид Нодар, готовый от всего сердца показать все красоты этого края . Маршрут экскурсии построен очень грамотно и комфортно . У меня нет ни капли сожаления, что выбрала именно эту экскурсию. Всё было классно и достойно !!! Всем советую - не пожалеете!
20 мая 2019
Вчера вернулись из Грузии, а уже сегодня бегу рассказывать про прекрасную экскурсию "Джута и Казбек", которую мы провели 18 мая. Если вам хочется почувствовать настоящее гостеприимство и красоту Грузии, то для вас для вас просто обязательно посещение. Очень интересный гид, который покажет вам красивые места, а также где и как надо вас сфотографирует, чтобы девочки завидовали вашим соцсетям.
Но расскажу все по порядку:
1) Забронировали тур, ближе к поездке созвонились по whatsapp с Нодаром, он нам рассказал все необходимые детали. Это очень важно, так как найдутся люди с молчаливым гидом, которые додумаются пойти как на прогулку в горы. Мы сгорели от жары ещё в Тбилиси, поэтому обязательно стоит узнать ньансы.
2) 18 мая нас забрали из отеля и повезли на комфортной машине. Отмечу, что по пути всегда было интересно, мы не сидели в тишине, а постоянно что-то слушали или обсуждали. Очень приятно ехать с человеком, который сам получает удовольствие от своей работы. Думаю, что все видели экскурсоводов, которые просто читают стандартный текст, отчего становится просто скучно. В данном случае вы не заскучаете, так как всегда будете узнавать что-то новое о Грузии.
3) Места просто прекрасны. Поэтому вы будете останавливаться там, где можно оставить на память всю красоту Грузинской природы, а ещё есть люк в машине, если хочется снимать в пути. Я лично побаиваюсь высоты, но мы сделали ряд фото рядом с обрывом, в которых супер вид, а туристов нет.
4) Нодар всегда готов отвезти и показать то, что вы хотите. То есть вы не едите по одному маршруту и все. Мы попали под град, когда гуляли в горах, поэтому не получилось дойти до водопада в одном живописном месте, поэтому поехали смотреть на Казбек из города, но из-за туч отказались от этой идеи. Попросили заехать в Мцхета посмотреть, так в ночь считай до 10 вечера там гуляли. Много ли видели гидов, которые уже в позднее время будут гулять с вами?
5) В конце нас отвезли прямо к гостинице. Что можно сказать? Это была лучшая экскурсия в моей жизни, так как чаще всего все просто отрабатывают деньги, а на данной экскурсии я понял, что человек этим живет и получает удовольствие. Деньги тут вообще не главное, здесь вы почувствуете настоящую Грузию. Я был на двух экскурсиях, поэтому я могу сравнивать и полностью уверен в своих словах.
Диди мадлоба, Нодар!
4 мая 2019
Огромное спасибо Нодару! Невероятно интересный и разносторонний человек! Прекрасный рассказчик! День пролетел как одна минута, было очень жалко расставаться... Спасибо "витаминам", которые помогли перенести подъем в горы и перевал. Было очень страшно, но благодаря Нодару и его витаминам путешествие прошло успешно.
Благодаря таким людям влюбляешься в Грузию! Я рекомендую всем, всем, всем!
Нодар, мы обязательно вернемся! Спасибо!
9 октября 2018
Еще до приезда в Грузию очень хотелось побывать в районе Джута, понимали, что времени посмотреть самим не хватит и началми искать человека, который нам помог осушествить нашу мечту и не ошиблись) Спасибо огромное Нодару, который стал нашим проводником по этим волшебным местам. Это был лучший день в Грузии, когда ты наедине с природой, горы, ручьи, водопад, прекрасное вино, вкуснейший горный чай и конечно бесконечные рассказы Нодара. Он очень позитивный и увлеченный человек, гости для него святое, готов помочь во всем. Мы обязательно еще вернемся в эти места.
25 июня 2018
Были на экскурсии с Нодаром 14 июня. Среди множества вариантов экскурсий по Военно-грузинской дороге выбор пал именно на нее по одной простой причине – кроме посещения всех стандартных туристических точек нам предстоял подъем к горному массиву Чаухи. Забегая вперед, можно сказать, что это был самый восхитительный и лучший день из всего нашего путешествия по Грузии. В 8:30 за нами на комфортабельном автомобиле заехал Нодар, а вернулись мы только к 23:00 усталыми, но довольными. При этом по нашей просьбе заехали посмотреть монастырь Джвари, которого не было в нашем маршруте, хотя Нодар предупредил, что из-за этого отклонения останется меньше времени на горы, но мы рискнули и в принципе успели. Но лучше все-таки не отклоняться от маршрута, а посетить Джвари и Мцхету в другой день.
В тот день нам очень повезло с погодой, дождя не было и светило солнце, советуем брать с собой крем от загара, лицо может обгореть. Еще совет взять дополнительный аккумулятор для фотоаппарата, либо powerbank для телефонов, к концу дня у нас разрядилось вся техника!
Нам понравился весь маршрут, но жемчужина всей поездки – это горный массив Чаухи. Это место уникальное и невероятно живописное. Там расположены два кемпинга, где можно заночевать с палаткой, нет толп туристов, зато есть коровы, лошади и горы! Никакие слова и даже фото не передают всей той красоты и ощущения единения с природой и с самим собой. Хочется там остаться навсегда и вечно наблюдать как солнце подсвечивает горные холмы, зелень которых переливается всеми оттенками.
Необходимо сказать пару слов о нашем гиде: Нодар – человек с большой буквы, талантливый и разносторонний. Он замечательный рассказчик и приятный собеседник, прекрасно владеет русским языком, образован, начитан, много знает об истории и культуре своей страны, тактичен, внимателен, очень отзывчив и добросердечен. А еще он очень любит горы и заражает этим других людей. Мы с ним были на одной волне, и это действительно здорово. Расспрашивали его обо всем, о Грузии, ее культуре, вине, еде и т.д. К Нодару всегда можно обратиться за помощью и советом. Кроме того, он как истинный грузин не оставляет своих гостей голодными, угостил нас мороженым, хачапури и другими вкусностями. А в другой день помог приобрести чурчхелу и вино.
Нодар, Мадлоба за все! С приветом от «тульских пряников» Лены и Гиоргия.

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