Mikhail проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Гарэт Убани, он же новый Тифлис

Новые люди в истории города, их влияние на архитектуру и традиции

Mikhail
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Mikhail – ваш гид
Наша экскурсия пройдет по исторически новому Тбилиси.

Вы взглянете на грузинскую столицу через истории о ее выдающихся жителях, внесших особенные вклад в развитие города.

Будем говорить о княжеских семьях и графах, поэтах и музыкантах, юристах и врачах — всех тех, кто оставил заметный след в облике улиц и площадей Тбилиси или стал частью местных легенд и рассказов.
От 75 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
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Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис

Что вас ожидает

Грузинские князья, немецкие колонисты и колоритный блошиный рынок
Вы прогуляетесь по Дворцовой улице и Головинскому проспекту (ныне Руставели), осмотрите одну из исторических церквей Кашуэти, откуда через Александровский парк отправитесь к Сухому мосту. Возле дворца Орбелиановых (семьи, подарившей Грузии генералов и поэтов) вы услышите о великом княжеском роде, внесшем большой вклад в развитие столицы. Познакомитесь с интересной историей одной из первых гостиниц города, заглянете на знаменитый блошиный рынок, где дух Тбилиси проявляется с особой силой. От площади Воронцова мы пройдем на Михайловский проспект, отстроенный немецкими колонистами — здесь мы поговорим о том, как отразилось их нашествие в национальной культуре.

Люди искусства и выдающиеся градостроители Тбилиси
По пути вы услышите любопытный рассказ из жизни Аграфины Джапаридзе, супруги графа Олденбурского, и театрального режиссёра-постановщика Котэ Марджанишвили. Возвращаясь на проспект Руставели, мы поговорим об истории его названия и причинах переименования. Я расскажу вам о Нико Бура, путешественнике и участнике англо-бурской войны, который в свое время продавал сигареты возле нынешнего метро Руставели, покажу доходный дом Мелик-Азарянца и кадетский корпус на Головинском. Вы откроете тайны тифлисского дома с деревянными кружевами, где сегодня проживает семья юристов и врачей Габашвилэби. Вас также ждут красивые истории любви, одна из которых связана с поэтом и писателем Ладо Асатиани, ожидающем свою любимую возле одного и того же дерева. Вы посетите так называемую биржу, где в своё время собирались грузинские писатели, актеры и музыканты, и наслаждаясь вкусным лимонадом Лагидзе, тепло общались. Завершим наш тур мы возле дома одного из выдающихся градостроителей, наместника Михаила Воронцова, в котором объявили независимость Грузии, Армении и Азербайджана.

Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис
Гарэт Убани, он же новый Тифлис

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mikhail
Mikhail
Я нашел свое призвание в туризме и понял, что больше всего мне нравится заниматься именно этим делом. Буду очень рад познакомить вас с историей, культурой, традициями и гостеприимством Грузии! Как говорится, «когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно» :-) Приезжайте в гости, друзья!
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Mikhail проводит ещё 2 экскурсии

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