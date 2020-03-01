Mikhail проводит ещё 2 экскурсии

Наша экскурсия пройдет по исторически новому Тбилиси. Вы взглянете на грузинскую столицу через истории о ее выдающихся жителях, внесших особенные вклад в развитие города. Будем говорить о княжеских семьях и графах, поэтах и музыкантах, юристах и врачах — всех тех, кто оставил заметный след в облике улиц и площадей Тбилиси или стал частью местных легенд и рассказов.

Что вас ожидает

Грузинские князья, немецкие колонисты и колоритный блошиный рынок

Вы прогуляетесь по Дворцовой улице и Головинскому проспекту (ныне Руставели), осмотрите одну из исторических церквей Кашуэти, откуда через Александровский парк отправитесь к Сухому мосту. Возле дворца Орбелиановых (семьи, подарившей Грузии генералов и поэтов) вы услышите о великом княжеском роде, внесшем большой вклад в развитие столицы. Познакомитесь с интересной историей одной из первых гостиниц города, заглянете на знаменитый блошиный рынок, где дух Тбилиси проявляется с особой силой. От площади Воронцова мы пройдем на Михайловский проспект, отстроенный немецкими колонистами — здесь мы поговорим о том, как отразилось их нашествие в национальной культуре.

Люди искусства и выдающиеся градостроители Тбилиси

По пути вы услышите любопытный рассказ из жизни Аграфины Джапаридзе, супруги графа Олденбурского, и театрального режиссёра-постановщика Котэ Марджанишвили. Возвращаясь на проспект Руставели, мы поговорим об истории его названия и причинах переименования. Я расскажу вам о Нико Бура, путешественнике и участнике англо-бурской войны, который в свое время продавал сигареты возле нынешнего метро Руставели, покажу доходный дом Мелик-Азарянца и кадетский корпус на Головинском. Вы откроете тайны тифлисского дома с деревянными кружевами, где сегодня проживает семья юристов и врачей Габашвилэби. Вас также ждут красивые истории любви, одна из которых связана с поэтом и писателем Ладо Асатиани, ожидающем свою любимую возле одного и того же дерева. Вы посетите так называемую биржу, где в своё время собирались грузинские писатели, актеры и музыканты, и наслаждаясь вкусным лимонадом Лагидзе, тепло общались. Завершим наш тур мы возле дома одного из выдающихся градостроителей, наместника Михаила Воронцова, в котором объявили независимость Грузии, Армении и Азербайджана.