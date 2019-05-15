8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Грузинские вкусности: теория

В путешествие на радушный грузинский восток с вами отправится шеф-повар или сомелье. В зависимости от того, кто это будет, в рассказе вас ждёт уклон в тему вина или национальной кухни. Но о самом главном вы узнаете в любом случае: об отличии традиционного грузинского виноделия от всех мировых практик; о регионах производства вина; о частных винодельнях и заводах; о сырах и приправах Сакартвело; о секретах идеальных хинкали и хачапури; о гастрономических обычаях Кахетии и легендарных тостах.

и практика!

Первый пункт путешествия — посещение винного марани в Манави, конечно, с дегустацией вина. После отправляемся к продавцам овечьего сыра Гуда от производителей из Тушетии: здесь же вы научитесь готовить в настоящем тоне «дедис пури» — национальный кахетинский хлеб. Мы купим свежие овощи и съедим вкуснейший бутерброд (гид угощает), а также заедем за чурчхелой — как она готовится, вы тоже узнаете. Наконец, в городе любви Сигнахи вас ждёт грузинский обед.

Монастырь Бодбе и фотопаузы

В древнем монастыре Бодбе, где похоронена грузинская просветительница Св. Нино, вы сможете загадать желание, а также спуститься к целебному источнику. По пути будем останавливаться в каждом красивом месте: у виноградников, на полях подсолнухов или с отарой овец, у церквей и на вершинах холмов.

Под обсуждение увиденного возвращаемся в Тбилиси, где вы заглянете в винный магазинчик для местных. Сможете купить вино по нетуристическим ценам и выпить ещё пару бокалов на балконе в тбилисском дворике.