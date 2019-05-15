8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье

Авто-путешествие за вкусными открытиями, особенностями национальной кухни и фотошедеврами

Kateryna
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Kateryna – ваш гид
В Кахетии убегают вдаль виноградники, из тоне доносятся ароматы хлеба, продаются традиционные сыры и правильная чурчхела, многочисленные винные заводы и частные винодельни ждут гостей.

Здесь вы на весь день погрузитесь в грузинскую кухню и её многовековые традиции: в программе винная дегустация, остановки для покупок вкусностей и обед в Сигнахи, а также монастырь Бодбе и фото-паузы в живописных местах.
138 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье

Что вас ожидает

Грузинские вкусности: теория
В путешествие на радушный грузинский восток с вами отправится шеф-повар или сомелье. В зависимости от того, кто это будет, в рассказе вас ждёт уклон в тему вина или национальной кухни. Но о самом главном вы узнаете в любом случае: об отличии традиционного грузинского виноделия от всех мировых практик; о регионах производства вина; о частных винодельнях и заводах; о сырах и приправах Сакартвело; о секретах идеальных хинкали и хачапури; о гастрономических обычаях Кахетии и легендарных тостах.

и практика!
Первый пункт путешествия — посещение винного марани в Манави, конечно, с дегустацией вина. После отправляемся к продавцам овечьего сыра Гуда от производителей из Тушетии: здесь же вы научитесь готовить в настоящем тоне «дедис пури» — национальный кахетинский хлеб. Мы купим свежие овощи и съедим вкуснейший бутерброд (гид угощает), а также заедем за чурчхелой — как она готовится, вы тоже узнаете. Наконец, в городе любви Сигнахи вас ждёт грузинский обед.

Монастырь Бодбе и фотопаузы
В древнем монастыре Бодбе, где похоронена грузинская просветительница Св. Нино, вы сможете загадать желание, а также спуститься к целебному источнику. По пути будем останавливаться в каждом красивом месте: у виноградников, на полях подсолнухов или с отарой овец, у церквей и на вершинах холмов.

Под обсуждение увиденного возвращаемся в Тбилиси, где вы заглянете в винный магазинчик для местных. Сможете купить вино по нетуристическим ценам и выпить ещё пару бокалов на балконе в тбилисском дворике.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Встреча в центре Тбилиси.
  • Дополнительные расходы: обед и любые покупки.
  • Возможна запись поездки на камеру GoPro и редакция короткого ролика, а также запись полноценного видео (оплачивается дополнительно — уточняйте у гида).
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье
Гастро-тур по Кахетии с шеф-поваром или сомелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kateryna
Kateryna
Живу в Тбилиси уже более 7 лет. Просто влюблена в Грузию и Грузинское вино. Хозяйка винотеки. Все вина отбирались лично мной после долгих и тщательных дегустаций. Большая часть вин представлена небольшими виноделами. В дегустационные классы стараюсь вместить весь свой семилетний опыт.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 мая 2019
Спасибо Наташе за волшебный день, проведенный в сказочных местах!!!
14 мая 2019
Ездили в Кахетию с сомелье Лукой. Замечательно провели время.экскурсия для любителей вина. Лука рассказывает очень увлеченно, видно, что он любит свое дело, и знает его хорошо. Мы узнали много нового о процессе производства вина, о разнообразии вкусов, о винных регионах, о Грузии и грузинах. Я бы с удовольствием съездила ещё раз в эту экскурсию.
5 мая 2019
Очень понравилось путешествие в Кахетию. Лука прекрасно справился и с информативно частью, и с сервисной). Приятно, ненавязчиво, в меру познавательно, вкусно. От себя бы пожелали ещё прогулку вдоль виноградников, может быть встречу с виноделом и посещением маленькой винодельни с дегустацией и частной беседой. Будем рекомендовать тур и гида друзьям! Спасибо!
4 мая 2019
У меня нет претензий к гиду Луке - замечательный, умный, воспитанный мальчик, очень много знающий и прекрасно рассказывающий. Увлек нас своей любовью к виноградарству, да так увлек, что дважды потом приходили в винотеку за вином. Он старался исправить ситуацию и у него это получилось. День прошел насыщенно и вкусно! Спасибо ему за это!
Но к организатору Катерине у меня претензии есть - мы заказывали тур с шеф-поваром, Вы не предупредили меня, что ситуация изменилась, Накануне вечером Вы подтвердили, что все хорошо.
Теперь впечатления о "дегустации". Я не помню названия этой местности, но происходило все так: 30 человек рассадили в большом зале, девушка в микрофон что-то рассказывала, но ее совершенно не было слышно и понятно. Наливали попробовать 6 разных вин. Без сыра или хотя бы воды. На само производство не попали.
Если бы не импровизация Луки по пути, то поездка была бы испорчена.
Поэтому рекомендовать этот тур могу с осторожностью, заранее обсудив с организаторами все детали.
3 мая 2019
День прошёл , и его очень жаль! Я думаю это лучшая рекомендация нашему Сомелье Луке! Жаль что я не поэт....я мечтаю повторить!
Спасибо Вам
9 февраля 2019
Огромное спасибо прекрасной Наталье за этот тур! Мы побывали везде где хотели, услышали море полезной и интересной информации! Пробовали невероятное вино, были на производстве, делали бутерброд из домашнего сыра и только испечённого горячего хлеба, ели чурчхелу и многое другое! Это лучшее, что с нами происходило за последнее время! Спасибо и ещё раз спасибо! Обязательно планируем увидеться ещё раз, когда вернёмся в Тбилиси! Это было волшебно, душевно и очень искренне!
26 сентября 2018
Прекрассная экскурсия! Очень советую. С нами была шеф-повар Наталья. Рассказала нам о вкусах прекрассной Кахетии. Останавливалась где мы хотели, для фото, остановились на дороге, где делают хлеба. Это было яркое впечатление. Очень советую эту экскурсию тем, кто любит еду!
Советую шашлык (бараний) есть прямо на дороге, лучший шашлык в Кахетии.
20 сентября 2018
Очень понравилась гид. Екатерина профессиональная сомелье, эрудированный человек и отличный рассказчик! Экскурсия получилась очень интересной. Столько информации по истории грузинского виноделия, по регионам производства, по разновидностям сортов вина я не получала никогда. Открыла для себя много нового, хотя с грузинским вином знакома с давних времен ))
Всем рекомендую эту экскурсию!

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