Квест по старому Тифлису-прекрасная возможность познакомиться с городом в нестардатной обстановке, найти спрятанный символ любви и долголетия, спрашивать у местных о конкретных местах и локациях, найти самые вкусные хачапури, выпить 🍹 вина, оживить малюсенький исторический эпизод и найти артефакты в самом сердце старых улиц, получить позитив, драйв, приз и максимум впечатлений!

У меня уже создался свой стиль проведения квестов. Мои квесты – в стихах! Вам даются задания, которые вы выполняете в определенной последовательности и в каждой указанной локации вы снимаете фото/селфи. Все селфи хранятся до окончания квеста!

Квест ограничен во времени и вы должны уложиться в 2 часа.

Квест делится на 3 части. Только после прохождения определенной ступени вам дается следующее задание. Если вы не прошли какую-нибудь ступень – выбываете из игры.

Вам надо будет пройти все места и локации, указанные в квесте. Найти артефакты и историчесике здания, выпить вина в уникальном месте и найти символ любви и долголетия.

Мы с вами встречаемся в старом городе на одной из горбатых улочек Тифлиса. Вам дается первая часть задания. Задания очень интересные, некоторые из них составлены с юмором и полны позитива! Вам надо будет пройти определенный участок старого города и следовать инструкциям. Не забывайте в каждой локации снимать селфи.

После того, как вы прошли извилистый путь, оживили малюсенький исторический эпизод и нашли локацию, вы найдете второе задание.

Во время прохождения второго задания вы сможете немного расслабиться. Гастрономические удовольствия, аутентичная обстановка, вкуснейшее грузинское вино 🍷 и вы уже почти на финише! Третье задание спрятано именно здесь!

А вот сейчас вам надо подключать свой опыт и воображение! Думаю, грузинское вино вам в этом поможет))).

Если вы все правильно сделали, то легко сможете найти символ любви и долголетия!

И в конце веселого путешествия по горбатым улочкам Тифлиса улочкам вас ожидает приз!

Жду вас, генацвале!