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Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси

5
1 отзыв
Майя Ч.
Майя Ч. – Гид из Тбилиси
Тифлис не только столица ⭐️ Грузии, но еще и столица самого лучшего вина, грузинской еды и прекрасных закатов.

Мы предлагаем вам отправиться на квест по старому Тифлису, чтобы в нестандартной обстановке вы смогли познакомиться с его особенностями, найти спрятанный символ любви и долголетия, узнавать у местных о местах и локациях, найти самые вкусные хачапури, оживить исторические эпизоды и поймать артефакты в самом сердце старых улиц.

Вы получите позитив, драйв и максимум впечатлений! А также приз, который будет напоминать вам о захватывающих приключениях в Тифлисе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $68 за экскурсию

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Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси

Что вы увидите

  • Инжировое ущелье
  • серные бани
  • водопад
  • раскопки
  • памятник основателю Тбилиси
  • храмы
  • крепость Нарикала
  • патриархия
  • мост Мира
  • парк Рике
  • скульптуры и памятники
Квест по старому Тифлису-прекрасная возможность познакомиться с городом в нестардатной обстановке, найти спрятанный символ любви и долголетия, спрашивать у местных о конкретных местах и локациях, найти самые вкусные хачапури, выпить 🍹 вина, оживить малюсенький исторический эпизод и найти артефакты в самом сердце старых улиц, получить позитив, драйв, приз и максимум впечатлений!
У меня уже создался свой стиль проведения квестов. Мои квесты – в стихах! Вам даются задания, которые вы выполняете в определенной последовательности и в каждой указанной локации вы снимаете фото/селфи. Все селфи хранятся до окончания квеста!
Квест ограничен во времени и вы должны уложиться в 2 часа.
Квест делится на 3 части. Только после прохождения определенной ступени вам дается следующее задание. Если вы не прошли какую-нибудь ступень – выбываете из игры.
Вам надо будет пройти все места и локации, указанные в квесте. Найти артефакты и историчесике здания, выпить вина в уникальном месте и найти символ любви и долголетия.
Мы с вами встречаемся в старом городе на одной из горбатых улочек Тифлиса. Вам дается первая часть задания. Задания очень интересные, некоторые из них составлены с юмором и полны позитива! Вам надо будет пройти определенный участок старого города и следовать инструкциям. Не забывайте в каждой локации снимать селфи.
После того, как вы прошли извилистый путь, оживили малюсенький исторический эпизод и нашли локацию, вы найдете второе задание.
Во время прохождения второго задания вы сможете немного расслабиться. Гастрономические удовольствия, аутентичная обстановка, вкуснейшее грузинское вино 🍷 и вы уже почти на финише! Третье задание спрятано именно здесь!
А вот сейчас вам надо подключать свой опыт и воображение! Думаю, грузинское вино вам в этом поможет))).
Если вы все правильно сделали, то легко сможете найти символ любви и долголетия!
И в конце веселого путешествия по горбатым улочкам Тифлиса улочкам вас ожидает приз!
Жду вас, генацвале!
Что входит
  • организация квеста
  • приз
Что не входит
  • гастрономически-алкогольные удовольствия - 10 евро
  • входной билет - 0. 5 евро.
Начало
🚩 ул. Горгасали 3
Место завершения
🏁 ул. Шавтели
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Майя Ч.
Майя Ч.
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1 отзыв оставили туристы

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