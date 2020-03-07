92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать и запечатлеть атмосферу ускользающей красоты города

Nina
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Nina – ваш гид
Старый город Тбилиси – настоящая шкатулка с сокровищами, хранящая в себе множество тайн...

многие из которых вы откроете во время прогулки, посетив колоритные парадные, дворики и скрытые от туристических мест улочки.

Инстаграм-прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником!
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Встреча на площади Свободы
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У этой экскурсии92 отзыва
4.95
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси

Что вас ожидает

«Непарадные» парадные
Экскурсия начинается на Площади Свободы, откуда мы отправляемся исследовать все, что скрыто за занавесом: вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси. Я расскажу вам о городских легендах, о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.

Аутентичные дворики и стильные кафе
Вы окажетесь во двориках и увидите дома, до которых редко доходят туристы, а между тем это уникальные места (те самые, с развешенным бельем и фотогеничной обшарпанностью). Я отведу вас в потрясающее кафе, интерьер которого приводит в восторг. Поделюсь полезной информацией, которая сделает ваше путешествие по Грузии ярче и насыщеннее! И, конечно, на протяжении всей прогулки я сделаю множество ваших снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест. Эта легкая, непринужденная и дружеская прогулка откроет для вас Тбилиси с новой стороны!

Организационные детали

  • Фото на IIphone XS Max или на ваши устройства (приблизительно 500 снимков на выходе)
  • Посещение кафе не входит в стоимость экскурсии
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси
Инста-прогулка по неизведанному Тбилиси

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Nina
Nina
Меня зовут Нина, и я переехала из Москвы в Тбилиси 3 года назад. Я организую путешествия по винодельческой стране Грузии, а инста-прогулка — мое любимое детище! Также я увлекаюсь SMM и созданием руководства по обработке фото. Я собрала самые интересные истории, которые вы не найдете в путеводителе, создала уникальный продукт: теперь можно совмещать прогулку, невероятные рассказы о городе и фотосессию!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Очень классная прогулка вышла. Нина-приятная девушка,интересный рассказчик.А какие замечательные фотографии получились! Всё прошло легко и непринуждённо,время пролетело незаметно
3 февраля 2020
Это была супер прогулка!!! Нина - такая душевная, знающая, ненавязчивая, влюбляющая в Тбилиси с первых минут встречи!! Она показала нам город изнутри, заводя во дворики, проникая в парадные, открывая закрытые двери, за которыми столько всего интересного! Хорошие знания истории, связанные с сегодняшними событиями и лицами. Время пролетело незаметно, но на долгую память остались приятные впечатления и сотни красивых фотографий! Это был очень верный выбор!!! И теперь с Ниной я бы отправилась в любую другую экскурсию!
30 января 2020
Сегодня были на инста-прогулке с очаровательной Ниной! Очень понравилось, Нина первоклассный гид, она знает очень много о Тбилиси и его жителях, много легенд и историй, а главное, она нам показала такие прекрасные секретные места, которые бы мы без неё никогда не увидели, красивые дворники и порадные и т. п.
Нина, спасибо Вам огромное! Рекомендую 100%😀😘👍
3 января 2020
Спасибо большое Нине за новый взгляд на Тбилиси, такой уютный и колоритный 🙏 интересный рассказ про каждый дом и двор. Фотки просто 🔥🔥🔥 очень актуально для тех, кто путешествует с мужчиной, у Вас наконец-то будут шикарнейшие фотографии. Нина, спасибо огромное! Была рада знакомству 🥰
28 декабря 2019
Восхитительной атмосферы места. И сама Нина!! За несколько часов так много усидеть, услышать, узнать, сфотографировать и в итоге ещё и получить замечатеные фотографии от Нины. Поверьте, в этом она профессионал! Благодарю за этот день😘
9 декабря 2019
Мое знакомство с Тбилиси началось с экскурсии "инста-прогулка по неизведанному Тбилиси". Нина - прекрасная, добрая, очень интересная девушка, с которой легко общаться и задавать вопросы. Она показала уютные дворы и шикарные парадные, спрятанные от глаз обычного прохожего. Она помогла влюбиться в город. А еще сделала много замечательных фотографии. Спасибо большое за экскурсию!
Татьяна
31 октября 2019
Огромный мадлобт Нине за прогулку!
Я каждый год заказываю фотосет в Тбилиси, потому как отмечаю там свой ДР, теперь могу с уверенностью сказать, что Нина делает лучшую прогулку!
Фото просто невероятные, а фортмат прогулки с фотками для инсты дает возможность тут же их публиковать и делиться своими впечатлениями со своими друзьями.
Нина делает фотки с возможность затем некоторые отретушировать. Так вот. Я ни одной фотки не отдала на ретушь! НИ ОДНОЙ! Они великолепны!
Ниночка, спасибо!
2 октября 2019
Отлично провели утро на этой экскурсии . Нина , очень приятный рассказчик , не перегружает информацией . Легко и не принуждённо прогулялись по старому центру , получили классные фото и интересную прогулку . Спасибо Нина . Не любители экскурсии , но с таким гидом захотелось поехать в следующий раз на экскурсию !)
18 сентября 2019
Нина- прекрасный гид, которая с лёгкостью и вдохновением передаёт свою любовь к Тбилиси.
Кроме того она интересный собеседник и истории о городе, домах и жителях не сухие факты, а живые рассказы.
И, кроме всего этого она лёгкая и позитивная девушка, и прогулка с ней была как с хорошей знакомой, время пролетело очень быстро и я получила массу позитивных эмоций, в дополнение к десяткам оригинальных фото на память.
Спасибо, Нина!!!! Ты the best
14 августа 2019
Отлично провела время, Нина хороший собеседник и приятный в общении человек. Посетили интересные и колоритные места в Тбилиси, получилось ооочень много супер фотографий и это не смотря на очень жаркий день.
Однозначно рекомендую.
Спасибо за отличную экскурсию
Ещё 82 отзыва

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