66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Созерцательная поездка в древнюю столицу Грузии

Антон
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Антон – ваш гид
Места, которые ждут вас на этой экскурсии, должен увидеть каждый! Здесь зародилось грузинское христианство, здесь чувствуется энергетика вечности и здесь живёт душа Сакартвело.

Вы побываете в храмах Светицховели, Самтавро и Джвари, прикоснётесь к святыням и полюбуетесь непередаваемой панорамой слияния Арагви и Куры.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии66 отзывов
4.92
К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари

Что вас ожидает

Святыни Мцхеты
Вы окажетесь в месте, которое называют «алтарём Грузии» и её душой. Здесь, в древней столице Сакартвело, уютные улочки выведут вас к храму Светицховели, в основании которого покоится хитон Господень. Вы узнаете главное о зарождении христианства в Грузии и о значении религии в жизни и культуре грузин. После Светицховели вы побываете в храме Самтавро, где находится могила первого грузинского царя, принявшего христианство, и покоятся мощи святого Гавриила Самтаврийского.

Джвари — символ Грузии
Вам предстоит отправиться к красивейшему пейзажу — слиянию рек Арагви и Куры, который гармонично дополняет великолепный храм Джвари. Вы побываете на том месте, где в 4 веке был установлен первый крест в Грузии, почувствуете древнюю энергетику храма, узнаете о его легендах и ярких событиях и полюбуетесь панорамой Мцхеты.

Организационные детали

Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.

К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Первый раз мы оказались в Грузии три года назад, и у нас появилось непреодолимое желание приезжать сюда снова и снова, которое, в свою очередь заставило нас переехать в эту добрую и красивую страну. Мы много путешествовали и изучали Грузию, поэтому, поехав с нами в тур, вы можете быть уверены, что частичка Грузии навсегда останется у вас в сердце.
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 сентября 2019
Спасибо Антону за интересную экскурсию в Мцхета, очень легко и понятно рассказывает про историю и про храмы Грузии, было увлекательно слушать, время провели отлично) отдельно спасибо за вкусный кофе) Нам все очень понравилось !
Оксана
28 августа 2019
Спасибо Антону за чудесную экскурсию, информация была изложена доступно,ёмко и увлекательно,все четко и по делу.Очень комфортная машина,аккуратное вождение и без лишней суеты,удобно для небольшой компании.
Ксения
16 августа 2019
Легко, непринужденно, с хорошим настроением, спасибо Антону за экскурсию) данная тема и история этих мест просто бесконечная, но Антон сумел рассказать ее так, что и сейчас все живо в памяти. Очень рекомендую!
6 июня 2019
Спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Все было интересно. Легко и познавательно. Рекомендую!
Маргарита
2 июня 2019
Ездили на экскурсию с подругами. Нам очень все понравилось. Гид Антон рассказал нам много интересных фактов и легенд о Мцхете и Грузии в целом. Экскурсия получилась очень душевная. Большое спасибо:)
1 июня 2019
Все было просто великолепно! Увлекательно , полная подача материала, время пролетает незаметно.
Светлана
31 мая 2019
Экскурсия строго соответствует заявленной тематике. Антон прекрасно разбирается в материале, излагает его подробно и деликатно.
Комфортабельная машина с кондиционером. В жаркий день экскурсовод всегда найдёт место в тенёчке для рассказа.
Места живописнейшие. Однозначно рекомендую!
27 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Антон- эрудированный гид, информацию подавал интересно, структурированно и одновременно как-то душевно. Несмотря на то, что эти места ему неродные, чувствовалось, что человек влюблен в Грузию, знает страну и ее историю отлично. Рекомендую, не пожалеете.
22 мая 2019
Антон, благодарю! Отлично съездили. Порадовало внимание к нашим пожеланиям. Красота гор и древних храмов.И даже небольшой дождь в конце был в радость!
20 мая 2019
Спасибо Антону за интересную экскурсию!!!
Нам с мужем всё очень понравилось!
Рекомендуем!)
Ещё 56 отзывов

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