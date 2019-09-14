66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Святыни Мцхеты

Вы окажетесь в месте, которое называют «алтарём Грузии» и её душой. Здесь, в древней столице Сакартвело, уютные улочки выведут вас к храму Светицховели, в основании которого покоится хитон Господень. Вы узнаете главное о зарождении христианства в Грузии и о значении религии в жизни и культуре грузин. После Светицховели вы побываете в храме Самтавро, где находится могила первого грузинского царя, принявшего христианство, и покоятся мощи святого Гавриила Самтаврийского.

Джвари — символ Грузии

Вам предстоит отправиться к красивейшему пейзажу — слиянию рек Арагви и Куры, который гармонично дополняет великолепный храм Джвари. Вы побываете на том месте, где в 4 веке был установлен первый крест в Грузии, почувствуете древнюю энергетику храма, узнаете о его легендах и ярких событиях и полюбуетесь панорамой Мцхеты.