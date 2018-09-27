2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красивая дорога в Телави

Проехав через потрясающий Гомборский перевал, вы окажетесь в городе, словно сошедшем с открытки, где всегда тихо и спокойно, где на широких улицах старые архитектурные шедевры сосуществуют в гармонии с современной жизнью и где живет тот самый Мимино. Здесь вы встретите знаменитый 900-летний платан и попробуете потрясающее пиво, которое варит потомок тушетинцев, когда-то осевших в Кахетии. Внимание: вино никто не отменял! Но мне бы очень хотелось ознакомить вас с пивоваренными традициями Грузии, о коих мало известно путешественникам. А после обеда вы зайдете во дворец царя Ираклия II, совсем недавно открытый после реставрации.

Усадьба в Цинандали и собор Алаверди

Осмотрев Телави, вы отправитесь в музей князя Чавчавадзе, имя которого связано с Александром Грибоедовым. В Цинандали вас будет ждать дегустация вина и рассказы о традициях местного виноделия. А еще на территории парка, в самом сердце аллеи, я покажу древо желания — есть поверье, что если загадать желание и повязать ленточку, все сбудется! ;-) Далее вы посетите кафедральный собор св. Георгия Алаверди — до начала 21 века он являлся самым высоким в Грузии — и осмотрите росписи, которыми славится храм. А также услышите историю монастырского комплекса и узнаете о его роли в жизни Кахетии.

Сказочный Сигнахи и монастырь Бодбе

Город любви, где круглосуточно можно зарегистрировать брак, действительно похож на сказку: ярко-красная черепица и тихие улочки, знаменитые вина и ковры, крепостная стена и великолепные виды на Алазанскую долину — все это превратило Сигнахи в излюбленное место всех гостей Кахетинского края. А снимки станут настоящим украшением вашего фото-отчета, и погода не имеет значения! В завершение вы посетите женский монастырь Бодбе, где похоронена просветительница Грузии, святая равноапостольная Нино — хрупкая женщина, благодаря которой Грузия с 319 года стала христианской страной. Поговорим о первом христианском царе Грузии Мириане и его завещании, а также о легендах, связанных со святой Нино.