2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Живописный регион, без которого невозможно представить Грузию

Дина
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Дина – ваш гид
Поездка в Кахетию — одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить в Грузии.

Помимо потрясающих видов, регион обладает чарующей атмосферой древних традиций виноградрства, передающихся из поколения в поколение, и особенным историческим обаянием, которым пронизана земля края.

Вы посетите удивительно гармоничный Телави, увидите знаменитый могучий платан, побываете в усадьбе Чавчавадзе, прогуляетесь по романтичному Сигнахи и осмотрите древние христианские храмы.

В путешествии вы откроете не только богатство вкуса местного вина, но и достойное грузинское пивоварение, с которым большинство путешественников, увы, не знакомы.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Заеду по месту жительства
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов

Что вас ожидает

Красивая дорога в Телави
Проехав через потрясающий Гомборский перевал, вы окажетесь в городе, словно сошедшем с открытки, где всегда тихо и спокойно, где на широких улицах старые архитектурные шедевры сосуществуют в гармонии с современной жизнью и где живет тот самый Мимино. Здесь вы встретите знаменитый 900-летний платан и попробуете потрясающее пиво, которое варит потомок тушетинцев, когда-то осевших в Кахетии. Внимание: вино никто не отменял! Но мне бы очень хотелось ознакомить вас с пивоваренными традициями Грузии, о коих мало известно путешественникам. А после обеда вы зайдете во дворец царя Ираклия II, совсем недавно открытый после реставрации.

Усадьба в Цинандали и собор Алаверди
Осмотрев Телави, вы отправитесь в музей князя Чавчавадзе, имя которого связано с Александром Грибоедовым. В Цинандали вас будет ждать дегустация вина и рассказы о традициях местного виноделия. А еще на территории парка, в самом сердце аллеи, я покажу древо желания — есть поверье, что если загадать желание и повязать ленточку, все сбудется! ;-) Далее вы посетите кафедральный собор св. Георгия Алаверди — до начала 21 века он являлся самым высоким в Грузии — и осмотрите росписи, которыми славится храм. А также услышите историю монастырского комплекса и узнаете о его роли в жизни Кахетии.

Сказочный Сигнахи и монастырь Бодбе
Город любви, где круглосуточно можно зарегистрировать брак, действительно похож на сказку: ярко-красная черепица и тихие улочки, знаменитые вина и ковры, крепостная стена и великолепные виды на Алазанскую долину — все это превратило Сигнахи в излюбленное место всех гостей Кахетинского края. А снимки станут настоящим украшением вашего фото-отчета, и погода не имеет значения! В завершение вы посетите женский монастырь Бодбе, где похоронена просветительница Грузии, святая равноапостольная Нино — хрупкая женщина, благодаря которой Грузия с 319 года стала христианской страной. Поговорим о первом христианском царе Грузии Мириане и его завещании, а также о легендах, связанных со святой Нино.

Организационные детали

  • Вас сопровождает гид и водитель.
  • Дополнительные расходы: обед, входные билеты в музей и дегустации пива и вина (цена 1 билета 7-30 лари в зависимости от количества дегустируемого вина).
  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек — доплата за каждого следующего участника — 30 €.
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов
Кахети — колыбель вина, церквей и неожиданных сюрпризов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Заеду по месту жительства.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дина
Дина
Здравствуйте! Я родилась и выросла в прекрасном городе Тбилиси. В лихие 90-е переехала в Москву. В 2016 у меня появилась возможность вернуться и работать в Грузии, т.к. я специалист по туризму. Я не буду вам рассказывать о стандартах, о высоком качестве обслуживания, как делают все. Я та, кто на себе испытал магию Грузинской земли, и точно знаю как вам рассказывать о ней. Я точно знаю с чего начать, как только вы ступите на Грузинскую землю.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 сентября 2018
Профессионально, интересно с акцентом на традиции, историю, рекомендую
18 сентября 2018
Спасибо большое Дине, экскурсия очень содержательная, гид умеет увлечь любой темой. В Кахетии увидели интересные места, прекрасные гастрономические впечатления

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