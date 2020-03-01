Nodar проводит ещё 1 экскурсию

Тур по Кахетинскому кругу — все за один день
Дорогу из Тбилиси наполнят мои рассказы об этнографии края — традициях и привычках местных жителей. Так, знакомясь с характером Грузии и любуясь холмистыми пейзажами, вы доедете до сердца Кахетии и увидите все главные места края:
Если останется время, то также заедем в город Телави, столицу Кахетии, где вы вспомните кадры из фильма «Мимино», загадаете желание у древнего платана, узнаете о делах царя Ираклия II и вновь полюбуетесь алазанскими пейзажами.