Nodar проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Тур по Кахетинскому кругу — все за один день

Дорогу из Тбилиси наполнят мои рассказы об этнографии края — традициях и привычках местных жителей. Так, знакомясь с характером Грузии и любуясь холмистыми пейзажами, вы доедете до сердца Кахетии и увидите все главные места края:

Монастырь Бодбе , где покоится Святая Нино. Я расскажу о жизни великой просветительницы, о временах зарождения христианства в Грузии и о предании животворящего родника — по желанию, вы спуститесь к нему, чтобы набрать лечебной воды.

, где покоится Святая Нино. Я расскажу о жизни великой просветительницы, о временах зарождения христианства в Грузии и о предании животворящего родника — по желанию, вы спуститесь к нему, чтобы набрать лечебной воды. Городок Сигнахи , который очарует мощеными улицами, кружевными балконами и видами на Алазанскую долину. Чтобы полюбоваться ими, вы подниметесь на крепостную стену 18 века, одну из самых длинных в мире.

, который очарует мощеными улицами, кружевными балконами и видами на Алазанскую долину. Чтобы полюбоваться ими, вы подниметесь на крепостную стену 18 века, одну из самых длинных в мире. Усадьбу в Цинандали — вотчину древнего княжеского рода Чавчавадзе. Гуляя по дому-музею и роскошному парку, вы представите времена, когда здесь гостили Пушкин и Грибоедов, когда именно здесь началась европеизация Грузии.

— вотчину древнего княжеского рода Чавчавадзе. Гуляя по дому-музею и роскошному парку, вы представите времена, когда здесь гостили Пушкин и Грибоедов, когда именно здесь началась европеизация Грузии. Монастыри Старая и Новая Шуамта (Дзвели и Ахали): в первой обители 16 века вас ждет красивая история ее возникновения и судьбы царицы Тины, а во втором монастыре — ансамбль старинных церквей посреди спокойного горного леса.

Если останется время, то также заедем в город Телави, столицу Кахетии, где вы вспомните кадры из фильма «Мимино», загадаете желание у древнего платана, узнаете о делах царя Ираклия II и вновь полюбуетесь алазанскими пейзажами.