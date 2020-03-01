Nodar проводит ещё 1 экскурсию

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Познавательное путешествие по историческому, винному и очень красивому востоку Грузии

Nodar
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Nodar – ваш гид
Наверняка вы наслышаны о грузинском гостеприимстве? Кахетия — его воплощение.

Этот край подарит вам живописные петляющие дороги, виды Алазанской долины и атмосферу спокойствия в старинных обителях.

Очаровательный городок Сигнахи, крепостная стена, монастыри Бодбе и Шуамта, княжеская усадьба в Цинандали — я сделаю так, чтобы все знаковые достопримечательности региона не остались лишь декорациями, но помогли вам познать историю и традиции Кахетии.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!

Что вас ожидает

Тур по Кахетинскому кругу — все за один день
Дорогу из Тбилиси наполнят мои рассказы об этнографии края — традициях и привычках местных жителей. Так, знакомясь с характером Грузии и любуясь холмистыми пейзажами, вы доедете до сердца Кахетии и увидите все главные места края:

  • Монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. Я расскажу о жизни великой просветительницы, о временах зарождения христианства в Грузии и о предании животворящего родника — по желанию, вы спуститесь к нему, чтобы набрать лечебной воды.
  • Городок Сигнахи, который очарует мощеными улицами, кружевными балконами и видами на Алазанскую долину. Чтобы полюбоваться ими, вы подниметесь на крепостную стену 18 века, одну из самых длинных в мире.
  • Усадьбу в Цинандали — вотчину древнего княжеского рода Чавчавадзе. Гуляя по дому-музею и роскошному парку, вы представите времена, когда здесь гостили Пушкин и Грибоедов, когда именно здесь началась европеизация Грузии.
  • Монастыри Старая и Новая Шуамта (Дзвели и Ахали): в первой обители 16 века вас ждет красивая история ее возникновения и судьбы царицы Тины, а во втором монастыре — ансамбль старинных церквей посреди спокойного горного леса.

Если останется время, то также заедем в город Телави, столицу Кахетии, где вы вспомните кадры из фильма «Мимино», загадаете желание у древнего платана, узнаете о делах царя Ираклия II и вновь полюбуетесь алазанскими пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси — я заберу вас у места проживания в городе и привезу обратно.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Merceds Viano (в автомобиле есть зарядка для Android и Iphone, питание 220в для электроустройств и интернет, а также питьевая вода).
  • У нас будет время для обеда (оплачивается дополнительно).
  • Экскурсия не подойдёт путешественникам с животными и людям, которым трудно передвигаться.
  • Рекомендую надеть удобную обувь. Дамам необходимо взять головной убор для посещения монастырей.
Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!
Кахетия по максимуму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nodar
Nodar
Гамарджоба, генацвале! Меня зовут Нодар, я Грузин, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, в детстве увлекался альпинизмом, что помогло мне увидеть всю красоту моего Сакартвело. Уже 5 лет занимаюсь моим любимым делом! Устраиваю экскурсиями по всей Сакартвело (Грузия). Мои туры — об истории, культуре, традициях и живопистных местах моей страны. Я постараюсь открыть Грузию такой, какой её вижу я! При непредвиденных обстоятельствах экскурсии проводит мой друг — гид Авто.
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Nodar проводит ещё 1 экскурсию

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В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
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Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
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