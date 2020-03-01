Марина проводит ещё 9 экскурсий

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Исследовать выдающиеся образцы национальной храмовой архитектуры

Марина
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Марина – ваш гид
С виду непримечательные и уединенные монастыри, которые вы посетите на экскурсии, принадлежат к эпохе блистательного взлета в грузинской истории.

Рассматривая образцы храмового зодчества и фресковой живописи позднего Ренессанса, вы познакомитесь с периодом правления царицы Тамары, узнаете о шедеврах, созданных во времена Золотого века, и откроете места, где в атмосферу благоговения не вторглись потоки туристов, а окружающие пейзажи — рай для тех, кто увлечен рисованием с натуры.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства

Что вас ожидает

Монастырь Кинцвиси
В полутора часах езды от Тбилиси в лесной чаще ущелья реки Дзама спрятан монастырь, построенный во времена правления царицы Тамары, в начале 13 века. Гуляя по территории обители, вы узнаете не только о самом успешном отрезке в истории Грузии, но и увидите прижизненное изображение легендарной царицы. А также рассмотрите знаменитого «Кинцвисского ангела», ставшего знаковым в истории национальной фресковой живописи.

Монастырь Убиси
Далее вы отправитесь в сторону города Хашури, где на берегу реки Дзирула расположен монастырь, основанный еще в 9 веке знаменитым церковным деятелем и просветителем Григолом Ханцтели. Здесь вы встретите фрески, нанесенные в 14 веке, которые являются раритетным примером периода Палеологовского возрождения — позднего Ренессанса византийской иконописи. Вы увидите часть великолепного наследия Золотого века, когда были построены и созданы наиболее выдающиеся образцы национальной храмовой архитектуры. Красота Рикотского перевала и уникальные росписи средневековых монастырей станут настоящим открытием вашего путешествия.

Дополнительная опция
Недалеко от Убиси находится деревня Шроша, знаменитая своими мастерами глиняной утвари. Если вас заинтересует небольшой этнографический экскурс в рамках традиционного глиняного призводства, то в программу можно включить знакомство со шрошской керамикой.

Организационные детали

  • По вашему желанию, завершением этого тура может стать обед в самом популярном и знаменитом среди местного населения ресторанчике на Рикотском перевале.
  • Мы заедем за вами к месту вашего проживания в Тбилиси и после экскурсии отвезем обратно.
  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек, доплата за каждого последующего участника (для группы от 7 до 15 человек) составляет 30 евро.
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства
Кинцвиси и Убиси: Золотой век Грузинского царства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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