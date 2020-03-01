Марина проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Монастырь Кинцвиси

В полутора часах езды от Тбилиси в лесной чаще ущелья реки Дзама спрятан монастырь, построенный во времена правления царицы Тамары, в начале 13 века. Гуляя по территории обители, вы узнаете не только о самом успешном отрезке в истории Грузии, но и увидите прижизненное изображение легендарной царицы. А также рассмотрите знаменитого «Кинцвисского ангела», ставшего знаковым в истории национальной фресковой живописи.

Монастырь Убиси

Далее вы отправитесь в сторону города Хашури, где на берегу реки Дзирула расположен монастырь, основанный еще в 9 веке знаменитым церковным деятелем и просветителем Григолом Ханцтели. Здесь вы встретите фрески, нанесенные в 14 веке, которые являются раритетным примером периода Палеологовского возрождения — позднего Ренессанса византийской иконописи. Вы увидите часть великолепного наследия Золотого века, когда были построены и созданы наиболее выдающиеся образцы национальной храмовой архитектуры. Красота Рикотского перевала и уникальные росписи средневековых монастырей станут настоящим открытием вашего путешествия.

Дополнительная опция

Недалеко от Убиси находится деревня Шроша, знаменитая своими мастерами глиняной утвари. Если вас заинтересует небольшой этнографический экскурс в рамках традиционного глиняного призводства, то в программу можно включить знакомство со шрошской керамикой.