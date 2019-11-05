36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Затеряться в улочках Тифлиса

Первая часть нашего маршрута охватит все знаковые достопримечательности Старого города: вы подниметесь к храму Метехе и узнаете о его непростой судьбе, прогуляетесь по майдану, заглянете на старую тифлисскую улочку с аутентичными балконами, найдете дом с калейдоскопом и притаившуюся в одном из двориков Фриду Кало. Затем насладимся невероятной панорамой старого Тбилиси у крепости Нарикала и спустимся в Инжирное ущелье, чтобы отдохнуть у водопада, и заберемся на крыши серных бань.

Динамика современного города

Затем вам откроется Новый Тбилиси: его ритм вы почувствуете на набережной Куры, мосту Мира и парке Рике, наполненном арт-объектами. Вы сможете поимпровизировать за огромным фортепиано в амфитеатре, посидите рядом с Рональдом Рейганом и посмотрите на старые кварталы с неожиданного ракурса на мосту-галерее. А заодно узнаете, что местные жители нежно прозвали «Поганкой».

Блошиный рынок на Сухом Мосту

Не спеша мы доберемся до самого крупного и атмосферного блошиного рынка в Тбилиси — чего здесь только нет! Приготовьтесь затеряться среди бесчисленных расписных тарелок, грузинских традиционных шапок, украшений, выполненных в технике минанкари, кинжалов и других колоритных вещиц. Я помогу вам найти желанные товары, рассмотреть настоящие диковинки и поторговаться с продавцами, а после покажу картинную галерею местных художников под открытым небом.

Попробовать грузинские хинкали

Исследовав закоулки рынка, мы отправимся в одну из любимых хинкальных коренных тбилисцев: вы отведаете не только традиционные хинкали, но и с начинкой из творога, сыра и картофеля. А я с удовольствием расскажу об особенностях фирменного грузинского блюда, поделюсь легендой возникновения хинкали и объясню, какие разновидности предпочитают в том или ином регионе Грузии.