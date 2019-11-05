36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Основные и тайные достопримечательности Тифлиса, резные балконы и итальянские улочки

Елена
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Елена – ваш гид
Этот маршрут собрал в себе не только визитные карточки Тбилиси, но и его самые фотогеничные уголки, скрытые за старыми фасадами.

Вы прогуляетесь по тифлисским улочкам, где яркая Фрида Кало соседствует с атмосферными резными балконами, и заглянете в дом-калейдокоп.

Посетите плато Метехи, древнейший храм города и район Серных бань.

Рассмотрите весь Тбилиси, поднявшись к крепости Нарикала, и затеряетесь среди диковинок блошиного рынка на Сухом мосту.

А завершите прогулку (по желанию) одним из символов грузинской кухни в колоритном ресторане!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в Старом городе
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У этой экскурсии36 отзывов
4.83
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка

Что вас ожидает

Затеряться в улочках Тифлиса
Первая часть нашего маршрута охватит все знаковые достопримечательности Старого города: вы подниметесь к храму Метехе и узнаете о его непростой судьбе, прогуляетесь по майдану, заглянете на старую тифлисскую улочку с аутентичными балконами, найдете дом с калейдоскопом и притаившуюся в одном из двориков Фриду Кало. Затем насладимся невероятной панорамой старого Тбилиси у крепости Нарикала и спустимся в Инжирное ущелье, чтобы отдохнуть у водопада, и заберемся на крыши серных бань.

Динамика современного города
Затем вам откроется Новый Тбилиси: его ритм вы почувствуете на набережной Куры, мосту Мира и парке Рике, наполненном арт-объектами. Вы сможете поимпровизировать за огромным фортепиано в амфитеатре, посидите рядом с Рональдом Рейганом и посмотрите на старые кварталы с неожиданного ракурса на мосту-галерее. А заодно узнаете, что местные жители нежно прозвали «Поганкой».

Блошиный рынок на Сухом Мосту
Не спеша мы доберемся до самого крупного и атмосферного блошиного рынка в Тбилиси — чего здесь только нет! Приготовьтесь затеряться среди бесчисленных расписных тарелок, грузинских традиционных шапок, украшений, выполненных в технике минанкари, кинжалов и других колоритных вещиц. Я помогу вам найти желанные товары, рассмотреть настоящие диковинки и поторговаться с продавцами, а после покажу картинную галерею местных художников под открытым небом.

Попробовать грузинские хинкали
Исследовав закоулки рынка, мы отправимся в одну из любимых хинкальных коренных тбилисцев: вы отведаете не только традиционные хинкали, но и с начинкой из творога, сыра и картофеля. А я с удовольствием расскажу об особенностях фирменного грузинского блюда, поделюсь легендой возникновения хинкали и объясню, какие разновидности предпочитают в том или ином регионе Грузии.

Организационные детали

Обед с хинкали (по желанию) не входит в стоимость экскурсии.

Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка
Колоритный Тбилиси — от Старого города до блошиного рынка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, и несколько лет назад я приехала в Тбилиси как путешественница. Того времени, что я провела в городе, мне хватило, чтобы навсегда влюбиться в него и принять решение переехать сюда жить. Я всегда стараюсь в первую очередь показать места, которые люблю сама, выбрать то, что наиболее интересно, поделиться любопытными особенностями города и не перегружать путешественников тоннами справочной информации.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Экскурсия познавательная. Прошлись по скрытым на первый взгляд местечкам, интересным уголкам, маленьким церквушкам. Рассказ Елены также увлекательный. Экскурсия не слишком утомительная, ребенок выдержал)
15 октября 2019
Колоритная! Красивая! Информационная! Запоминающаяся! Экскурсия здоровская! Такой маршрут прошли! Все увидели!
8 октября 2019
Еще раз большое спасибо! Мы очень довольны экскурсий и нашим знакомством! Спасибо за энергичность, позитив! Очень колоритная экскурсия, охватили все грани Тбилиси! Улочки, балконы, старые районы, ключевые достопримечательности, смотровые площадки! На блошиный рынок не пошли по нашему решению, остались в Старом городе вкусно покушать! Рекомендуем!
7 сентября 2019
В Тбилиси было мало времени и нам нужно было все и сразу за максимально короткий срок. Благодаря Лене мы весело и увлекательно исследовали Тбилиси, погуляли по знаменитым дворикам, улочкам, посмотрели представление часовой башни Резо Габриадзе, добрались до блошиного рынка, посетили шикарный погреб с отличными винами. Так, что цель была достигнуть на 300%. Насладились, осмотрелись, закупились вином, сувенирами! Колоритно, круто, масштабно!
24 августа 2019
Отличная экскурсия! Спасибо за советы куда сходить, где покушать, где и какие купить сувениры!
22 августа 2019
Выражаем благодарность за прекрасные маршрут, рассказ, эмоции! Так держать!
21 августа 2019
Времени в Тбилиси было не много, хотели посмотреть по максимуму, ощутить колорит этого города! С Леной нам это удалось на все 100!
20 августа 2019
Не смотря на свой юный возраст Елена произвела на нас очень хорошее впечатление. Девушка прекрасно владеет историей города и страны, внятно и логически выстроено преподносит информацию. Безусловным плюсом является маршрут, он охватывает гораздо больше достопримечательностей, чем обычно предлагают. Блошиный рынок интересно место, сами мы бы до него не дошли. Интересная экскурсия, отражающая колорит города.
17 августа 2019
Отлично! Когда человек любит место в котором живет - это чувствуется, это заразительно! Мы влюбленны в Тбилиси и его непередаваемый колорит!
16 августа 2019
Действительно очень колоритно! Увидели кажется все, что могли! Улочки с резными балконами, дом калейдоскоп, крепость Нарикала, серные бани, ущелье, водопад, часы Резо Габриадзе, мост Мира и многое другое! Классно! Столько прошли, увидели и совсем не устали! Лена, большое спасибо, за нашу экскурсию, твой подход, легкость, живой рассказ, позитив!
Ещё 26 отзывов

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